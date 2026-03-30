F-35 i Patrioty bledną przy tym. W Polsce powstaje gigantyczna fabryka rakiet

W Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce podpisano właśnie potężną umowę inwestycyjną. Kosztem miliardów złotych powstaną tu obiekty, z których wyjadą tysiące rakiet potężnego systemu Narew. Polska armia oficjalnie wchodzi do europejskiej zbrojeniowej pierwszej ligi.

Program Narew kosztuje 100 mld zł. I bardzo dobrze

Modernizacja polskiej armii kojarzy się zazwyczaj z wprowadzeniem do służby supernowoczesnych niewidzialnych myśliwców F-35 czy amerykańskich zestawów Patriot. Prawda jest jednak taka, że przy programie Narew te głośne zakupy wręcz bledną.

Narew to najdroższy system w historii polskiego wojska, którego docelowy koszt szacowany jest na oszałamiające 100 mld zł. Narew to kluczowy filar naszej zmodernizowanej obrony przeciwlotniczej. Jego głównym zadaniem jest wypełnienie strategicznej luki między systemami bardzo krótkiego zasięgu, takimi jak Pilica, a potężną Wisłą opartą na wspomnianych Patriotach.

To właśnie ta środkowa warstwa tarczy chroniąca infrastrukturę krytyczną, zgrupowania wojsk i największe miasta przed samolotami, rojem dronów czy pociskami manewrującymi, jest dziś absolutnym być albo nie być każdego państwa.

Zielonka i brytyjska technologia. To tu z taśm zjadą rakiety CAMM-ER

Podpisana umowa to ostateczne zielone światło dla budowy supernowoczesnego Centrum Serwisowo-Produkcyjnego pocisków CAMM-ER oraz nowej hali produkcyjnej przeznaczonej dla elementów całego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Od podstaw budujemy nowoczesną infrastrukturę, w której zlokalizujemy produkcję i serwis jednego z najnowocześniejszych na świecie przeciwlotniczych pocisków rakietowych CAMM-ER. Dziś na wyposażeniu Wojska Polskiego, w wyprodukowanych przez spółki PGZ zestawach Pilica+ są już rakiety CAMM. Nasza inwestycja w WZE pozwoli uzbroić 23 baterie systemu NAREW w ponad 1000 rakiet w wersji CAMM-ER, o jeszcze większych możliwościach bojowych - powiedział Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Ćwiczenia na poligonie w Ustce. Start pocisku CAMM-ER z wyrzutni iLauncher.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce stworzą obiekt dedykowany nie tylko samym efektorom (rakietom), ale też zaawansowanym kabinom dowodzenia. Projekt ma zostać sfinalizowany w ekspresowym tempie, bo już do 2028 r.

Zdolności produkcyjne całego zakładu zagwarantują Polsce potężny zastrzyk technologiczny. To właśnie pod Warszawą innowacje prosto z Wielkiej Brytanii połączą się z polską myślą inżynieryjną, tworząc tysiące rakiet i nowe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry.

Prawdziwy transfer technologii

Warto przypomnieć, że fundamenty pod ten gigantyczny projekt wylano pod koniec ubiegłego roku. Dokładnie 29 grudnia 2025 r. trzy strategiczne spółki polskiego przemysłu – Wojskowe Zakłady Elektroniczne, Mesko oraz OBR CTM, otrzymały łącznie blisko miliard złotych na rozwój programu.

Program Narew to bowiem coś znacznie więcej niż tylko zakup zachodnich licencji, ponieważ zintegrowanie rozwiązań Polskiej Grupy Zbrojeniowej z pociskami od brytyjskiego MBDA UK opiera się na twardym transferze technologii.

Ćwiczenia na poligonie w Ustce. Załadunek rakiet CAMM-ER na wyrzutnię iLauncher.

Lwia część grudniowych środków trafiła do zakładów Mesko, co ma fundamentalne znaczenie. Przedsiębiorstwo ze Skarżyska-Kamiennej, które wyrobiło sobie globalną renomę dzięki produkcji kultowych przenośnych zestawów Piorun, teraz wchodzi na wyższy szczebel.

Spółka ma zbudować w Polsce realne zdolności do produkcji silników rakietowych oraz zupełnie nowej głowicy fragmentującej. Dla nas najważniejszy jest fakt, że nie jest to zwykła montownia gotowych podzespołów. To produkcja z prawdziwego zdarzenia i opanowanie krytycznych kompetencji pozwalających na samodzielny rozwój tak zaawansowanego uzbrojenia w przyszłości.

Głowice fragmentujące, za które odpowiadać będzie Mesko, to inżynieryjny majstersztyk. Ważą ona 10 kg i w momencie eksplozji zamieniają się w chmurę idealnie ukierunkowanych, niesamowicie twardych odłamków, które z łatwością niszczą cel w powietrzu.

Równie ciekawie zapowiada się inwestycja OBR CTM, który otrzymał środki na budowę Centrum Integracji Uzbrojenia i Systemów. To w ich nowoczesnych halach produkcyjnych skomplikowana elektronika będzie integrowana w spójne mechanizmy, które ostatecznie trafią na wyposażenie żołnierzy.

Polska Grupa Zbrojeniowa łączy siły

To oczywiście tylko fragment większej układanki, bo program Narew jest największym i najbardziej złożonym programem modernizacyjnym w historii Sił Zbrojnych RP

W październiku 2025 r. cztery spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymały dofinansowanie w wysokości 3 mld zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Spółki Jelcz Sp. z o.o., PIT-RADWAR S.A., WZU S.A. oraz ZM Tarnów S.A. otrzymały pieniądze na rozbudowę infrastruktury i możliwości produkcyjnych, co przełoży się na zwiększenie skali działalności i skuteczną realizację szerokiego wachlarza programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, dotyczących m.in. systemów obrony powietrznej.

Zakład Jelcza dostarczać będzie m.in. podwozia do rozwiązań w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu, którą zapewnią radary P-18PL, radary SAJNA, wyrzutnie iLauncher, systemy pasywnej radiolokacji, a także systemy łączności i dowodzenia.

PIT-RADWAR S.A. wybuduje na terenie Kobyłki nowoczesny zakład produkcyjno-technologiczny z pełnym zapleczem laboratoryjnym. Realizacja inwestycji przełoży się na zwiększenie zdolności produkcyjnych PIT-RADWAR S.A., niezbędnych do realizacji programów takich jak Wisła, Narew oraz Pilica+. W nowym zakładzie produkowane będą m.in. radiolokacyjne systemy rozpoznania, systemy wspomagania dowodzenia i kierowania ogniem, środki ogniowe, systemy identyfikacji swój-obcy, elementy rakiet oraz usługi wsparcia w cyklu życia produktów.

W skład Konsorcjum PGZ-NAREW wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider konsorcjum), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A, PIT-Radwar S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Sprzęt najwyższej światowej klasy

Sama rakieta CAMM-ER to sprzęt najwyższej światowej klasy. Posiada zasięg przekraczający 40 km i jest wyposażona w nowoczesny, aktywny radar, który w końcowej fazie lotu zupełnie samodzielnie namierza i niszczy zagrożenie bez potrzeby podświetlania celu z ziemi. Takich pocisków w Polsce jeszcze nigdy nie produkowano.

Ciekaowstką tej konstrukcji jest system tak zwanego miękkiego startu. Pocisk jest dosłownie wypychany z wyrzutni pionowo w górę, a jego główny silnik odpala się dopiero w powietrzu. Dzięki temu sprzęt tem można ukryć i używać w gęstej zabudowie miejskiej lub w lesie.

Kiedy silnik już ruszy, ważąca około 160 kg rakieta o średnicy 190 mm i długości 4,2 m rozpędza się do prędkości przekraczającej Mach 3.

Polska zamówiła ponad tysiąc takich rakiet, a dzięki podpisywanym dziś umowom będziemy produkować i serwisować je u siebie, gwarantując bezpieczeństwo naszego nieba na dekady. Umowy przewidują dostawy elementów zestawów bateryjnych Narew od 2027 do 2035 r.

Bogdan Stech 30.03.2026 10:56

