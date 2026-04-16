Polska tarcza zyska cyfrowy mózg. To tutaj powstanie układ nerwowy naszej armii

Budowa polskiej tarczy przeciwlotniczej wchodzi w decydującą fazę. Polska Grupa Zbrojeniowa właśnie dopięła kluczową umowę, na mocy której na mapie kraju wyrośnie supernowoczesne Centrum Integracji Systemów i Uzbrojenia. To właśnie tam będzie biło analityczne i operacyjne serce programu Narew, chroniącego nasze niebo przed współczesnymi zagrożeniami.

Bogdan Stech
Budowa polskiej tarczy przeciwlotniczej wchodzi w decydującą fazę. Polska Grupa Zbrojeniowa właśnie dopięła kluczową umowę, na mocy której na mapie kraju wyrośnie supernowoczesne Centrum Integracji Systemów i Uzbrojenia. To właśnie tam będzie biło analityczne i operacyjne serce programu Narew, chroniącego nasze niebo przed współczesnymi zagrożeniami.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM) w Gdyni przygotowuje się na potężny zastrzyk innowacji. Budowa nowej placówki to jeden z najważniejszych elementów układanki w ramach modernizacji Wojska Polskiego, a dokładnie rakietowego systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu programu Narew.

Efektem będzie oddanie do użytku zaawansowanego technologicznie budynku przemysłowego z niezwykle elastyczną przestrzenią pracy, co ma nastąpić do 2027 r.

Tu powstanie układ nerwowy nowoczesnej armii

Czym właściwie będzie trójmiejskie centrum? To znacznie więcej niż tylko kolejna hala produkcyjna. Obiekt zostanie zaprojektowany tak, aby płynnie połączyć przestrzeń montażową z wydzielonymi strefami do rygorystycznych testów i badań laboratoryjnych.

Jak zaznaczył prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz, inwestycja stanowi doskonałe uzupełnienie zdolności wytwórczych o niezwykle ważny komponent integracji. W praktyce oznacza to dedykowane miejsce, w którym najnowocześniejsze uzbrojenie oraz wszystkie jego składowe będą ostatecznie przygotowywane do realnego użycia na polu walki.

Dzięki dostosowaniu nowej infrastruktury do gabarytów potężnego sprzętu wojskowego, zakłady będą mogły realizować znacznie bardziej złożone projekty, diametralnie zwiększając skalę i tempo dotychczasowej działalności.

Program Narew to opracowanie oraz dostawa komponentów i podsystemów dla dwudziestu trzech przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu. Program obejmuje dostawy nowoczesnego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP ale również pozyskanie technologii oraz wiedzy, budowa potencjału przemysłowego, zarządzanie projektem oraz integrację systemu przez polski przemysł obronny.

Przeciwlotnicze pociski rakietowe CAMM-ER to najnowocześniejsze pociski rakietowe średniego zasięgu do zwalczania środków napadu powietrznego. Budowa pocisków będzie odbywać się w oparciu o transfer wiedzy i technologii realizowany przez konsorcjum PGZ z partnerami zagranicznymi. Pociski CAMM-ER zapewnią doskonałe wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Sił Zbrojnych RP.

Gdynia nie tylko od spraw morskich

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. od 1982 r. dostarcza technologie dla Marynarki Wojennej i Sił Zbrojnych RP, specjalizując się w projektowaniu oraz integrowaniu systemów dowodzenia i łączności, analizie i przetwarzaniu danych, a także działalności B+R.

Nowoczesne laboratoria OBR CTM badawcze odpowiadają na najnowsze wyzwania i potrzeby rynku. Zmodernizowana infrastruktura zapewnia optymalne środowisko do testowania sprzętu elektronicznego. 

Działalność spółki na arenie międzynarodowej obejmuje uczestnictwo w projektach w ramach inicjatyw NATO, Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Obronnego i Europejskiej Agencji Obrony. Dzisiejszym kierunkiem rozwoju Centrum Techniki Morskiej jest ochrona infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zbierania oraz agregacji danych z różnych źródeł.

Bogdan Stech
16.04.2026 17:49
Tagi: BrońPolska Grupa Zbrojeniowaprzemysł zbrojeniowyrakiety przeciwlotniczeWojsko
