Starzenie się to choroba. Naukowcy odkryli enzym, który jej zapobiega

Koreańscy naukowcy odkryli kolejną cegiełkę, która przybliży nas do możliwości przedłużania sobie życia. Jest nią enzym VRK-1.

Naukowcy z całego świata od jakiegoś czasu sugerują, że proces starzenia się naszego organizmu można teoretycznie uznać za chorobę. A skoro jest to choroba, to teoretycznie powinno dać się ją leczyć. Jak? Tego jeszcze nie wiadomo, ale dzięki naukowcom z Koreańskiego Instytutu Zaawansowanej Nauki i Technologii (KAIST) poznaliśmy kolejny czynnik, który wpływa na proces starzenia się naszego ciała.

AMPK, enzymy, starzenie się

Badania prowadzone w KAIST skupiły się na procesie AMPK, czyli na kinezie białkowej, która aktywowana jest monofosforanem adenozyny. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale jedyne co (na potrzeby tego tekstu) musicie wiedzieć to to, że tego rodzaju kineza białkowa jest - jak tłumaczą naukowcy - przełącznikiem metabolicznym jeśli chodzi o pozyskiwanie energii przez komórki.

AMPK aktywowany jest w momencie, kiedy mamy mało energii, czyli np. w trakcie wysiłku fizycznego lub przy przyjmowaniu ograniczonej ilości kalorii. Kineza białkowa wpływa pozytywnie, odmładzająco wręcz na działanie naszego układu sercowo-naczyniowego. Koreański zespół uważa, że im częściej aktywowany jest przełącznik, tym bardziej jest on w stanie przedłużyć życie naszych komórek.

Żeby to sprawdzić, rozpoczęli badania na glistach, u których zachodzi ten sam proces AMPK. Naukowcy sprawdzali, czy proces ten może być aktywowany w jakichś innych okolicznościach. To, co odkryli to enzym VRK-1, który nie tylko wykazuje aktywność podczas podziału komórkowego (jak dotąd uważaliśmy, że to jego podstawowe zastosowanie), ale też pełni rolę procesu wspierającego AMPK.

No dobrze i co dalej? Badacze z KAIST sprawdzili, co stanie się, kiedy sztucznie zwiększą aktywność VRK-1. I tu przechodzimy do głównego odkrycia. Okazuje się, że pobudzenie enzymu aktywuje proces AMPK i potrafi dość znacznie wydłużyć życie laboratoryjnych glist.

Co ciekawe, procesy badane na tych stworzeniach zachodzą w bardzo podobny sposób również w organizmie ludzkim. Czysto teoretycznie więc możemy spekulować, że pobudzenie enzymu VRK-1 w naszym organizmie przyniosłoby podobne efekty, tj. moglibyśmy wydłużyć sobie życie naszych komórek i nas samych. Czy ta teoria okaże się prawdą? Na to pytanie odpowiedzą kolejne badania.



