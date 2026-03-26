Czekaliśmy pół wieku. Gdzie i kiedy oglądać historyczną misję NASA - Artemis?

Jeśli wszystko pójdzie po myśli inżynierów, dokładnie za tydzień staniemy się świadkami najważniejszego wydarzenia kosmicznego ostatnich dekad. Amerykańska agencja kosmiczna celuje w 1 kwietnia (w Polsce będzie to już 2 kwietnia) jako termin wystrzelenia misji Artemis 2.

Czworo astronautów wyruszy w niesamowitą, dziesięciodniową podróż, której celem jest okrążenie Księżyca i bezpieczny powrót na Ziemię. Z perspektywy eksploracji kosmosu to moment przełomowy. Ostatni raz człowiek zapuścił się tak daleko poza niską orbitę okołoziemską w 1972 r., podczas słynnej misji Apollo 17.

REKLAMA

Potężna rakieta i statek Orion czekają już na platformie

To nie będzie zwykły lot. Nadchodzące wydarzenie stanowi pierwszy załogowy test potężnej rakiety Space Launch System (SLS) oraz nowoczesnej kapsuły Orion. Gigantyczna konstrukcja czeka już w pełnej gotowości na kompleksie startowym 39B w słynnym Kennedy Space Center na Florydzie.

Imponujący zestaw dotarł na miejsce 20 marca, pokonując powoli dystans ponad sześciu kilometrów z budynku montażowego Vehicle Assembly Building (VAB). Transport tego kolosa umożliwił potężny pojazd gąsienicowy, pieszczotliwie zwany przez pracowników agencji Crawler-Transporter 2.

Więcej o programie NASA Artemis przeczytasz na Spider's Web:

Gdzie i kiedy oglądać to historyczne wydarzenie?

Start zaplanowano na 1 kwietnia na godz. 6:28 (po południu) czasu EDT (wschodnie wybrzeże USA). W Polsce będzie to już 2 kwietnia godz. 0:28. Okno startowe ustalono na dwie godziny, więc możliwe, że start będzie miał miejsce o godz. 2:28.

Jeżeli 1 kwietnia maszyny lub pogoda odmówią posłuszeństwa, agencja ma w zanadrzu zapasowe okna startowe, które otwierają się każdego dnia aż do 6 kwietnia. Kolejna szansa na wystrzelenie rakiety pojawi się 30 kwietnia, choć NASA na razie milczy na temat ewentualnych majowych terminów, w pełni koncentrując swoje wysiłki na najbliższych dniach.

Dla wszystkich fanów kosmosu przygotowano istną ucztę medialną. Briefingi, wydarzenia towarzyszące oraz całodobowa relacja z przebiegu misji będą transmitowane na żywo na oficjalnym kanale NASA+ w serwisie YouTube. Poszczególne etapy lotu otrzymają dedykowane streamy, a agencja będzie na bieżąco relacjonować postępy w mediach społecznościowych.

Lot Oriona w kosmosie śledzić będzie można na stronie nasa.gov/trackartemis. Aktualizacje w trakcie odliczania do startu oraz w trakcie trwania misji będą publikowane na blogu Artemis. Wszystkie najnowsze zdjęcia będą dostępne na stronie: Artemis II Multimedia.

Usterki, wycieki i trudna droga do gwiazd

Zanim jednak rakieta z dumą stanęła na stanowisku startowym, projekt musiał zmierzyć się z brutalną rzeczywistością inżynierii kosmicznej. Warto przypomnieć, że to już druga wizyta tego konkretnego egzemplarza SLS i Oriona na platformie.

Pierwotnie zestaw wyjechał z hangaru w połowie stycznia, a NASA ambitnie planowała start na początek lutego. Niestety, plany pokrzyżowały usterki techniczne, które obnażyły się podczas pierwszej próby generalnej, znanej jako mokra próba odliczania (WDR). Wykryto wówczas niebezpieczny wyciek ciekłego wodoru.

Gdy inżynierom udało się uporać z problemem paliwowym i pomyślnie zakończyć testy pod koniec lutego, pojawił się kolejny, niespodziewany kłopot. Tym razem zawiódł system przepływu helu do górnego stopnia rakiety. Tego defektu nie dało się usunąć na otwartym powietrzu, co wymusiło frustrujący, ale konieczny powrót całej konstrukcji z powrotem do hangaru VAB.

NASA zdecydowała, że nie będzie już przeprowadzać kolejnej, pełnej próby tankowania na platformie startowej, co oznacza, że tym razem lista kontrolna jest nieco krótsza, ale napięcie wcale nie zmalało.

Kto poleci na Księżyc i jakie ma zadania?

Dla NASA absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo załogi, dlatego data 1 kwietnia, choć oficjalna, wciąż stoi pod pewnym znakiem zapytania. Wystarczy drobna anomalia lub niesprzyjająca pogoda, by odliczanie zostało wstrzymane.

W końcu stawką jest życie czworga wspaniałych astronautów. Na pokładzie statku Orion zasiądą weterani i wschodzące gwiazdy: Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch z NASA oraz reprezentujący Kanadyjską Agencję Kosmiczną (CSA) Jeremy Hansen.

Członkowie załogi Artemis II (od lewej) astronauta CSA (Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej) Jeremy Hansen oraz astronauci NASA Christina Koch, Victor Glover i Reid Wiseman. Fot. NASA/Kim Shiflett

Głównym celem ich dziesięciodniowej odysei nie jest samo lądowanie na Srebrnym Globie, ale przetestowanie w warunkach bojowych systemów podtrzymywania życia statku Orion.

To właśnie ta czwórka ma przetrzeć szlak i położyć fundamenty pod przyszłe, jeszcze bardziej zaawansowane misje z serii Artemis, które ostatecznie mają doprowadzić do założenia stałej bazy na powierzchni Księżyca.

REKLAMA

Pozostaje nam tylko trzymać kciuki za sprzyjającą pogodę i brak technicznych niespodzianek. Kosmos znowu jest na wyciągnięcie ręki.

REKLAMA

Bogdan Stech 26.03.2026 11:25

