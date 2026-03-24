Baza na Księżycu jeszcze za Trumpa. Chcą tam latać częściej niż ty na urlop

Amerykańska baza na Księżycu ma powstać do 2029 r. Taki plan przedstawiła właśnie NASA.

Bogdan Stech
Jared Isaacman, szef NASA przyznał, że Stany Zjednoczone biorą udział w bezwzględnej rywalizacji mocarstw. Agencja zamierza więc skupić wszystkie swoje potężne zasoby na szybkiej realizacji celu jakim jest budowa stałej bazy na Księżycu.

NASA jest zdeterminowana, by ponownie osiągnąć niemal niemożliwe: powrócić na Księżyc przed końcem kadencji prezydenta Trumpa, zbudować bazę księżycową, zapewnić sobie trwałą obecność i podjąć inne działania niezbędne do zapewnienia amerykańskiej wiodącej pozycji w kosmosie - powiedział Jared Isaacman. 

Gateway przechodzi do historii

Największym zaskoczeniem wtorkowej konferencji jest potężne przetasowanie w architekturze flagowego programu Artemis. Amerykanie ogłosili wstrzymanie prac nad sztandarową stacją orbitalną Gateway w jej dotychczasowej formie.

Zamiast budować luksusowy przystanek na orbicie Księżyca, agencja stawia wszystko na jedną kartę i chce błyskawicznie stworzyć trwałą infrastrukturę na samej powierzchni Srebrnego Globu. Ten pełen rozmachu plan wymusza jednak przemodelowanie najbliższych lotów.

Dopiero co ustandaryzowano konfigurację rakiety SLS i dodano dodatkową misję w 2027 r. Według nowych wytycznych, planowana na ten sam rok misja Artemis III nie zabierze astronautów na powierzchnię, lecz skupi się wyłącznie na rygorystycznych testach zintegrowanych systemów na orbicie okołoziemskiej.

Dopiero załoga Artemis IV fizycznie dotknie księżycowego pyłu. Prawdziwa rewolucja w transporcie zacznie się jednak później. NASA ogłosiła, że w kolejnych misjach zamierza masowo opierać się na sprzęcie komercyjnym wielokrotnego użytku, celując w załogowe lądowania na Księżycu co sześć miesięcy!

Więcej o programie NASA Artemis przeczytasz na Spider's Web:

Trzy etapy do kosmicznej dominacji

Budowa samej bazy została podzielona na trzy niezwykle ambitne fazy. W pierwszym etapie NASA całkowicie odejdzie od pojedynczych misji na rzecz powtarzalnego modułowego podejścia.

Wykorzystując komercyjne usługi dostawy ładunków oraz nowe pojazdy terenowe, agencja zacznie masowo wysyłać łaziki, sprzęt i technologie niezbędne do przetrwania człowieka na Srebrnym Globie. Mowa tu o testowaniu zaawansowanych systemów generowania energii, w tym nowoczesnych radioizotopowych generatorów termoelektrycznych, a także zupełnie nowych rozwiązań z zakresu komunikacji i nawigacji.

Gdy tylko pojawią się wnioski z początkowych lotów, natychmiast ruszy etap drugi. Skupi się on na dostarczeniu infrastruktury mieszkalnej oraz organizacji regularnej logistyki towarowej. To właśnie wtedy do gry wkroczą kluczowi międzynarodowi gracze, na czele z japońską agencją JAXA, która dostarczy swój słynny ciśnieniowy łazik dla astronautów. Będzie to kluczowy moment umożliwiający regularne, bezpieczne operacje poza bezpiecznym lądowiskiem.

Finałem tej technologicznej układanki będzie dostarczenie na Srebrny Glob najcięższego sprzętu za pomocą potężnych lądowników załogowych nowej generacji.

Przejście do stałej bazy księżycowe

W trzeciej fazie tymczasowe ekspedycje ostatecznie zamienią się w stałą obecność człowieka. Na powierzchni staną wtedy wielofunkcyjne habitaty od włoskiej agencji ASI oraz pojawią się specjalistyczne pojazdy użytkowe od Kanadyjczyków.

Wraz z uruchomieniem systemów lądowania dla ludzi (HLS) zdolnych do transportu ładunków, NASA dostarczy cięższą infrastrukturę niezbędną do stałego załogowego lądowania na Księżycu, co oznacza przejście od okresowych ekspedycji do stałej bazy księżycowej. Obejmuje to wielofunkcyjne habitaty (MPH) ASI (Włoskiej Agencji Kosmicznej), pojazd księżycowy (Lunar Utility Vehicle) CSA (Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej) oraz możliwości dodatkowego wkładu w zasiedlanie, mobilność na powierzchni i logistykę - podała NASA na konferencji prasowej.

Wszystko to brzmi niezwykle wręcz ambitnie, jednak NASA już teraz planuje kolejne kroki.

Powrót na Księżyc i budowa bazy będą wydawać się niczym w porównaniu z tym, co będziemy w stanie osiągnąć w nadchodzących latach - powiedział Jared Isaacman.

Bogdan Stech
24.03.2026 15:30
Tagi: ArtemisDonald TrumpKsiężycNASA
Najnowsze
13:52
OnePlus szykuje specjalną edycję Norda 6. Fani anime wniebowzięci
Aktualizacja: 2026-03-24T13:52:40+01:00
13:11
Hejtowaliście iPhone’a Air. A sprzedaje się dużo lepiej niż wasz faworyt 
Aktualizacja: 2026-03-24T13:11:32+01:00
12:37
Ceny ropy szaleją, muszą zaciskać pasa. "Krótsze prysznice i mniej prądu"
Aktualizacja: 2026-03-24T12:37:47+01:00
12:24
Konkurent ChataGPT przejmuje twój komputer. Anthropic kopie leżącego
Aktualizacja: 2026-03-24T12:24:03+01:00
11:04
Rząd wskazał wady systemu kaucyjnego. Śmiechu warte, problem jest inny
Aktualizacja: 2026-03-24T11:04:22+01:00
10:42
Szef Nvidii się wygadał, ale dziwnie wymiękł. "Mamy silną sztuczną inteligencję"
Aktualizacja: 2026-03-24T10:42:24+01:00
10:24
Jaki smartfon do 1500 zł w 2026 roku? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2026-03-24T10:24:23+01:00
10:02
Instagram pozwoli ci naprawić błędy przeszłości. Właśnie wleciała nowa opcja
Aktualizacja: 2026-03-24T10:02:21+01:00
9:21
Stworzą gigantyczne jezioro. "Przemiana, jakiej Polska nie widziała"
Aktualizacja: 2026-03-24T09:21:00+01:00
8:09
Ameryka wypowiada wojnę routerom. Takim, jak twój na biurku
Aktualizacja: 2026-03-24T08:09:10+01:00
7:56
Dobre monitory do gier kupujemy poniżej 800 zł. Morze pięciu gwiazdek u Lenovo
Aktualizacja: 2026-03-24T07:56:33+01:00
7:00
Szef Apple'a apeluje: mniej iPhone’a, więcej życia. Hipokryzja roku
Aktualizacja: 2026-03-24T07:00:00+01:00
6:18
Patriot ma potężny problem. Tarcza niby odbiła, ale nie do końca
Aktualizacja: 2026-03-24T06:18:21+01:00
6:17
Dużo śniegu, mało wody. Będziemy mieć latem gruby problem
Aktualizacja: 2026-03-24T06:17:00+01:00
6:13
Zmiana czasu to bezsensowny stres. "Fundują nam społeczny jetlag"
Aktualizacja: 2026-03-24T06:13:00+01:00
6:11
Uruchomili cyfrowy bat na złodziei sztuki. Muzea trzęsą portkami
Aktualizacja: 2026-03-24T06:11:00+01:00
6:07
Nie powinno nas tu być. Polski fizyk wyjaśnił, dlaczego Wszechświat nie zniknął
Aktualizacja: 2026-03-24T06:07:04+01:00
21:32
Amerykanie obiecali Europie, że będą ją chronić. Mówię: sprawdzam
Aktualizacja: 2026-03-23T21:32:59+01:00
21:25
Techland rozbił bank darmowym dodatkiem. Tego chciałem w Dying Light
Aktualizacja: 2026-03-23T21:25:51+01:00
20:51
Światłowód i abonament w rekordowo dobrej cenie. Dorzucą ci telefon
Aktualizacja: 2026-03-23T20:51:54+01:00
