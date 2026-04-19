To już nie są żarty. Iran właśnie wydał wyrok na światowy handel

Ładowanie...

Sobotni wieczór przyniósł komunikat, który wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi na rynkach surowcowych i dosłownie zmroził krew w żyłach armatorów na całym świecie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wydał oświadczenie, że jakakolwiek próba wejścia w rejon cieśniny Ormuz będzie od teraz traktowana jako jawny akt wrogości, z bezwzględnymi konsekwencjami militarnymi włącznie.

Stawka w tej geopolitycznej grze jest absolutnie fundamentalna. Mówimy tu przecież o groźbie zatrzaśnięcia strategicznego wąskiego gardła, przez które każdego dnia przepływa aż jedna piąta wszystkich światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu LNG.

Kilkanaście godzin między otwarciem a wyrokiem

W piątek po południu wszystko wyglądało jak początek normalizacji. Władze Iranu poinformowały o otwarciu Ormuzu dla statków handlowych – przynajmniej do końca obowiązującego rozejmu, który ma wygasnąć w nocy z 21 na 22 kwietnia. W kolejce ustawiły się tankowce, które od tygodni czekały na możliwość wypłynięcia. Według danych firmy Kpler monitorującej ruch morski przez cieśninę zdążyło przepłynąć co najmniej 8 jednostek z ropą, gazem i chemikaliami. To pierwszy duży konwój od początku trwającej od końca lutego wojny.

Optymizm trwał jedak bardzo krótko. Już w sobotę przed południem Teheran przykręcił śrubę, ograniczając żeglugę do minimum. Wieczorem przyszło najmocniejsze uderzenie: oświadczenie IRGC opublikowane na Telegramie zakazujące jakiemukolwiek statkowi opuszczania miejsca zakotwiczenia w Zatoce Perskiej i na Morzu Omańskim. Każda jednostka kierująca się w stronę Ormuzu ma zostać uznana za wspierającą wroga i zostanie zaatakowana.

Powodem zaostrzenia jest amerykańska blokada irańskich portów, która obowiązuje od poniedziałku. Strażnicy Rewolucji uznają ją za pogwałcenie zawieszenia broni. CENTCOM, czyli amerykańskie Dowództwo Centralne, podaje, że od początku tygodnia zawrócił już 23 statki próbujące przebić się do irańskich portów. Z punktu widzenia Waszyngtonu to legalny element nacisku. Z punktu widzenia Teheranu naruszenie warunków rozejmu, które unieważnia jakąkolwiek dobrą wolę.

33 km, od których zależy globalna gospodarka

Cieśnina Ormuz ma w swoim najwęższym punkcie zaledwie 33 km. Dla porównania, to mniej więcej tyle, ile dzieli centrum Krakowa od podkrakowskiego Kłaju. Tym wąskim przesmykiem między irańskim wybrzeżem a Półwyspem Arabskim biegną dwa korytarze żeglugowe, każdy szerokości około 3 km i przez te wąskie pasy wody przepływa kolosalna część światowego handlu surowcami energetycznymi.

Wrażenie robią tak naprawdę dopiero konkretne liczby. W normalnych warunkach Ormuzem płynie około 20 proc. światowej ropy naftowej i podobny odsetek skroplonego gazu ziemnego. Kraje, które bez tego szlaku nie mają jak wyeksportować surowców – Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Irak – w sumie odpowiadają za znaczną część globalnej podaży węglowodorów. Po stronie odbiorców układanka jest podobnie krytyczna: Chiny, Japonia, Korea Południowa, Indie i spora część Europy zależą od ropy i gazu, które przepływają tym właśnie wąskim gardłem.

Każda godzina zatrzymania ruchu w Ormuzie generuje więc straty liczone w setkach milionów dolarów. Nie tylko w postaci niedostarczonych surowców, ale też ubezpieczeń, kosztów postoju tankowców, opłat portowych i kar za niedotrzymanie kontraktów. A to wszystko przekłada się ostatecznie na ceny benzyny przy stacjach paliw od Tokio po Berlin.

Wojna, która nie chce się skończyć

Przypomnijmy, że dokładnie 28 lutego USA i Izrael przeprowadziły wspólne uderzenie na Iran. Teheran zareagował bardzo szybko i brutalnie: ataki na państwa Zatoki Perskiej, blokada Ormuzu i co najgorsze z perspektywy żeglugi rozmieszczenie min w cieśninie. Konsekwencje były wręcz spektakularne. W Zatoce Perskiej utknęło ponad 600 statków, a ubezpieczyciele morscy zaczęli błyskawicznie windować stawki, traktując rejony wokół Ormuzu jako strefę aktywnych działań wojennych.

Od tamtej pory mapa konfliktu zmieniała się praktycznie co kilka dni. Były krótkie otwarcia cieśniny pod ścisłą kontrolą irańskiego wojska, próby pertraktacji za pośrednictwem Pakistanu, deklaracje obu stron o gotowości do rozmów i kontrdeklaracje zaostrzające stanowisko. Jeszcze 8 kwietnia w Islamabadzie podpisano dwutygodniowy rozejm, który miał dać czas na poważne negocjacje. Założenia były jasne: ruch przez Ormuz wraca, działania wojenne ustają, dyplomaci zaczynają pracę.

Praktyka okazała się jednak bezlitosna. Już 11 kwietnia amerykańska marynarka rozpoczęła operację rozminowywania cieśniny – działanie z perspektywy Waszyngtonu konieczne, by przywrócić bezpieczeństwo żeglugi. Z perspektywy Teheranu to kolejne złamanie warunków rozejmu. Admirał Bradley Cooper, dowódca CENTCOM, potwierdził, że operacja trwa, ale nie ujawnił, ile min Iran zdążył rozmieścić. Zapewnił jedynie, że skala zagrożenia mieści się w możliwościach amerykańskich sił.

Dwa narracje, jedna cieśnina

Konflikt o Ormuz jest dziś tyle samo wojną komunikatów, ile starciem fizycznym. Donald Trump w sobotę powiedział dziennikarzom, że Stany Zjednoczone nie pozwolą się szantażować. Przywódcy Iranu mogą sobie chcieć zamknąć cieśninę, ale Waszyngton tego nie zaakceptuje. IRGC odpowiedział, że wypowiedzi prezydenta USA są pozbawione wagi, choć nie sprecyzował, do których konkretnie słów się odnosi.

Mohammad Bagher Ghalibaf, przewodniczący irańskiego parlamentu, w sobotnim wywiadzie telewizyjnym sformułował irańską wykładnię sytuacji: amerykańska blokada portów i operacja rozminowywania ma być złamaniem zawieszenia broni. Z perspektywy Teheranu to USA jako pierwsze przekroczyły granicę, a działania IRGC są jedynie proporcjonalną i uzasadnioną odpowiedzią.

Gdzieś na zapleczu tego militarnego kryzysu toczy się zakulisowa, bezwzględna gra dyplomatyczna o nieporównywalnie wyższą stawkę. Podczas niezwykle napiętej wizyty pakistańskiego szefa sztabu armii, pełniącego tu rolę kluczowego mediatora, najwyższe irańskie władze do spraw bezpieczeństwa narodowego odkryły swoje karty: strona amerykańska właśnie położyła na stole nowy pakiet propozycji.

I choć Teheran nie przekreślił ich z miejsca, natychmiast obudował je murem stanowczych warunków, kategorycznie zaznaczając, że nie ma mowy o choćby najmniejszym kroku wstecz. Oliwy do ognia dolał zresztą Tehran Times, donosząc, że irańskie władze twardo zablokowały możliwość zorganizowania kolejnej rundy bezpośrednich negocjacji. Machina dyplomatyczna utknęła więc w martwym punkcie, a w tle nieubłaganie tyka zegar, w milczeniu odmierzając ostatnie godziny do wygaśnięcia kruchego rozejmu.

Rynki na szczęście przestały histerycznie reagować

Logika podpowiadałaby, że po tak drastycznym, sobotnim ultimatum ze strony Strażników Rewolucji wykresy cen ropy natychmiast wystrzelą w kosmos. Paradoksalnie nic takiego nie miało miejsca – przynajmniej na razie. Globalny rynek surowcowy zdążył już wyrobić w sobie grubą skórę i uodpornić się na tę niekończącą się, amerykańsko-irańską huśtawkę nastrojów.

Groźby blokad, nagłe odwilże, ostre ostrzeżenia i błyskawiczne deeskalacje – cały ten geopolityczny teatr powtarza się od końca lutego z tak nużącą wręcz regularnością, że giełdowi gracze po prostu przestali wyceniać każdy kolejny gniewny komunikat jako zwiastun nadciągającej apokalipsy.

To jednak nie znaczy, że ryzyko całkowicie zniknęło. Obecny względny spokój może się zmienić w kilka godzin, jeśli któryś z irańskich okrętów rzeczywiście otworzy ogień do statku handlowego. Pierwszy taki incydent wywołałby paniczną reakcję ubezpieczycieli, masowe wycofywanie tankowców z regionu i skok cen ropy, którego skutki odczułby cały świat. Granica między obecną stabilnością a kryzysem energetycznym jest dziś bardzo cienka.

Godziny do decyzji, która może zmienić historię

Ten kruchy rozejm oficjalnie wygasa w nocy z 21 na 22 kwietnia. Zegar odlicza już nie dni, a dosłownie ostatnie godziny. Jeśli w tym dramatycznie kurczącym się oknie czasowym nie nastąpi dyplomatyczny przełom, widmo powrotu do otwartej konfrontacji morskiej w Zatoce Perskiej stanie się po prostu brutalną rzeczywistością. A to oznacza, że radykalne ultimatum Strażników Rewolucji przestanie być tylko politycznym straszakiem. Zostanie zrealizowane z całą bezwzględnością, uruchamiając łańcuch gospodarczych konsekwencji, które falą uderzeniową rozejdą się daleko poza granice zapalnego Bliskiego Wschodu.

Ormuz to dziś najbardziej delikatny punkt światowej gospodarki. Wąski pas wody, na którym opiera się znaczna część globalnego handlu surowcami, znalazł się pod kontrolą państwa demonstrującego gotowość do najostrzejszych środków. Decyzje, które zapadną w Teheranie i Waszyngtonie w najbliższych dniach, ustawią cenę paliwa na stacjach na całym świecie na długie miesiące. I prawdopodobnie wpłyną na coś więcej, niż tylko portfele kierowców.

Marcin Kusz 19.04.2026 18:30

Ładowanie...