Dlaczego samoloty latają tak wysoko? Są trzy ważne powody

Warto jednak tutaj zaznaczyć, że rzadko, bo rzadko, ale jednak od czasu do czasu trafiają się poważne układy burzowe, które sięgają na wysokość kilkunastu kilometrów. Zwykle są to intensywnie wypiętrzające się ku górze cumulonimbusy, które swoją podstawę mają na wysokości ok. 2 km, ale w odpowiednich warunkach są w stanie rozbudowywać się do wysokości nawet 20 kilometrów.