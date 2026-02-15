Zaczęła się bitwa o Księżyc. To nie państwa rozdają tu karty

Ładowanie...

W klasycznym obrazie wyścigu w kosmos widzimy dwa obozy: mocarstwa, które wysyłają astronautów na orbitę i państwowe programy budujące rakiety. Dzisiejsza rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Orbita okołoziemska zaczyna przypominać rynek, na którym liczą się szybkość działania, koszty i pomysł na zarabianie na danych.

To wszystko wprost przekłada się na rywalizację o Księżyc. Owszem, w tle mamy napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które szykują równoległe plany załogowych lądowań na Srebrnym Globie. Ale pierwsze skrzypce w wielu obszarach grają już nie ministerstwa i agencje, tylko prywatne spółki budujące satelity, lądowniki, systemy komunikacji i nowe usługi oparte na danych z orbity.

Dla szefów tych firm kosmos to nie nisza technologiczna, lecz coś w rodzaju ósmego kontynentu: dziewicza przestrzeń, w której można stawiać infrastrukturę, magazynować i przetwarzać informacje, a w kolejnych krokach sięgnąć po zasoby naturalne.

Wyścig o południowy biegun

Na pierwszym planie pozostaje rywalizacja dwóch potęg. Chiny zapowiadają własne lądowanie astronautów na Księżycu przed 2030 r., również w rejonie południowego bieguna. To tam znajdują się rezerwy lodu wodnego ukryte w wieczyście zacienionych kraterach – surowiec kluczowy, jeśli ktokolwiek poważnie myśli o długotrwałej obecności ludzi na powierzchni.

Z drugiej strony Stany Zjednoczone budują swoją strategię wokół programu Artemis. Załogowy przelot wokół Księżyca ma otworzyć drogę do lądowania w okolicach południowego bieguna jeszcze przed końcem dekady. To nie tylko powrót w miejsce, z którego ludzkość raz już odleciała, ale też sposób na wyznaczenie nowych ram, kto ma prawo do jakich zasobów, jak dzielić infrastrukturę, jakie standardy bezpieczeństwa uznać za obowiązujące.

Chiny nie zamierzają jednak ograniczać się do Księżyca. Równolegle rozbudowują własną stację orbitalną i przyspieszają przygotowania do przywiezienia próbek z Marsa, potencjalnie wcześniej niż zrobią to Amerykanie. Każda taka misja to nie tylko nauka, lecz także narzędzie budowania wpływów – katalog kompetencji, który później można przełożyć na kontrakty i porozumienia międzynarodowe.

Prywatne firmy to niewidzialny front nowego wyścigu

Choć głośne nagłówki dotyczą głównie deklaracji rządów, to tak naprawdę bez prywatnych firm ten nowy wyścig nie miałby takiego tempa. Rewolucja zaczęła się od rakiet wielokrotnego użytku, które radykalnie obniżyły koszt wynoszenia sprzętu na orbitę. Skoro można wynosić satelity taniej i częściej, pojawiła się przestrzeń na dziesiątki nowych modeli biznesowych.

Na rynku pojawiają się więc operatorzy niewielkich satelitów zapewniających łączność w trudno dostępnych regionach, firmy budujące własne mini-konstelacje do obserwacji Ziemi, a także podmioty, które od razu celują dalej – w Księżyc, a nawet w głębsze rejony Układu Słonecznego. Dla nich powierzchnia Srebrnego Globu to nie tylko symboliczne zdobycie kolejnej granicy, ale w przyszłości potencjalne miejsce budowy magazynów, przystanków logistycznych, a nawet przemysłowych instalacji.

Jak czytamy na łamach Space, przewagą Zachodu jest właśnie siła komercyjnego sektora. USA i Europa działają w oparciu o sieć firm, które ścigają się między sobą, szukając przewagi technologicznej. Taka konkurencja bywa chaotyczna, ale daje bonus w postaci szybkich innowacji i różnorodnych rozwiązań gotowych do wdrożenia, kiedy tylko agencje rządowe zechcą po nie sięgnąć.

Dane zamiast wbitych flag

Kolejna odsłona wyścigu rozgrywa się w mniej widowiskowy sposób niż lądowanie astronautów. Tak naprawdę chodzi o to, gdzie będą liczone dane. Skoro można tanio wynosić sprzęt w kosmos, przestaje być fanaberią pomysł, by część mocy obliczeniowej przenieść na orbitę.

Powstają projekty kosmicznych centrów danych, które miałyby korzystać z ogromnych paneli słonecznych i specjalnych systemów chłodzenia w próżni. Tego rodzaju orbitujące serwerownie obsługiwałyby przetwarzanie informacji bezpośrednio w przestrzeni kosmicznej, np. dane z satelitów obserwacyjnych czy systemów komunikacyjnych, a na Ziemię trafiałyby już tylko wyniki obliczeń.

Taki model ma dwie zalety. Po pierwsze ogranicza ilość surowych danych przesyłanych na dół, co zmniejsza obciążenie łączy i koszty. Po drugie utrudnia zakłócanie i podsłuchiwanie sygnału – zamiast strumienia wrażliwych informacji, na Ziemię wracają przefiltrowane wnioski. To ważne zarówno dla biznesu, jak i dla wojska czy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Sztuczna inteligencja na orbicie to duże konsekwencje dla Ziemi

Nowym elementem układanki jest sztuczna inteligencja, która ma działać nie w serwerowniach na Ziemi, lecz na pokładzie samych satelitów i stacji. Zamiast wysyłać każdą klatkę obrazu czy każdy pomiar do analizy, satelita może sam zdecydować, co jest istotne: wykryć zmianę, określić trend, zasugerować anomalię. Dopiero taki przetworzony wynik trafia do operatora.

Oznacza to, że kosmos staje się nie tylko źródłem danych, ale też warstwą przetwarzania informacji, na której opiera się życie na Ziemi: od monitoringu klimatu i rolnictwa, przez prognozowanie pogody, po systemy nawigacji i globalne sieci komunikacyjne. Im bardziej zależymy od tych usług, tym większa staje się stawka rywalizacji o orbitę i Księżyc.

Co dalej z ósmym kontynentem?

Dzisiejszy wyścig o Księżyc nie polega już na tym, kto pierwszy postawi flagę w regolicie. Chodzi o to, kto zbuduje trwałą obecność: infrastrukturę, standardy, sieć powiązań między firmami a państwami. Kiedy prywatne konstelacje satelitów, orbitalne serwerownie i księżycowe misje zaczną się przenikać, kosmiczny kontynent stanie się przedłużeniem ziemskiej gospodarki i pola rywalizacji politycznej.

To, czy w tej układance przewagę zdobędą państwa z silnym sektorem prywatnym, czy centralnie sterowane programy kosmiczne, pozostaje otwartym pytaniem. Pewne tylko to, że na pierwszej linii nowej księżycowej batalii stoją dziś nie tylko generałowie i ministrowie, ale prezesi firm technologicznych, inżynierowie od rakiet i specjaliści od danych, którzy na orbicie szukają dla siebie miejsca.

Marcin Kusz 15.02.2026 07:10

