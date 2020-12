Producenci telewizorów LCD/LED mogą stracić jeden z atutów. LG ma rozjaśnić OLED-y

LG Display – monopolista na rynku producentów telewizyjnych matryc OLED – ponoć znacząco usprawnił konstrukcję najważniejszego elementu OLED TV. Zniknie kolejna z przewag telewizorów LCD/LED, szczególnie w kwestii odzwierciedlania efektu HDR.

Matryce OLED – z uwagi na brak wymogu zewnętrznego ich doświetlania – oferują jakość obrazu, która według wielu nie jest osiągalna dla matryc LCD/LED. W tych matrycach każdy piksel świeci własnym światłem i jest niezależnie sterowany, a więc może odzwierciedlić dowolny kolor i jasność. To jednak nie oznacza, że telewizory OLED są absolutnie bezkonkurencyjne.

Do ich wad, poza ceną, należą niższa trwałość i niższa jasność. Co prawda problem owej jasności jest częściowo niwelowany przez doskonały kontrast – co również wpływa korzystnie na efektowność trybu HDR – ale i tak sztandarowe modele konkurencji osiągają jasność liczoną w tysiącach nitów, a nie w setkach, jak w matrycach OLED.

Nowe matryce do telewizorów OLED będą jaśniejsze. Pojawi się też ich większe rozmiary.

Jak wynika ze źródeł redakcji AVCesar, LG Display wprowadziło istotne usprawnienia do procesu technologicznego matryc OLED. To ważne dla całej branży, bowiem LG Display jest na dziś na tym rynku monopolistą. Niezależnie od tego, czy kupiliśmy telewizor OLED od Sony, Philipsa, Panasonica, LG, czy jeszcze innej marki – z całą pewnością zawiera on matrycę od LG Display. Usprawnienia u LG wiążą się więc z usprawnieniami dla wszystkich modeli OLED-ów.

Dzięki rzeczonym usprawnieniom LG Display wprowadzi do produkcji nowy rozmiar matrycy, a konkretniej 83-calowy panel 4K (do tej pory największy możliwy rozmiar to przekątna 77 cali). Do masowej produkcji mają też trafić 77- i 88-calowe panele 8K.

Nowe panele OLED mają być też istotnie jaśniejsze od paneli bieżącej generacji. Ich szczytowa jasność ponoć przekracza nawet 1000 nitów. Udało się to ponoć osiągnąć poprzez wykorzystanie nowego elementu składowego diod organicznych.

Jeżeli to prawda, to są to złe wieści dla producentów telewizorów LCD/LED z wysokiej półki – odpadnie kolejny argument za ich wyborem. Nadzieją na przełamanie monopolu LG Display jest technologia microLED, która zdaje się zapewniać jeszcze lepsze rezultaty od OLED-ów. Niestety, póki co, pierwszy dostępny w sprzedaży Samsung MicroLED jest koszmarnie drogi…