REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Piekło KSeF zamienili w grę. Janusz ma Windowsa XP i fakturę do 17:00

Na samą myśl o Krajowym Systemie e-Faktur masz zawroty głowy? No to wyżyjesz się na nim w nowej grze: KSEF <3. Pomoże tu stary, dobry Windows XP. A ty bądź nieugięty. Bądź twardy. Bądź Januszem Kowalskim.

Piotr Grabiec
ksef-3-gra-steam-cover-0001
REKLAMA

Gry wideo są nie tylko bramą do fikcyjnych światów, w których możemy się zatracić, ale również sposobem na realizację naszych najskrytszych fantazji i marzeń - i to często takich, o których nie chcielibyśmy wspominać drugiej połówce. Steam jest pełen tego typu produkcji, często kierowanych wyłącznie do osób dorosłych, a niektóre kategorie sprawiają, iż włos jeży się na głowie.

REKLAMA

U tu wchodzi on, cały na biało: KSEF <3 na Steam

Zapowiedziana właśnie gra o tytule KSEF <3 przykuwa uwagę graczy, gdyż nawiązuje do tematu rozpalającego wyobraźnię naszych rodaków od tygodni. Krajowy System e-Faktur, który został już w Polsce wdrożony, ma zagorzałych przeciwników - czy to wśród osób, które faktycznie z niego korzystają i nie są tym faktem pocieszone, czy to wśród takich, które bojkotują go z pobudek ideologicznych.

Gra, która pojawiła się w bibliotece Steam, ma być sposobem na to, by złości kierowanej w stronę Krajowego Systemu e-Faktur dać ujście. To produkcja, w której mamy jeden cel: wygrać z nowym i budzącym słuszne obiekcje KSEF-em. W opisie czytamy, iż mamy do czynienia z „symulatorem biurokracji”, którego sercem jest stary, dobry Windows XP z pełnym dobrodziejstwem inwentarza.

Janusz Kowalski i Windows XP kontra KSEF

Bohaterem, w którego wcielamy się w grze KSEF <3, będzie Janusz Kowalski, czyli „47-letni przedsiębiorca z Radomia”. Już to sprawia, że uśmiecham się od ucha do ucha, bo jego imię to 100 proc. Polski w Polsce. Naszą misją jest zaś wystawienie tej „jednej jedynej faktury” z użyciem Krajowego Systemu e-Faktur. Nie brzmi to przesadnie skomplikowanie, no ale w cyrku się nie śmiejemy, prawda?

Galeria: 4 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Podczas rozgrywki mamy mierzyć się z problemami z logowaniem, krytycznymi błędami, wiadomościami od wściekłej żony oraz „systemem, który wygląda jakby był zaprojektowany, żeby złamać ci ducha”. Gra ma symulować Windowsa XP żywcem wyjętego z 2003 r., w tym pasek zadań i menu start. Czas biegnie Januszowi zaś nieubłaganie. Jak wybije godzina 17:00, to po ptokach i Kowalski traci wszystko.

Co jeszcze warto wiedzieć o KSEF <3?

Do dyspozycji podczas gry będziemy mieć 15 interaktywnych aplikacji, w tym rzecz jasna system KSeF, pocztę e-mail, komunikator GaduGadu, przeglądarkę Internet Eksplorer z 10 parodiowymi stronami, Sapera, Pasjansa, Notatnik, Kalkulator, eksplorator plików i nawet Winampa z disco polo. Do tego dojdą automat z kawą, telefon, drukarka, infolinia oraz kosz. Szkoda tylko, że bez mObywatela

Podczas gry będziemy musieli zarządzać systemami cierpliwości (infolinia informuje o 47 min oczekiwania!), stresu (surfowanie po sieci uspokaja) oraz pieniędzy (kawa niby pomaga, no ale kosztuje). W międzyczasie będzie z nami gadał Clippy (!) oraz pojawią się przeszkody (w tym np. aktualizacje Windowsa i telemarketerzy), a mikrofon w komputerze wykryje, że… krzyczymy na Janusza.

Czytaj inne nasze teksty o platformie Steam:

REKLAMA

Fabuła gry rozpisana została na 5 aktów, a KSEF <3 ma kilka różnych zakończeń. Zdobywać możemy w grze osiągnięcia (w tym za speedrun faktury lub odkrycie każdego pliku na komputerze), a twórcy obiecują „autentyczne polskie doświadczenie” oraz czarny humor. W zamian proszą tylko o od 45 do 60 minut na jedno podejście. Cena i data premiery? Te niestety jeszcze nie są znane.

W przeciwieństwie do zagrożeń, jakie niesie za sobą KSEF.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Piotr Grabiec
05.05.2026 18:41
Tagi: gry logiczneSteam
Najnowsze
19:21
Samsung pokazał ekrany przyszłych smartfonów. Będą nas badać jak lekarz
Aktualizacja: 2026-05-05T19:21:35+02:00
19:09
Androida czeka zmiana do samego jądra. Google zdradził, co nadciąga
Aktualizacja: 2026-05-05T19:09:35+02:00
18:45
Telefon od twórców ChatGPT. Znamy już jego największy sekret
Aktualizacja: 2026-05-05T18:45:23+02:00
18:43
Maszyna w Elblągu wydaje dokumenty. Pracuje 24/7 i zawstydza urzędy
Aktualizacja: 2026-05-05T18:43:33+02:00
18:41
Piekło KSeF zamienili w grę. Janusz ma Windowsa XP i fakturę do 17:00
Aktualizacja: 2026-05-05T18:41:37+02:00
17:07
Według Sony nie ma zbyt drogich słuchawek. Cena 1000X The ColleXion boli
Aktualizacja: 2026-05-05T17:07:28+02:00
17:03
Allegro Wakacje właśnie zatrzęsło rynkiem. Od A do Z, pełen serwis
Aktualizacja: 2026-05-05T17:03:49+02:00
16:56
Apple może spełnić marzenie Trumpa. O ile odda sekrety Samsungowi
Aktualizacja: 2026-05-05T16:56:46+02:00
16:14
Zazdrośnicy na Makach dostali kultową apkę z Windowsa. Autor bezradny
Aktualizacja: 2026-05-05T16:14:08+02:00
15:54
PS5 taniej niż na premierę. Sieć marketów ogłasza, będą kolejki
Aktualizacja: 2026-05-05T15:54:32+02:00
15:29
Po kościach – tak Facebook i Instagram rozpoznają, czy dać bana
Aktualizacja: 2026-05-05T15:29:31+02:00
15:23
AirPods Pro 3 za 888 zł. Taniej nie dostaniesz, genialne promo
Aktualizacja: 2026-05-05T15:23:34+02:00
15:19
Xbox ma koszmarne plany dla swojej ikony. Nowe Halo mocno nie halo
Aktualizacja: 2026-05-05T15:19:44+02:00
15:05
Wnieśli telefon na maturę. Tej lekcji szybko nie zapomną
Aktualizacja: 2026-05-05T15:05:50+02:00
13:59
mObywatel ogarnie ci prawko. Ta aplikacja to złoto
Aktualizacja: 2026-05-05T13:59:42+02:00
13:37
Hitowe połączenie PKP Intercity powraca. Są ceny
Aktualizacja: 2026-05-05T13:37:52+02:00
12:54
3G zniknie z Polski. Koniec z zacinającym się internetem
Aktualizacja: 2026-05-05T12:54:46+02:00
12:19
Twój następny kolega z zespołu to będzie AI. 30 tys. programistów IBM pracuje z Bobem na co dzień
Aktualizacja: 2026-05-05T12:19:20+02:00
11:54
Zamiast sprzątać - ma się łasić. Nowy robot twórcy Roomby to czysta słodycz
Aktualizacja: 2026-05-05T11:54:10+02:00
11:03
Steam Controller to hit. Gracze wyczyścili magazyny Valve
Aktualizacja: 2026-05-05T11:03:41+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA