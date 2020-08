Znalezienie otwartej karty nigdy nie było łatwiejsze. Nowa wyszukiwarka w Chrome

Znacie to? Macie otwarte trzy okna przeglądarki, w każdym po kilkadziesiąt kart. Jak odnaleźć tę jedną, która akurat jest potrzebna? Na szczęście już niedługo nie będziemy musieli szukać do tego specjalnego rozszerzenia.

Nigdy tego nie rozumiałem, ale wielu internautów z jakiegoś powodu niechętnie zamyka karty przeglądarki, które nie są w danej chwili potrzebne. W efekcie już po paru godzinach pracy na pulpicie roi się od okien, każde zawalone witrynami i aplikacjami. Jak się w tym wszystkim połapać? Istnieją do tego odpowiednie rozszerzenia, jednak jeżeli używamy Chrome’a – taka wyszukiwarka otwartych elementów ma się pojawić bezpośrednio w przeglądarce.

Nową funkcję odkrył The Windows Club. Ta na razie nie jest aktywna, ale wedle opisu ma być dostępna pod skrótem klawiszowym [CTRL]+[SHIFT]+[E]. Nie jest jasne, czy pojawi się również do tego stosowna ikona ani jak formularz wyszukiwarki ma wyglądać i działać. Funkcja ta jest również we wczesnym etapie rozwoju, co oznacza, że trudno przewidzieć do której wersji Chrome’a ostatecznie trafi.

Wyszukiwarka kart w Chrome to nie koniec zmian. Będą też inne nowości.

Jak odkryli członkowie społeczności redditowej, w ramach Chrome’a wkrótce będziemy mogli udostępniać zdjęcia i obrazki za pomocą kodu QR. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszki lub dłużej przytrzymać palcem na obrazku by pojawiła się stosowna opcja. Nowość ta najprawdopodobniej trafi do Chrome’a 86.

Jak odkrył Techstp, nieznacznie zostanie uaktualniony również wbudowany w przeglądarkę czytnik plików PDF. Pojawi się w nim przycisk do łatwego włączania i wyłączania adnotacji. Tu również nie jest jasne czy i kiedy funkcja ta pojawi się w kanale produkcyjnym – na razie ma charakter eksperymentalny i jest ukryta we flagach przeglądarki.



