Wizz Air z internetem na pokładzie. Telefon wreszcie ci się przyda

Wizz Air szykuje znaczące zmiany w swoich samolotach. Tani przewoźnik nie tylko pozwoli skorzystać z internetu, ale też telefon bez dostępu do sieci przyda się do czegoś innego niż oglądania seriali offline. Zamawianie jedzenia wejdzie na nowy poziom.

Albert Żurek
Wizz Air poinformował, że uruchomił "zintegrowany cyfrowy ekosystem kabinowy". Tania linia lotnicza z Węgier jednocześnie testuje też płatny system rozrywki pokładowej wraz z dostępem do sieci na pokładzie samolotu. Zapewni nieco luksusu klientom, którzy nie chcą wydawać mnóstwa pieniędzy na drogie bilety w tradycyjnych liniach lotniczych.

Wizz Air pozwoli ci zrobić użytek z telefonu. Zamawianiem jedzenia przez Bluetooth

Wizz Air właśnie udostępnił ciekawą nowość do wszystkich 260 samolotów Airbus A320 oraz A321. Jest to system składania zamówień przez telefon bez dostępu do internetu. Rozwiązanie bazuje na aplikacji mobilnej Wizz Air, którą należy pobrać przed rozpoczęciem się podróży.

Oprogramowanie działa bowiem w trybie offline i pozwala przeglądać aktualne menu przewoźnika oraz co najważniejsze kupować jedzenie, napoje i inne produkty bezpośrednio z własnego urządzenia - nawet bez dostępu do internetu. Aby było to możliwe aplikacja wykorzystuje Bluetooth z telefonu, które łączy się ze sprzętem personelu pokładowego i przesyła zamówienia. 

Według przewoźnika takie rozwiązanie pomaga skrócić czas oczekiwania, zwiększyć dokładność zamówień i usprawnić obsługę na pokładzie. Pasażerowie mogą odebrać zamówienie jeszcze przed rozpoczęciem standardowej obsługi. Nowy system został opracowany z Immfly i gateretail i obecnie każdy może z niego skorzystać.

Usługa zamawiania produktów przez aplikację z Bluetooth jest dostępna 30 minut po wylocie i do 30 min przed lądowaniem. Dotychczas podobne rozwiązania zakładające złożenie zamówienia do stolika wymagały połączenia z internetem, który nie jest standardem na pokładach samolotów znajdujących się ponad 10 km nad powierzchnią ziemi.

Wizz Air testuje też WiFi na pokładzie samolotów

Warto przypomnieć, że Wizz Air już pod koniec 2025 r. rozpoczął testy obsługi WiFi na pokładzie własnych samolotów. Usługa jest dostępna tylko w pięciu samolotach kursujących w Wielkiej Brytanii. Pasażerowie mają do dyspozycji dwa płatne pakiety internetu - godzinowy za 3 funty oraz na cały lot za 5 funtów, dzięki którym mogą korzystać z komunikatorów internetowych takich jak Messenger czy WhatsApp.

Przewoźnik testuje też system rozrywki pokładowej - ekranów z dostępem do filmów, programów telewizyjnych, muzyki i nie tylko. Będzie to jednak usługa płatna. Trudno powiedzieć, kiedy tanie linie lotnicze udostępnią oba rozwiązania dla całej floty samolotów. 

26.03.2026 07:30
