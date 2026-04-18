Apple rezygnuje z ekranów LCD. Rychło w czas

W ostatnich latach Apple konsekwentnie zamieniał starsze i gorsze ekrany LCD na panele OLED. Początkowo ta rewolucja dotyczyła głównie smartfonów i została sfinalizowana w 2025 r. wraz z modelem iPhone 16e. Teraz jeszcze tablety sygnowane jabłuszkiem czekają na ekrany OLED. Jesteśmy bliżej niż dalej.

Apple rezygnuje z LCD. Zaraz iPady zyskają OLED

Mimo że Apple w swoich sprzętach zawsze implementował zaawansowane ekrany LCD, technologia OLED jest po prostu lepsza. Pozwala na uzyskanie prawdziwej czerni, lepszych kolorów, wyższej jasności oraz niższego czasu reakcji. Nie bez powodu wszystkie iPhone’y wykorzystują ekrany z organicznych diod elektroluminescencyjnych.

W świecie innych mobilnych sprzętów Apple OLED też staje się nowym standardem. W Apple Watchach ta technologia wykorzystywana jest od ponad dekady, a w iPadach została wprowadzona pod koniec 2024 r. wraz z modelem Pro M4. Z nowego raportu z Korei Południowej wynika, że Apple planuje rozszerzyć ekrany tego typu dla iPadów Air.

Producent w tym celu wykorzysta panele produkcji Samsunga, który ma rozpocząć produkcję dla tabletów Apple’a do końca tego roku. Oznaczałoby to, że pierwszy iPad Air z OLED-em trafi na rynek w 2027 r.

Warto przypomnieć, że tegoroczny iPad Air z procesorem M4 został wprowadzony na rynek na początku marca 2026 r. Jeśli firma zachowa dotychczasowy harmonogram, oznaczałoby to, że w marcu następnego roku dostaniemy iPada Air z procesorem M5 wyposażony w ekran OLED. Samsung, który również ma swoją ofertę tabletów ma być głównym dostawcą wyświetlaczy.

Z perspektywy klienta istotne jest to, że Apple wprowadza najlepsze ekrany do coraz bardziej przystępnych cenowo modeli. OLED początkowo był domeną tylko najdroższych iPhone’ów, dzisiaj każdy smartfon może pochwalić się prawdziwą czernią. W tabletach będzie to samo. Obecnie lepsze ekrany są dostępne w iPadach Pro, których cena zaczyna się od 5000 zł. Z kolei iPad Air kosztuje 3000 zł.

Czytaj też:

Nie chodzi tylko o iPada. Tu widać ważniejszy trend

Fakt, że Apple wprowadza ekrany OLED do coraz większej liczby sprzętów pokazuje chęć ulepszeń. Pod koniec 2026 r. dostaniemy zupełnie nowe MacBooki Pro z wyświetlaczami OLED, ale są to przecież najlepsze i najdroższe laptopy w ofercie Apple’a.

Prawdziwa rewolucja będzie dopiero wtedy, gdy OLED trafi do bardziej przystępnych cenowo MacBooków Air, a w przyszłości być może do najtańszego MacBooka Neo. Apple konsekwentnie rezygnuje z gorszego typu wyświetlacza na rzecz bardziej zaawansowanych paneli w bardziej przystępnych cenowo sprzętach. Podobna zmiana czeka małego iPada mini następnej generacji.

Z czasem wszystkie urządzenia Apple'a pozbędą się ekranów LCD. OLED przejmie prowadzenie i dobrze.

Albert Żurek 18.04.2026 08:00

