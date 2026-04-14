Wielki Boeing leciał nad wioską i straszył ludzi. Pilot chciał się pożegnać

Na Islandii trwa wyjaśnianie głośnego incydentu z udziałem samolotu Icelandair, który podczas rejsu z Frankfurtu do Keflavíku wykonał bardzo niski przelot nad Wyspami Westmana. Mieszkańcy mówili, że hałas był tak silny, iż część z nich była przekonana, że maszyna za chwilę uderzy w zabudowania. Linia lotnicza uznała sprawę za bardzo poważną, zgłosiła ją policji i islandzkiemu urzędowi transportu, a jednocześnie podkreśliła, że manewr nie był uzgodniony z przewoźnikiem.

Pożegnalny lot zamienił się w ogólnokrajową aferę

Chodzi o rejs FI521 z Frankfurtu do Keflavíku wykonany Boeingiem 757-200. Za sterami miał siedzieć kapitan kończący właśnie pracę w Icelandair związany z rejonem Vestmannaeyjar. To właśnie nad tym archipelagiem samolot wykonał niski przelot, który szybko obiegł internet za sprawą nagrań z ziemi. Sama linia potwierdziła później, że prowadzi wewnętrzne dochodzenie i traktuje sprawę jako poważne odstępstwo od standardowych operacji.

Trzeba pamiętać, że nie mówimy tu o pokazie lotniczym, maszynie wojskowej czy pustym locie technicznym, ale o standardowym rejsie z pasażerami na pokładzie. W lotnictwie cywilnym ten jeden szczegół całkowicie zmienia ocenę sytuacji. To, co na pokazach jest po prostu ciekawym i widowiskowym elementem ceremonii, w trakcie zwykłego lotu rodzi pytania o procedury, margines bezpieczeństwa i to, na ile kapitan może działać na własną rękę.

Co właściwie wydarzyło się nad Vestmannaeyjar?

Samolot zszedł nad miastem i wykonał niski przelot, który został odebrany przez mieszkańców jako wyjątkowo agresywny i niebezpieczny. Maszyna miała znaleźć się poniżej dozwolonych limitów wysokości. Dostępne są dane z monitoringu lotu i wcześniejsze relacje, według których samolot mógł zejść nawet do około 100 m nad ziemią, podczas gdy nad obszarami zabudowanymi ogólny próg przywoływany przez lokalne media wynosi około 300 m. Jednocześnie niektóre doniesienia wskazują raczej na około 1375 stóp, czyli około 419 m nad miejscowością. To oznacza, że dokładna wysokość nadal wymaga oficjalnego potwierdzenia.

Ta rozbieżność jest istotna, bo pokazuje, że w tej historii jest warstwa wiralowa i warstwa techniczna. Nagrania z ziemi mogą wzmacniać wrażenie skrajnie małej wysokości, a publicznie dostępne dane trackingu lotniczego też nie zawsze dają obraz co do metra. Właśnie dlatego ostateczna ocena będzie zależała od analizy rejestratorów, danych operacyjnych i ustaleń władz lotniczych. Już dziś jednak wiadomo, że samo zachowanie zostało uznane przez przewoźnika za na tyle poważne, że sprawę zgłoszono nie tylko wewnętrznie, lecz także policji i islandzkiemu nadzorowi transportowemu.

Pasażerowie mieli wiedzieć, linia nie miała

To właśnie tutaj sprawa robi się najbardziej interesująca. Pasażerowie na pokładzie mieli zostać wcześniej poinformowani o przelocie widokowym. Pilot poprosił służby żeglugi powietrznej o odejście od standardowej trasy i taką zgodę miał otrzymać. Sam manewr jednak nie był autoryzowany przez linię.

Pilot mógł mieć zgodę na zmianę profilu lotu w sensie kontroli ruchu, ale nadal przekroczyć granice tego, co przewoźnik uznaje za dopuszczalne w regularnej operacji handlowej. W lotnictwie liniowym nie wystarczy, że coś jest technicznie wykonalne i chwilowo dopuszczone przez służby ruchu. Liczy się jeszcze zgodność z polityką bezpieczeństwa operatora, procedurami załogi i zasadą minimalizowania ryzyka przy przewozie pasażerów. Dlatego właśnie Icelandair tak mocno akcentuje, że nie wiedziała o planie pilota i nie wydała na niego zgody.

Na razie linia nie podała publicznie, jakie mogą być konsekwencje dla pilota, ale sam fakt skierowania sprawy do policji i do urzędu transportu pokazuje, że nie będzie to wyłącznie upomnienie na pożegnanie. Śledczy i przewoźnik będą zapewne analizować dokładny przebieg lotu, wysokość nad terenem, zgodność manewru z przepisami i procedurami, komunikację z kontrolą oraz rolę drugiego pilota w kokpicie.

Marcin Kusz 14.04.2026 06:12

