Wielki Boeing leciał nad wioską i straszył ludzi. Pilot chciał się pożegnać

Mieszkańcy byli przekonani, że samolot zaraz się rozbije. Teraz badane jest, dlaczego pilot zszedł tak nisko nad zabudowaniami.

Marcin Kusz
Ostatni lot pilota zamienił się w aferę
Na Islandii trwa wyjaśnianie głośnego incydentu z udziałem samolotu Icelandair, który podczas rejsu z Frankfurtu do Keflavíku wykonał bardzo niski przelot nad Wyspami Westmana. Mieszkańcy mówili, że hałas był tak silny, iż część z nich była przekonana, że maszyna za chwilę uderzy w zabudowania. Linia lotnicza uznała sprawę za bardzo poważną, zgłosiła ją policji i islandzkiemu urzędowi transportu, a jednocześnie podkreśliła, że manewr nie był uzgodniony z przewoźnikiem.

Pożegnalny lot zamienił się w ogólnokrajową aferę

Chodzi o rejs FI521 z Frankfurtu do Keflavíku wykonany Boeingiem 757-200. Za sterami miał siedzieć kapitan kończący właśnie pracę w Icelandair związany z rejonem Vestmannaeyjar. To właśnie nad tym archipelagiem samolot wykonał niski przelot, który szybko obiegł internet za sprawą nagrań z ziemi. Sama linia potwierdziła później, że prowadzi wewnętrzne dochodzenie i traktuje sprawę jako poważne odstępstwo od standardowych operacji.

Trzeba pamiętać, że nie mówimy tu o pokazie lotniczym, maszynie wojskowej czy pustym locie technicznym, ale o standardowym rejsie z pasażerami na pokładzie. W lotnictwie cywilnym ten jeden szczegół całkowicie zmienia ocenę sytuacji. To, co na pokazach jest po prostu ciekawym i widowiskowym elementem ceremonii, w trakcie zwykłego lotu rodzi pytania o procedury, margines bezpieczeństwa i to, na ile kapitan może działać na własną rękę.

Co właściwie wydarzyło się nad Vestmannaeyjar?

Samolot zszedł nad miastem i wykonał niski przelot, który został odebrany przez mieszkańców jako wyjątkowo agresywny i niebezpieczny. Maszyna miała znaleźć się poniżej dozwolonych limitów wysokości. Dostępne są dane z monitoringu lotu i wcześniejsze relacje, według których samolot mógł zejść nawet do około 100 m nad ziemią, podczas gdy nad obszarami zabudowanymi ogólny próg przywoływany przez lokalne media wynosi około 300 m. Jednocześnie niektóre doniesienia wskazują raczej na około 1375 stóp, czyli około 419 m nad miejscowością. To oznacza, że dokładna wysokość nadal wymaga oficjalnego potwierdzenia.

Ta rozbieżność jest istotna, bo pokazuje, że w tej historii jest warstwa wiralowa i warstwa techniczna. Nagrania z ziemi mogą wzmacniać wrażenie skrajnie małej wysokości, a publicznie dostępne dane trackingu lotniczego też nie zawsze dają obraz co do metra. Właśnie dlatego ostateczna ocena będzie zależała od analizy rejestratorów, danych operacyjnych i ustaleń władz lotniczych. Już dziś jednak wiadomo, że samo zachowanie zostało uznane przez przewoźnika za na tyle poważne, że sprawę zgłoszono nie tylko wewnętrznie, lecz także policji i islandzkiemu nadzorowi transportowemu.

Pasażerowie mieli wiedzieć, linia nie miała

To właśnie tutaj sprawa robi się najbardziej interesująca. Pasażerowie na pokładzie mieli zostać wcześniej poinformowani o przelocie widokowym. Pilot poprosił służby żeglugi powietrznej o odejście od standardowej trasy i taką zgodę miał otrzymać. Sam manewr jednak nie był autoryzowany przez linię.

Pilot mógł mieć zgodę na zmianę profilu lotu w sensie kontroli ruchu, ale nadal przekroczyć granice tego, co przewoźnik uznaje za dopuszczalne w regularnej operacji handlowej. W lotnictwie liniowym nie wystarczy, że coś jest technicznie wykonalne i chwilowo dopuszczone przez służby ruchu. Liczy się jeszcze zgodność z polityką bezpieczeństwa operatora, procedurami załogi i zasadą minimalizowania ryzyka przy przewozie pasażerów. Dlatego właśnie Icelandair tak mocno akcentuje, że nie wiedziała o planie pilota i nie wydała na niego zgody.

Przeczytaj także:

Na razie linia nie podała publicznie, jakie mogą być konsekwencje dla pilota, ale sam fakt skierowania sprawy do policji i do urzędu transportu pokazuje, że nie będzie to wyłącznie upomnienie na pożegnanie. Śledczy i przewoźnik będą zapewne analizować dokładny przebieg lotu, wysokość nad terenem, zgodność manewru z przepisami i procedurami, komunikację z kontrolą oraz rolę drugiego pilota w kokpicie.

14.04.2026 06:12
Najnowsze
6:01
Telefony do urzędów skarbowych masowo znikają. O dziwo tak ma być
Aktualizacja: 2026-04-14T06:01:00+02:00
20:45
Ukraińcy pokazali nową rolę lotnictwa na wojnie. To wideo wiele zmieni
Aktualizacja: 2026-04-13T20:45:49+02:00
19:49
MacBook Neo 2 z pierwszymi detalami. Ależ będzie hit, świetne zmiany
Aktualizacja: 2026-04-13T19:49:18+02:00
18:15
Polscy rolnicy - wizjonerzy sądzą technologię. Plony to nagroda od Huawei
Aktualizacja: 2026-04-13T18:15:37+02:00
18:07
Google pierwszy raz pokonany. Jest nowy król zysków z reklam
Aktualizacja: 2026-04-13T18:07:38+02:00
18:03
Zrobił mapę realnych cen domów i wad okolicy. Bez ściem inwestorów
Aktualizacja: 2026-04-13T18:03:10+02:00
17:59
Linux właśnie wpuścił AI do jądra. Twórca broni "fatalnego pomysłu"
Aktualizacja: 2026-04-13T17:59:52+02:00
16:33
Narzekacie, ale grzecznie oddajecie butelki. Rząd jest z was zadowolony
Aktualizacja: 2026-04-13T16:33:48+02:00
16:22
iPhone na 50-lecie Apple zachwyca. I ten podpis Steve'a Jobsa
Aktualizacja: 2026-04-13T16:22:54+02:00
16:21
NASA zdradza, co po Artemis II. Nad Ziemią będzie scena jak z Interstellar
Aktualizacja: 2026-04-13T16:21:02+02:00
15:33
Apple ma świetny pomysł na składany smartfon. Androidy już kopiują
Aktualizacja: 2026-04-13T15:33:32+02:00
15:23
GTA 6 na PC szybciej niż sądziliśmy. Triumf konsol będzie krótki
Aktualizacja: 2026-04-13T15:23:49+02:00
15:17
Blu-ray nie umrze. Giganci mają pomysł na uratowanie standardu
Aktualizacja: 2026-04-13T15:17:56+02:00
15:10
Robot w Polsce przegania dziki, a świat się zachwyca. Szkoda, nie powinien
Aktualizacja: 2026-04-13T15:10:21+02:00
13:47
Używana pamięć trafia do nowych smartfonów? Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-04-13T13:47:44+02:00
13:13
Na Impact ’26 będzie aż 25 ścieżek tematycznych. Pomogą zrozumieć świat i jego przyszłość
Aktualizacja: 2026-04-13T13:13:32+02:00
12:45
Biedronka chce cię przyspawać do aplikacji. Bez niej wizyta w sklepie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-04-13T12:45:56+02:00
12:26
Polacy stworzyli kosmiczną autostradę. "Zmieni globalny internet"
Aktualizacja: 2026-04-13T12:26:25+02:00
11:50
Wydali 300 tys. zł na toaletę, ciągle mają problemy. "Sławojka lepsza"
Aktualizacja: 2026-04-13T11:50:24+02:00
11:30
Pożar na budowie polskiej elektrowni jądrowej. Mieszkańcy mówią o sabotażu
Aktualizacja: 2026-04-13T11:30:35+02:00
