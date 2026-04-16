Reaktory jądrowe na Księżycu to pewniak. Ale rozmach

Biały Dom wyznaczył konkretny termin dla reaktorów jądrowych w kosmosie i na Księżycu. Plan jest ambitny, ale po raz pierwszy wygląda tak konkretnie.

Marcin Kusz
Amerykańskie Biuro Polityki Naukowej i Technologicznej, czyli OSTP, opublikowało memorandum, z którego wynika, że Stany Zjednoczone chcą mieć średniej mocy reaktor jądrowy na orbicie już do 2028 r. oraz pierwszy duży działający reaktor na powierzchni Księżyca do 2030 r. Projekt mają rozwijać równolegle NASA, Departament Obrony i Departament Energii. Energetyka jądrowa dla misji kosmicznych i przyszłych baz księżycowych przestaje więc być odległą wizją, a staje się konkretnym programem państwowym z datami granicznymi.

Dokument OSTP nie oznacza oczywiście, że reaktor już stoi w magazynie i czeka na start. Oznacza jednak, że po raz pierwszy administracja USA wyznaczyła spójny plan działania dla kilku agencji jednocześnie i przypisała im konkretne cele, terminy oraz parametry. Biały Dom pisze wprost, że chodzi o przyspieszenie wykorzystania energii jądrowej w przestrzeni kosmicznej i utrzymanie amerykańskiej przewagi w tej domenie.

Przez lata o reaktorach dla Księżyca mówiło się głównie w kategoriach rozwoju technologii. Teraz ta technologia dostała polityczne zielone światło i konkretne ramy wykonawcze. W przypadku dużych projektów kosmicznych właśnie taki moment często jest prawdziwym początkiem programu: nie wtedy, gdy naukowcy mówią, że coś byłoby świetnym pomysłem, ale wtedy, gdy państwo wpisuje termin do oficjalnego harmonogramu.

Co dokładnie ma powstać i kiedy?

Memorandum OSTP jest dość konkretne. Do 2028 r. ma powstać średniej mocy reaktor na orbicie, w tym wariant projektowany z myślą o napędzie elektrycznym opartym na energii jądrowej. Do 2030 r. ma zostać uruchomiony pierwszy duży reaktor na powierzchni Księżyca. Sam dokument zakłada, że systemy mają być modułowe, skalowalne i gotowe zarówno do zasilania infrastruktury, jak i do wspierania napędu statków kosmicznych.

Są tam również konkretne parametry techniczne. Reaktory orbitalne mają zapewniać co najmniej 20 kWe przez minimum 3 lata, a ich konstrukcja powinna umożliwiać skalowanie do 100 kWe. Dla Księżyca mowa o systemie zdolnym działać przez co najmniej 5 lat i również projektowanym z myślą o wzroście mocy do około 100 kWe. Pierwsze projekty koncepcyjne mają zostać przedstawione w ciągu roku.

Dlaczego atom, a nie panele słoneczne?

Przecież w kosmosie jest mnóstwo światła słonecznego, więc dlaczego nie zastosować fotowoltaiki? Problem w tym, że światło słoneczne nie zawsze jest dostępne tam, gdzie trzeba i nie zawsze daje stabilne zasilanie. NASA od lat tłumaczy, że systemy rozszczepieniowe są szczególnie atrakcyjne dla Księżyca, bo mogą zapewniać ciągłą energię niezależnie od oświetlenia, położenia i długości księżycowej nocy. A noc na Księżycu trwa około 14 ziemskich dni.

Jeśli ktoś chce myśleć o stałej bazie, rozbudowanej aparaturze naukowej, systemach podtrzymywania życia, wydobyciu zasobów albo produkcji paliwa na miejscu, potrzebuje zasilania stabilnego, a nie takiego, które zależy od tego, czy akurat świeci Słońce. Reaktor jądrowy daje właśnie stałą moc przez długi czas i bez konieczności budowania gigantycznych farm paneli oraz ogromnych magazynów energii.

To nie jest nowy pomysł, ale teraz dostał nowe życie

NASA od lat pracuje nad koncepcją Fission Surface Power, czyli systemu rozszczepieniowego dla powierzchni Księżyca. Taki reaktor miałby umożliwić zasilanie habitatów, eksperymentów i instalacji działających w dowolnym miejscu na Księżycu, także w regionach trwale zacienionych. W 2022 r. NASA i DOE podpisały kontrakty z trzema zespołami przemysłowymi na opracowanie wstępnych koncepcji właśnie takich systemów.

Nowe memorandum nie zaczyna więc wszystkiego od zera. Ono raczej bierze wcześniejsze prace technologiczne i przesuwa je na poziom programu strategicznego. Różnica jest ogromna. To już nie pytanie, czy da się zbudować mały reaktor dla Księżyca, lecz jak szybko państwo chce mieć gotowy system operacyjny i kto dokładnie ma go dostarczyć.

W grze jest nie tylko Księżyc, lecz także cały przyszły transport kosmiczny

Memorandum OSTP nie skupia się wyłącznie na zapewnieniu prądu dla kosmicznych baz. Równie fascynującym wątkiem jest w nim tzw. jądrowy napęd elektryczny. Jak ma to działać w praktyce? Taki silnik nie zapewnia wprawdzie potężnego, gwałtownego zrywu, do jakiego przyzwyczaiły nas klasyczne rakiety. Zamiast krótkotrwałej, brutalnej siły oferuje jednak ogromną wytrzymałość. Pozwala statkowi przyspieszać miarowo, stabilnie i przez bardzo długi czas. Uwalnia to inżynierów od konieczności dźwigania gigantycznych zbiorników ze zwykłym paliwem, pozwala zabrać na pokład znacznie cięższy ładunek i drastycznie wydłuża zasięg samej misji.

Przeczytaj także:

To oznacza, że projekt reaktorów orbitalnych i księżycowych nie jest tylko samą elektrownią dla bazy. To część dużo większego planu, w którym energetyka jądrowa ma wspierać zarówno stałą obecność człowieka poza Ziemią, jak i przyszłe loty głębiej w Układ Słoneczny. Taki reaktor może stać się czymś w rodzaju fundamentu całej dalszej infrastruktury kosmicznej.

Marcin Kusz
16.04.2026 08:56
Najnowsze
7:37
Jest aplikacja Gemini na komputery Mac. Apple bez szans na przebicie tego.
Aktualizacja: 2026-04-16T07:37:44+02:00
7:00
YouTube wyłączy ci reklamy bez płacenia. To chyba jakieś święto
Aktualizacja: 2026-04-16T07:00:00+02:00
6:20
Epicka wyprawa z Polski. Nasz żaglowiec pokona tysiące mil
Aktualizacja: 2026-04-16T06:20:00+02:00
6:15
Pod europejską ziemią tyka gigantyczna bomba. Badacze mówią, czy jest się czego bać
Aktualizacja: 2026-04-16T06:15:00+02:00
6:10
Kosmiczny kataklizm wywoła zamieszki. Przerażająca prognoza
Aktualizacja: 2026-04-16T06:10:00+02:00
6:06
Polacy budują bazę na końcu świata. Walczą mrozem i z wiatrem 150 km/h
Aktualizacja: 2026-04-16T06:06:00+02:00
6:00
Polskie miasto kupiło sobie las. Tanio nie było, ale i tak warto
Aktualizacja: 2026-04-16T06:00:00+02:00
5:55
Wreszcie jest program lojalnościowy PKP Intercity. Zbierasz punkty, jedziesz za darmo
Aktualizacja: 2026-04-16T05:55:00+02:00
21:21
Telefony z nowym typem pamięci. Genialny sposób na oszczędzanie RAM-u
Aktualizacja: 2026-04-15T21:21:35+02:00
20:06
Gry Xboxa na PlayStation i Steamie? W Microsofcie trwa walka o przyszłość
Aktualizacja: 2026-04-15T20:06:20+02:00
19:18
Apple grozi Elonowi Muskowi. "X na wylocie z App Store"
Aktualizacja: 2026-04-15T19:18:33+02:00
18:42
Messenger nie działa. Trwa bardzo dziwna awaria
Aktualizacja: 2026-04-15T18:42:06+02:00
18:26
Intel rzuca wyzwanie tanim Radeonom i GeForce'om. I może to wygrać
Aktualizacja: 2026-04-15T18:26:42+02:00
17:58
To koniec abonamentu RTV. Od nowej opłaty nikt nie ucieknie 
Aktualizacja: 2026-04-15T17:58:55+02:00
17:14
Giganci uciekają przed kaucją. Rząd szykuje potężny cios
Aktualizacja: 2026-04-15T17:14:04+02:00
17:05
Tanie komputery z ogromnym ulepszeniem. Nvidia zrobi coś niesamowitego
Aktualizacja: 2026-04-15T17:05:15+02:00
16:23
Wartościowe dane są na wyciągnięcie ręki. Tak je znajdziesz
Aktualizacja: 2026-04-15T16:23:43+02:00
16:16
Za 299 zł Hama 7020 to sztos. Potrafi więcej od rywali i nie wygląda tandetnie - test
Aktualizacja: 2026-04-15T16:16:47+02:00
15:55
Apple znokautuje Androida. Nowy iPhone zmieni wszystko
Aktualizacja: 2026-04-15T15:55:07+02:00
15:32
Wiceprezes Microsoftu siadł i napisał apkę. Od razu ją pokochasz
Aktualizacja: 2026-04-15T15:32:16+02:00
