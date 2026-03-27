Na Marsa i z powrotem w kilka tygodni. Przełom w technologii paliwa fuzyjnego

Brytyjscy inżynierowie właśnie z powodzeniem zainicjowali pierwszą plazmę wewnątrz testowego układu napędowego opartego na fuzji jądrowej. To przełomowe wydarzenie otwiera drogę do stworzenia rakiet zdolnych osiągać prędkości rzędu 800 tys. km/h. Zastosowanie tej technologii może skrócić czas podróży na Marsa z wielu miesięcy do zaledwie kilku tygodni, drastycznie zmieniając przyszłość załogowej eksploracji kosmosu.

Jak ujarzmić energię gwiazd w silniku rakietowym?

Kluczem do najnowszego sukcesu jest fuzja jądrowa, czyli proces polegający na zderzaniu i łączeniu się ze sobą lekkich jąder atomowych. W wyniku takiej reakcji powstaje cięższy pierwiastek, a całemu zjawisku towarzyszy uwalnianie gigantycznych ilości energii. Jest to dokładnie ten sam mechanizm fizyczny, który nieustannie zachodzi wewnątrz Słońca i innych gwiazd, pozwalając im płonąć przez miliardy lat.

Odtworzenie kosmicznych warunków w skali inżynieryjnej wymaga jednak pokonania potężnych barier. Zanim atomy zdołają się połączyć, paliwo musi zostać rozgrzane do ekstremalnych temperatur. W tak niewyobrażalnym gorącu materia przechodzi w czwarty stan skupienia, stając się plazmą. Brytyjski zespół badawczy zdołał jednak doprowadzić do historycznego zapłonu i uzyskania tej pierwszej plazmy wewnątrz testowego systemu wylotowego o nazwie Sunbird. Oznacza to wytworzenie wysoce zjonizowanego gazu, w którym elektrony zostały całkowicie oderwane od jąder atomowych.

Aby zapanować nad tym ekstremalnym środowiskiem, inżynierowie wykorzystali precyzyjną kombinację pól elektrycznych i magnetycznych, które ukierunkowały strumień naładowanych cząstek. Proces zaprezentowano na żywo podczas branżowej konferencji w Kalifornii. Przedstawiciele zespołu określili ten moment jako wyjątkowy krok w stronę komercjalizacji nowych form napędu.

Prędkość 800 tys. km/h odmieni załogowe misje na Marsa

Obecne technologie napędowe opierają się na tradycyjnych silnikach chemicznych, które mają swoje naturalne limity wydajności. Zastosowanie fuzji jądrowej w przestrzeni kosmicznej może zaoferować moc nawet tysiąckrotnie wyższą od standardowych pędników używanych dzisiaj na orbicie. Teoretyczne wyliczenia wskazują, że rakieta wyposażona w taki napęd mogłaby poruszać się z prędkością sięgającą 800 tys. km/h.

Wdrożenie silnika termojądrowego sprawiłoby więc, że lot na Czerwoną Planetę przestałby być wyniszczającą, wielomiesięczną wyprawą. Zamiast tego stałby się szybką misją, zamykającą się w zaledwie kilku tygodniach. Taka dynamika to nie tylko gigantyczna oszczędność przestrzeni ładunkowej, w tym ton cennej wody, zapasów tlenu czy żywności, ale przede wszystkim odpowiedź na największą barierę w eksploracji głębokiego kosmosu, czyli kruchość ludzkiej biologii.

Szybsze dotarcie to także lepsza kondycja astronautów

Skrócenie czasu tranzytu oznacza drastyczne zmniejszenie ryzyka zdrowotnego dla astronautów. Przestrzeń międzyplanetarna to środowisko skrajnie nieprzyjazne. Pozbawiona naturalnej ochrony ziemskiej magnetosfery załoga jest tam nieustannie narażona na destrukcyjne działanie galaktycznego promieniowania kosmicznego. Te wysokoenergetyczne cząstki przenikają przez poszycie statków, uszkadzając komórki, degradując DNA i drastycznie zwiększając ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.

Ponadto krótszy lot to skuteczna minimalizacja negatywnych skutków długotrwałego przebywania w warunkach mikrograwitacji, czyli w środowisku niemal całkowitego braku ciążenia. Brak stałego, naturalnego obciążenia organizmu prowadzi do szybkiego zaniku tkanki mięśniowej, utraty gęstości kości oraz poważnych zaburzeń w pracy układu krążenia i narządu wzroku. Dotarcie do celu w kilka tygodni zamiast w niemal rok gwarantuje, że pionierzy wylądują na powierzchni Marsa w znacznie lepszej kondycji fizycznej, w pełni gotowi do natychmiastowego rozpoczęcia wyczerpujących prac badawczych.

Kosmiczna próżnia ułatwia utrzymanie stabilnej plazmy

Kontrolowanie supergorącej plazmy wewnątrz pola elektromagnetycznego jest na Ziemi niezwykle trudnym wyzwaniem inżynieryjnym. Jednak środowisko przestrzeni kosmicznej, charakteryzujące się niemal idealną próżnią i ekstremalnie niskimi temperaturami, paradoksalnie sprzyja tego typu technologiom.

Warunki te mogą znacznie ułatwić stabilizację reakcji i zarządzanie odprowadzaniem ciepła, co czyni napędy fuzyjne rozwiązaniem wręcz stworzonym do pracy poza ziemską atmosferą. Rozwój szybkiego transportu kosmicznego ma również potężny wymiar ekonomiczny. Przewiduje się, że do 2035 r. wartość gospodarki kosmicznej przekroczy 1,8 bln dol. Skrócenie czasu podróży międzyplanetarnych staje się więc niezwykle opłacalną inwestycją, która może napędzić całą branżę.

Przeczytaj także:

Kolejne etapy prac nad systemem Sunbird obejmują rygorystyczne testy wydajnościowe oraz modernizację wykorzystywanych magnesów nadprzewodzących. Zespół planuje również eksperymenty z nowymi cyklami paliwowymi, co docelowo ma jeszcze bardziej zwiększyć efektywność całego układu. Jeśli przyszłe próby zakończą się sukcesem, to era podróży międzygwiezdnych i szybkiej eksploracji głębokiego kosmosu może nadejść znacznie szybciej, niż dotąd zakładano.

Marcin Kusz 27.03.2026 17:20

