Spotify nie działa. Jest oficjalny komentarz serwisu

Co jest grane? Lepiej tego pytania nie zadawać w tym momencie użytkownikom Spotify. Trwa awaria jednej z najważniejszych i najpopularniejszych usług muzycznych na świecie.

Awaria Spotify rozpoczęła około 14:00. Nie jest jasne co jest przyczyną, jednak wiemy – w tym z własnego doświadczenia – że nie dotyczy ona wszystkich użytkowników usługi. Wygląda jednak na to, sądząc po reakcjach na mediach społecznościowych i wynikach nieprecyzyjnych sond wśród naszych znajomych – większość nie ma dostępu do usługi.

Piosenki dają się odtworzyć, jednak po paru sekundach milkną. Jakby aplikacja chciała zweryfikować coś z serwerem i nie mogła tego dokonać. Na szczęście muzyka pobrana do pamięci urządzenia jest odtwarzana bez problemu. Awaria dotyka nas tylko wtedy, gdy próbujemy coś strumieniować bezpośrednio z chmury.

Awaria Spotify – operator wie o problemie. Choć nie przekazuje dalszych informacji.

To niestety oznacza, że nie wiemy co jest przyczyną awarii ani kiedy ta zostanie usunięta. Spodziewamy się szybkiej reakcji – wszak Spotify to na dziś jedno z najważniejszych źródeł muzyki dla dziesiątków milionów płacących abonentów. Jesteśmy przekonani, że wszelkie możliwe zasoby zostały wykorzystane by jak najszybciej wznowić działanie usługi. Awarie się oczywiście zdarzają – milczenie Spotify jednak nie rodzi zaufania.