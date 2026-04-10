Nowa tajna broń armii USA. System zmieni wojnę

Armia USA uruchomiła Army Data Operations Center, w skrócie ADOC. Ma to być ważny krok w stronę wojska opartego na danych. To nie jest nowy czołg, rakieta ani dron. To system organizacji, łączenia i dostarczania informacji, który ma sprawić, że dowódcy szybciej dostaną właściwe dane, a armia szybciej zamieni surowe sygnały z pola walki w decyzję i działanie. Wstępną gotowość operacyjną, ADOC osiągnął 3 kwietnia.

To nowy układ nerwowy dla wojska USA

ADOC nie jest bronią, tylko nowym nerwem armii. Ma on działać jako silnik operacyjny transformacji w kierunku siły zbrojnej opartej na danych. Celem jest połączenie dowódców na wszystkich szczeblach z pełnią danych całego przedsiębiorstwa armii, tak by żołnierze i sztaby dostawali właściwą informację we właściwym czasie.

Amerykańska armia nie cierpi dziś na brak informacji. Jak mówił gen. por. Jeth Rey, problemem nie jest to, że danych jest za mało, tylko że są one źle zarządzane. Dane mają stać się dla dowódców tym, czym amunicja jest dla systemów uzbrojenia, a mianowicie zasobem, który trzeba dostarczyć szybko, celnie i w odpowiedniej formie, żeby zapewnić przewagę decyzyjną. Zresztą jakiś czas temu armia USA pisała wprost, że właściwe dane, we właściwym czasie i miejscu mają umożliwić szybsze i lepsze decyzje, a samo zarządzanie danymi jest równie ważne jak zarządzanie amunicją.

Po co im w ogóle takie centrum?

ADOC ma zasypać starą, dobrze znaną wyrwę między tym, co armia już wie, a tym, co realnie potrafi wykorzystać w walce. W komunikacie o uruchomieniu centrum armia USA przyznaje, że jej dane od lat są rozrzucone po starszych systemach i organizacyjnych silosach. To oznacza, że informacje istnieją, ale często nie są łatwo dostępne dla ludzi, którzy akurat muszą podjąć decyzję.

ADOC ma działać jako scentralizowana usługa danych, która ustala, gdzie są źródła autorytatywne, zestawia bezpieczne połączenia i kieruje krytyczne informacje tam, gdzie są potrzebne – od systemów korporacyjnych, po partnerów wspólnych i koalicyjnych.

Właśnie dlatego w wypowiedziach dowódców pojawia się określenie 911 for data, czyli coś w rodzaju numeru alarmowego dla problemów z danymi. Jeśli jednostka albo sztab ma problem z połączeniem, dostępem, źródłem albo przekazaniem informacji, ADOC ma być tym miejscem, które przejmie ciężar rozwiązania problemu.

To może mocno zmienić pole walki

Armia USA zapowiada, że wraz z dojrzewaniem ADOC ma pomóc w operacyjnym użyciu AI i uczenia maszynowego, zarządzać tzw. Army AI model garden i przyspieszać zamianę surowych danych w gotową, użyteczną informację.

W materiałach o NGC2, czyli Next Generation Command and Control, armia pokazuje już dziś w pełni cyfrowe łańcuchy ognia, w których dane z obserwatora przechodzą przez sieć i trafiają do artylerii bez klasycznego, wolniejszego obiegu głosowego. Podczas ćwiczeń Lightning Surge 2 i Ivy Sting armia testowała właśnie takie rozwiązania, a sama służba podkreśla, że AI ma tam pomagać szybko przetwarzać ogromne wolumeny danych aż do poziomu pola walki.

ADOC działa w strukturze U.S. Army Cyber Command, a jego rozwój prowadzi specjalna grupa zadaniowa realizująca 180-dniowy program pilotażowy. Wcześniejsze informacje wskazywały też, że naturalnym miejscem do szybkiego rozwinięcia tej zdolności jest Aberdeen Proving Ground, bo na miejscu są już CECOM Headquarters i CECOM Army Software & Innovation Center. Armia USA nie stawia więc tego centrum od zera, tylko podpina je pod już istniejące kompetencje techniczne i organizacyjne.

Gdzie jest haczyk?

Największym wyzwaniem nie jest samo uruchomienie centrum, tylko to, czy naprawdę uda się uporządkować dane z rozproszonych, starszych systemów i zamienić je w coś zaufanego, aktualnego i użytecznego pod presją czasu. Armia sama przyznaje, że problemem są rozdrobnienie źródeł, organizacyjne silosy i brak łatwej łączności między systemami. To oznacza, że sukces ADOC będzie zależał nie od jednego efektownego wdrożenia, ale od codziennego spięcia jakości danych, bezpieczeństwa, dostępu i interoperacyjności.

Marcin Kusz 10.04.2026 14:45

