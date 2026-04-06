Ludzkość jeszcze na dobre nie wróciła na Księżyc, a już zaczyna się problem, który znamy aż za dobrze z orbity okołoziemskiej. Tam przez dekady wysyłaliśmy kolejne rakiety, satelity i moduły, a dopiero potem zaczęliśmy przejmować się odłamkami, kolizjami i martwym sprzętem. Teraz podobny scenariusz może zacząć się rozgrywać w przestrzeni między Ziemią a Księżycem.

Badacze alarmują, że ruch wokół naszego naturalnego satelity będzie bardzo szybko rósł, a wraz z nim pojawi się coraz więcej śmieci po misjach, fragmentów po awariach i obiektów, których nikt nie będzie widział wystarczająco dobrze. Jeśli ten etap prześpimy, to okolice Księżyca mogą dostać własną wersję orbitalnego bałaganu, zanim jeszcze powstanie tam jakakolwiek stała infrastruktura.

REKLAMA

Księżyc nie jest jeszcze zatłoczony, ale właśnie zaczyna wchodzić w ten etap

Do tej pory przestrzeń cislunarna, czyli obszar między Ziemią a Księżycem oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, była znacznie mniej zatłoczona niż niska orbita okołoziemska. To jednak szybko się zmienia. Przegląd opublikowany w Progress in Aerospace Sciences pokazuje wyraźnie, że zainteresowanie tą strefą rośnie, bo to właśnie tam będą rozgrywały się kolejne etapy nowego wyścigu księżycowego: loty załogowe, misje robotyczne, satelity komunikacyjne, systemy nawigacyjne i obserwacyjne oraz elementy przyszłej infrastruktury wokół Księżyca.

Zespół z Purdue zwraca uwagę, że w ciągu najbliższej dekady do tej części przestrzeni może zostać wysłanych co najmniej 30 misji. To nie jest jeszcze tłok znany z niskiej orbity, ale wystarczająco dużo, by zacząć myśleć nie tylko o eksploracji, lecz także o porządku.

Moment jest zresztą symboliczny, bo właśnie teraz Księżyc wraca do centrum uwagi agencji kosmicznych. Artemis II ma wystartować nie wcześniej niż 1 kwietnia 2026 r. i będzie pierwszą załogową misją wokół Księżyca od czasów Apollo. Sama w sobie nie zrobi jeszcze wielkiego tłoku, ale Księżyc znowu staje się kierunkiem strategicznym, a kiedy zaczyna się regularny ruch, prędzej czy później pojawia się też problem obiektów porzuconych, uszkodzonych albo po prostu źle monitorowanych.

Tych śmieci prawie nie będzie widać

Najciekawsze w badaniach Carolin Frueh i jej zespołu nie jest nawet samo ostrzeżenie, że śmieci przy Księżycu będą narastać. To akurat można było przewidzieć. Znacznie ważniejsze jest to, że dziś nie mamy dobrego systemu, który pozwalałby śledzić cały ten obszar.

Teleskopy na Ziemi nie obejmują skutecznie całej przestrzeni cislunarnej, a jej geometria jest dużo trudniejsza niż w przypadku obiektów krążących blisko naszej planety. Zanim problem stanie się duży, może już zacząć wymykać się spod kontroli, bo część odłamków i niesprawnych elementów będzie zwyczajnie ginęła w martwych strefach obserwacji.

Zespół z Purdue pracuje nad tzw. mapami widoczności, które mają pokazywać, gdzie najlepiej rozmieścić teleskopy w samej przestrzeni cislunarnej, aby zobaczyć jak najwięcej. W pracy opublikowanej w The Journal of the Astronautical Sciences badacze pokazali, że odpowiedni dobór orbit dla konstelacji do 10 teleskopów może zwiększyć skuteczność obserwacji z poziomu około 10 proc. do nawet 90 proc. w 30-dniowym oknie. To ogromna różnica i dobry przykład tego, że zanim zacznie się sprzątać, najpierw trzeba w ogóle wiedzieć, gdzie leży bałagan.

Problemem nie będą tylko śruby i blachy, ale też dużo gorsze scenariusze

Na niskiej orbicie okołoziemskiej kosmiczne śmieci kojarzą się zwykle z odłamkami po kolizjach, niesprawnymi satelitami albo zużytymi stopniami rakiet. W okolicach Księżyca katalog zagrożeń może być podobny, ale z czasem stanie się bardziej nieprzyjemny.

Badacze z Purdue analizowali m.in. scenariusze związane z rakietami wykorzystującymi jądrowy napęd termiczny. Tego typu technologia jest rozważana jako jedna z dróg do bardziej efektywnych lotów w dalszy kosmos, ale jeśli statek z takim napędem uległby kolizji albo eksplozji, problemem nie byłyby już wyłącznie zwykłe odłamki. Część fragmentów mogłaby zawierać materiał radioaktywny.

Z modeli opracowanych przez zespół wynika, że skażone fragmenty po rozpadzie takiego pojazdu mogłyby na powierzchni Księżyca oddziaływać promieniowaniem blisko 800 m, a podwyższony poziom promieniowania mógłby utrzymywać się co najmniej przez rok. To ważne nie dlatego, że takie systemy już jutro zaczną masowo latać wokół Księżyca, ale dlatego, że planowanie infrastruktury cislunarnej i ewentualnych baz księżycowych musi uwzględniać nie tylko zwykłe śmieci, lecz także to, jak różne typy awarii mogą zmieniać ryzyko w konkretnych miejscach.

Kosmiczny bałagan zaczyna się zwykle dużo wcześniej, niż wszyscy zauważają

Historia niskiej orbity okołoziemskiej pokazuje bardzo prosty mechanizm. Najpierw przestrzeń wydaje się niemal pusta, więc każdy kolejny obiekt wygląda jak drobiazg. Potem liczba misji rośnie, do tego dochodzą awarie, rozpad starych konstrukcji, nieudane manewry i coraz większa liczba operatorów.

W pewnym momencie nagle okazuje się, że nie chodzi już o kilka obiektów, ale o środowisko, które wymaga ciągłego nadzoru i coraz bardziej złożonych decyzji o unikaniu kolizji. Zespół pokazuje, że przy Księżycu jesteśmy właśnie na tym wcześniejszym etapie, kiedy jeszcze da się projektować system z myślą o porządku, a nie dopiero reagować na skutki zaniedbań.

Widać to również w innych pracach tej grupy, choć dotyczą one bezpośrednio niskiej orbity okołoziemskiej. Badacze sprawdzali, jak operatorzy satelitów z różnych organizacji oceniają ryzyko kolizji i kiedy decydują się na manewr unikania zderzenia. Okazało się, że nawet przy tych samych danych różne instytucje dochodzą czasem do innych wniosków.

To wyraźnie wskazuje, jak duży jest udział ludzkich procedur, priorytetów i interpretacji w czymś, co z zewnątrz może wyglądać jak czysta matematyka. W przyszłości podobne problemy decyzyjne będą dotyczyć także przestrzeni cislunarnej, tylko w jeszcze trudniejszym środowisku obserwacyjnym.

Kto nie widzi obiektu, ten go nie naprawi ani nie usunie

Bardzo ciekawy jest też inny wątek badań Frueh: określanie orientacji uszkodzonych albo martwych satelitów na podstawie tzw. krzywych blasku. Teleskop nie widzi zwykle szczegółów obiektu, tylko jasny punkt, którego blask zmienia się w czasie. Z tych zmian można próbować odczytać, czy dany obiekt spokojnie leci, obraca się, koziołkuje czy jest ustawiony w określony sposób względem Słońca. Im lepiej wiadomo, jak zachowuje się uszkodzony statek albo fragment, tym łatwiej zaplanować ewentualną misję naprawczą lub usuwającą.

W kontekście Księżyca znaczenie takich metod może bardzo szybko rosnąć. Jeśli w przestrzeni cislunarnej zaczną krążyć kolejne pojazdy, moduły i satelity, to sama wiedza o tym, że gdzieś tam coś jest, nie wystarczy. Potrzebna będzie znacznie lepsza świadomość sytuacyjna: co to jest, w jakim jest stanie, czy stanowi zagrożenie i czy może wejść w kolizję z innymi obiektami. Bez tego okolice Księżyca mogą stać się nie tyle spektakularnym wysypiskiem, ile chaotycznym środowiskiem, w którym każda kolejna misja będzie musiała działać z rosnącym marginesem ryzyka.

Najrozsądniejsze jest zająć się tym już teraz, a nie wtedy, gdy będzie za późno

Nie chodzi o to, że jutro przestrzeń wokół Księżyca zamieni się w orbitalny śmietnik. Chodzi o coś znacznie bardziej przyziemnego i przez to ważniejszego. Jeśli ludzie naprawdę chcą zbudować trwałą obecność w okolicach Księżyca, to porządek trzeba zacząć planować zanim ruch zrobi się naprawdę duży. Na niskiej orbicie uczymy się tego trochę po fakcie. W przestrzeni cislunarnej jest jeszcze szansa, by nie powtórzyć dokładnie tego samego błędu.

REKLAMA

Im więcej będzie misji, tym większe znaczenie zyskają nie tylko rakiety i lądowniki, lecz także mniej widowiskowa infrastruktura: czujniki, teleskopy, zasady śledzenia obiektów, procedury oceny ryzyka i technologie usuwania problematycznych szczątków. Właśnie od takich nudniejszych elementów może zależeć, czy okolice Księżyca staną się uporządkowanym zapleczem dla kolejnego etapu eksploracji, czy też bałagan zacznie narastać szybciej, niż ktokolwiek zdąży go opisać.

REKLAMA

Marcin Kusz 06.04.2026 07:32

