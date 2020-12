Dostałeś telefon z Androidem pod choinkę? Oto 9 aplikacji, które musisz sprawdzić

19 interakcji

Przesiadasz się ze starego telefonu na smartfon z Androidem? Jego funkcje można rozszerzyć przez instalowanie aplikacji ze Sklepu Play. Wybrałem dziewięć najciekawszych.

Telefon komórkowy to właściwie kieszonkowy komputer. Można na nim instalować gry i programy, dzięki czemu jego funkcjonalność może zostać znacząco rozszerzona. Na początek, sugeruję sprawdzić, co właściwie jest na telefonie zainstalowane. Zestaw usług i aplikacji – zazwyczaj bardzo dobrych – zapewnił Google, prawdopodobnie też producent telefonu.

Dlatego też dobierając propozycje pierwszych aplikacji do zainstalowania starałem się – z paroma wyjątkami – nie dublować tego, co zapewne jest już obecne dla urządzeniu. Nie polecam więc dla przykładu mojej ulubionej przeglądarki internetowej – bo ta preinstalowana jest również bardzo dobra. W telefonie znajdziemy też aplikację do obsługi wiadomości e-mail czy świetne Mapy Google'a. Czym warto się zainteresować?

W miejskiej dżungli staram się unikać podróżowania samochodem czy taksówkami, stawiając na komunikację miejską. Nie ma lepszej aplikacji do poruszania się tym środkiem transportu niż Jakdojade. Aplikacja zawiera bazę danych linii i przystanków, pozwala na wyznaczanie trasy do punktu docelowego z funkcją nawigacji. Umożliwia też kupowanie biletów, a także – jeżeli przewoźnik takie informacje zapewnia – śledzenie na mapie na żywo jadącego w naszą stronę autobusu czy tramwaju. Aplikacja jest darmowa w podstawowej wersji. Za 7 zł rocznie (abonament) pozbywamy się reklam i zyskujemy dostęp do rozszerzonej nawigacji. Częściowo jej funkcjonalność jest dublowana przez wspomniane już zainstalowane na telefonie Mapy Google.

Google proponuje nam usługę YT Music, jednak w mojej ocenie Spotify jest nieporównywalnie lepszy. W zamian za 20 zł miesięcznie (są też inne abonamenty) uzyskujemy dostęp do milionów piosenek niezliczonych wykonawców. Strumienie muzyczne są w bardzo przyzwoitej jakości. Spotify jest również zgodny z większością sprzętów RTV (protokół Spotify Connect) i oferuje niezwykle skuteczne systemy rekomendacji i podpowiedzi, dzięki czemu zawsze znajdziemy coś nowego do słuchania. Od niedawna Spotify też jest wygodną i rozbudowaną platformą dla podcastów.

Nie wiem jak uważacie, ale moim zdaniem nie ma lepszych gier na telefon od strategii turowych. A kultowa Cywilizacja zdaje się stanowić idealny kompromis pomiędzy prostotą obsługi – pożądaną na małym wyświetlaczu dotykowym – a złożoną i wciągającą rozgrywką. Zasady są proste: zaczynamy tysiące lat przed naszą erą, mając drużynę osadników i wojów. Nasz cel to wysłać jako pierwsi człowieka w międzygwiezdną podróż. Lub zdominować inne cywilizacje. Ostrzegam, wciąga na długie godziny. I choć w grze nie ma mikrotransakcji, to można zostawić w niej majątek z uwagi na liczne ciekawe dodatki do kupienia.

Akurat w tym momencie częste podróżowanie do innych krajów nie wydaje się najrozsądniejszym pomysłem. Ta piekielna pandemia jednak w końcu kiedyś minie i znów będziemy mogli zwiedzać świat. Zawsze, ale to zawsze pod ręką przydaje się szybki i wygodny konwerter walut. W Sklepie Play są ich tysiące, większość niestety rozczarowuje zalewem reklam, marnym interfejsem czy słabą bazą danych. Currency od Yue jest zawsze aktualny, bardzo wygodny i czytelny. Darmowa wersja zawiera reklamy, ale możemy za niewielką opłatą je usunąć.

Kalkulator znajdziemy w niemal każdym telefonie bez doinstalowania czegokolwiek. Tyle że prosty kalkulator nie zawsze wystarcza. Czasem potrzebujemy stworzyć szybką macierz, sprawdzić optimum ekonomiczne, obliczyć prawdopodobieństwo – szczególnie jeśli pracujemy w stosownym zawodzie, uczymy się bądź studiujemy. Microsoft Math Solver nie tylko rozwiąże niemal każdy matematyczny problem (można go zeskanować nawet z kartki papieru), to na dodatek przedstawi rozwiązanie krok po kroku, co jest szczególnie przydatne dla uczniów i studentów.

Co prawda w naszym telefonie znajdziemy użyteczny zestaw aplikacji biurowych z rodziny Google Workspace – którymi warto się zainteresować – jednak światowym standardem jest pakiet biurowy Microsoftu. Za sprawą aplikacji Office nie tylko możemy tworzyć, otwierać i edytować pliki Worda, Excela i PowerPointa, ale też skanować z funkcją OCR czy konwertować przez aparat fotograficzny telefonu tabele na arkusze kalkulacyjne – a także o wiele więcej. Podstawowa wersja aplikacji jest darmowa, jednak do pełnej funkcjonalności należy mieć wykupioną usługę Microsoft 365.

Szukasz formy komunikacji, która jest w praktyce niemożliwa do przechwycenia. Signal uważany jest za najbezpieczniejszy komunikator internetowy na rynku. Mocne szyfrowanie, decentralizacja sieci i ogólny bardzo wysoki poziom zabezpieczeń sprawiają, że Signal jest rekomendowany nawet przez specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Jest przy tym prosty w obsłudze i darmowy, a system loginów bazuje na numerach telefonów.

Miniony rok upłynął między innymi pod znakiem gamingowego streamingu. Największe firmy w branży gier uruchomiły usługi streamingowe, dzięki którym możemy grać w gry o jakości i złożoności znanej z PC i konsol do gier nawet na najtańszym telefonie. Potrzebujemy tylko stabilnego łącza internetowego (LTE, najlepiej Wi-Fi o niskiej latencji) i gamepada, którego połączymy z telefonem i już możemy bawić się w te same gry, co nasi znajomi z Xboxami, pecetami czy PlayStation.

Najciekawszą usługą na telefony z Androidem wydaje się na dziś Stadia. W podstawowej wersji usługa ta jest darmowa (za dopłatą uzyskujemy wyższą jakość obrazu i dźwięku), jednak każdą z gier na Stadii trzeba kupić osobno. Graczom xboxowym zamiast Stadii polecam Xbox Game Pass – można za pomocą tej aplikacji streamować wszystkie gry z Xbox Game Pass, a te są w pełni synchronizowane (w tym zapisane stany gry) z ich odpowiednikami z PC i konsoli.

Wszyscy polecają ci dany film bądź serial? Być może faktycznie jest super. Ale gdzie go obejrzeć? Usług VOD i internetowych wypożyczalni w Polsce akurat działa bardzo wiele. Często upolowanie danego serialu stanowi pewne wyzwanie: jeden usługodawca się go pozbył, inny go pozyskał, a jeszcze inny ma tylko część sezonów. JustWatch poinformuje gdzie daną pozycję możemy znaleźć, ile nas będzie kosztować – a także zapewni podstawowe informacje o fabule czy obsadzie.