Chiny już mierzą w Księżyc. Wskazali miejsce lądowania

Najnowsza praca naukowa koncentruje się na obszarze Rimae Bode i sąsiednim Sinus Aestuum na widocznej stronie Księżyca. Zespół pod kierunkiem Maoshenga Yanga, Juna Huanga i Longa Xiao przeanalizował dane orbitalne i wytypował cztery potencjalne miejsca lądowania w terenie uznanym za przejezdny dla przyszłej misji załogowej. Badacze podkreślają, że region łączy stosunkowo sprzyjające warunki terenowe z wyjątkowo dużą różnorodnością skał i osadów.

W programach załogowych samo hasło lecimy na Księżyc tak naprawdę niewiele znaczy, dopóki nie pojawi się pytanie: gdzie dokładnie. Miejsce lądowania decyduje o wszystkim – od bezpieczeństwa zejścia na powierzchnię, przez dostępność energii słonecznej i łączności, po sens naukowy całej wyprawy. W tym przypadku nie mówimy już o abstrakcyjnym jakimś miejscu na Księżycu, lecz o konkretnym obszarze, który został rozpisany na jednostki geologiczne, trasy przejazdu i potencjalne próbki do zebrania.

Rimae Bode to nie pustynia, tylko księżycowe archiwum

Na pierwszy rzut oka ten region nie ma takiej siły symbolicznej jak biegun południowy, o który zabiegają dziś różne programy kosmiczne. Naukowo wygląda jednak jak prawdziwy magazyn historii Księżyca. W pracy wskazano, że przyszła załoga mogłaby tam badać jednocześnie osady po erupcjach wulkanicznych, bazalty mórz księżycowych, materiał wyrzucony z krateru Kopernik oraz obszary wzbogacone w tor. Taki zestaw jest cenny, bo pozwala zajrzeć zarówno w dzieje powierzchni, jak i pośrednio w samo wnętrze Srebrnego Globu.

Szczególnie interesujące są tu długie, wąskie zagłębienia przypominające rowy lub kanały. Na Księżycu takie struktury bardzo często wiąże się z dawną aktywnością wulkaniczną albo z przepływem lawy. Jeśli w ich sąsiedztwie rzeczywiście zachowały się szkliwa i popioły po erupcjach, mogą one działać jak kapsuły czasu z epoki, gdy Księżyc nie był jeszcze geologicznie martwym światem, lecz miejscem znacznie bardziej aktywnym niż dziś.

To właśnie dlatego ten rejon bywa przedstawiany jako geologiczny bufet, w którym w stosunkowo małym obszarze można dostać próbki reprezentujące różne etapy ewolucji Księżyca. Dla astronautów i geologów to ogromna zaleta. W misji załogowej czas pracy na powierzchni jest zawsze ograniczony, więc im więcej da się ugrać na krótkim dystansie, tym lepiej.

Dlaczego Chiny nie celują tu w biegun południowy?

Dziś o Księżycu najczęściej mówi się przez pryzmat bieguna południowego, bo właśnie tam spodziewane są zasoby lodu wodnego w stale zacienionych kraterach. To rejon bardzo kuszący dla przyszłych baz i długotrwałej obecności człowieka. Chiny również mają go w planach: misja Chang’e-7, szykowana ten rok ma badać właśnie południowy biegun, wodę i lotne składniki regolitu, a w kolejnych latach razem z Chang’e-8 tworzyć zręby przyszłej międzynarodowej infrastruktury księżycowej.

Ale pierwsze załogowe lądowanie rządzi się trochę inną logiką, niż budowa przyszłej bazy. Rejon Rimae Bode leży na widocznej półkuli i bliżej równika, co upraszcza część operacji: warunki oświetleniowe są bardziej przewidywalne, łączność z Ziemią prostsza, a teren w wybranych miejscach relatywnie łagodny. Mówiąc brutalnie, to kandydat mniej medialny, niż biegun południowy, ale bardziej pragmatyczny jako pierwszy krok człowieka na powierzchnię.

To wcale nie oznacza, że południowy biegun przestaje być ważny. Widać tu raczej rozdział ról: roboty mają wcześniej przecierać szlak w strefie przyszłej eksploatacji zasobów, a pierwsza załoga może wylądować tam, gdzie ryzyko operacyjne jest niższe, a zysk naukowy wciąż bardzo wysoki. Taka sekwencja ma w sobie sporo sensu. Najpierw bezpieczne wejście i geologia, potem trudniejsze regiony i myślenie o dłuższej obecności.

Najważniejsze jest to, że sprzęt też przestaje być teorią

Sama mapa lądowania nie wystarczyłaby do robienia wrażenia, gdyby chiński program nadal tkwił na etapie koncepcji. Tymczasem w ostatnich miesiącach kolejne elementy zaczęły przechodzić istotne testy. Chińskie władze podtrzymują cel załogowego lądowania przed 2030 rokiem, a w lutym 2026 r. informowano o serii zakończonych prób: teście ucieczkowym statku Mengzhou, teście lądowania i startu lądownika Lanyue, a także o próbach systemu rakiety Long March-10, która ma wynosić załogę i sprzęt w kierunku Księżyca.

Z oficjalnych opisów misji wynika, że architektura ma opierać się na dwóch startach. Jeden ma wysłać statek załogowy, drugi lądownik. Oba pojazdy mają spotkać się na orbicie Księżyca, po czym część astronautów przejdzie do lądownika i zejdzie na powierzchnię. Taki układ przypomina klasyczne podejście modułowe: osobny statek do podróży Ziemia-Księżyc i osobny pojazd do operacji przy samym globie.

To właśnie sprawia, że chiński program przestaje być mglistym kiedyś. Ma już nazwy statków, testowaną rakietę, rozwijany skafander księżycowy Wangyu, łazik załogowy Tansuo i rosnącą infrastrukturę naziemną w Wenchang. Nawet jeśli harmonogram może się jeszcze przesunąć, trudno już traktować ten projekt jako polityczną dekorację.

Amerykanie nadal mają przewagę, ale presja rośnie

Chińskie postępy są tak bacznie obserwowane także dlatego, że amerykański program znów zmienił układ sił. NASA ogłosiła pod koniec lutego nową architekturę Artemis, dodając dodatkową misję testową i przesuwając pierwsze lądowanie załogowe z planowanej wcześniej Artemis III na Artemis IV w 2028 r. Jednocześnie agencja utrzymuje, że chce przyspieszyć tempo działań, ale sama ta korekta pokazuje, że droga na Księżyc po stronie USA nadal jest znacznie trudniejsza, niż zakładano kilka lat temu.

To nie znaczy automatycznie, że Chiny wygrają wyścig. Amerykanie wciąż mają ogromne doświadczenie załogowe, a ich przewaga przemysłowa i budżetowa pozostaje potężna. Zmieniło się jednak coś innego – chiński program przestał być odległym kontrapunktem dla Artemis, a zaczął działać jak zegar odmierzający czas. Gdy jedna strona przesuwa lądowanie, a druga dopina testy i wybiera teren, napięcie rośnie samo.

Najciekawsze może dopiero nadejść

W całej historii najważniejsze nie jest nawet to, kto wbije flagę pierwszy. Znacznie ciekawsze jest to, że wybór miejsca lądowania pokazuje zmianę myślenia o Księżycu. To nie ma być tylko symboliczny spacer po pustym świecie. Rejon Rimae Bode wybrano dlatego, że może odpowiedzieć na pytania o skład płaszcza Księżyca, historię jego wulkanizmu i tempo, w jakim stygnął po gwałtownej młodości. Innymi słowy, człowiek ma tam polecieć nie tylko po prestiż, ale po dane.

Przeczytaj także:

Jeśli więc chińska załoga rzeczywiście wyląduje w tym regionie przed końcem dekady, będzie to coś więcej, niż powrót ludzi na Księżyc po długiej przerwie. To może być początek nowej fazy eksploracji, w której załogowe misje znów staną się narzędziem geologii planetarnej, a nie tylko demonstracją potęgi. I właśnie dlatego ten wybór miejsca jest dziś tak ważny.

Marcin Kusz 13.03.2026 18:53

