Apple zdecydował: czerwony to nowy czarny

Historia kolorów smartfonów z logo nadgryzionego jabłka to długa, fascynująca droga od zachowawczej bieli i czerni do coraz odważniejszych i bardziej wyszukanych palet.

Przez kolejne lata producent ostrożnie eksperymentował, wprowadzając pastelowe, wesołe warianty w podstawowych modelach oraz stonowane, chłodne i metaliczne odcienie w wersjach flagowych z linii Pro.

Klienci stopniowo przyzwyczajali się do tych nowości. Unikalne barwy, takie jak swego czasu Pacific Blue czy Deep Purple, niezwykle szybko stawały się wyznacznikiem statusu i jasnym sygnałem dla otoczenia, że użytkownik trzyma w dłoni najnowszy, najdroższy sprzęt z aktualnej oferty.

Przełom w modelu 17 Pro i znikająca czerń

Prawdziwe, istotne odświeżenie w ofercie przyniósł zeszłoroczny iPhone 17 Pro oraz jego większy wariant Max. Apple postawił w nich na niezwykle wyrazisty, energetyczny wariant Cosmic Orange, który błyskawicznie zyskał gigantyczną popularność wśród kupujących szukających odmiany od nudnych, standardowych wykończeń.

iPhone 17 Pro Max

Oprócz rzucającego się w oczy pomarańczu, na półkach sklepowych pojawiły się tradycyjne, bezpieczne warianty oparte na surowym tytanie, które stanowiły solidną alternatywę dla bardziej konserwatywnych odbiorców, ceniących chłodną klasykę.

Warto w tym miejscu zauważyć jeden, bardzo intrygujący detal. Nadchodząca w tym roku generacja może zostać po raz kolejny pozbawiona klasycznego, czysto czarnego wariantu kolorystycznego. Jeśli przewidywania informatora o pseudonimie Instant Digital się sprawdzą, będzie to już drugi rok z rzędu, kiedy flagowa, najdroższa linia Pro ukaże się bez tej najbardziej tradycyjnej, bezpiecznej opcji na rynku.

Najnowsze doniesienia z branży wskazują, że nadchodzący model iPhone 18 Pro może otrzymać ekskluzywne wykończenie w kolorze głębokiej czerwieni, Deep Red.

Informacje te, przekazane pierwotnie w lutym przez Marka Gurmana z Bloomberga, zyskały niedawno mocne poparcie ze strony znanego informatora Digital Chat Station. W sieci pojawiają się również dodatkowe plotki sugerujące powstawanie odcieni wpadających w brąz i fiolet, jednak eksperci traktują je obecnie głównie jako poboczne, testowe wariacje na temat wspomnianej, flagowej czerwieni.

Więcej oficjalnych informacji poznamy tradycyjnie w okolicach września, jednak intrygujący kolor to absolutnie niejedyna spodziewana nowość. Wczesne przecieki sprzętowe wspominają również o bardzo ważnych zmianach konstrukcyjnych:

testach Face ID ukrytego całkowicie pod ekranem,

odczuwalnie mniejszym obszarze powiadomień Dynamic Island,

potencjalnym rozdzieleniu harmonogramu premier na cykl jesienny (dla topowych wersji Pro) oraz wiosenny (dla modeli standardowych).

Konkurencja nie śpi i kopiuje na potęgę

Wiarygodności doniesieniom o nowym kolorze dodaje specyficzne zachowanie rynkowej konkurencji. Okazuje się bowiem - za Digital Chat Station -, że bardzo zbliżone odcienie głębokiej czerwieni zostały już zaobserwowane na obudowach prototypowych, flagowych urządzeń z systemem Android.

Najnowsza historia pokazuje dobitnie, że powielanie decyzji wizualnych Apple to dzisiaj niemal branżowy standard. Gdy w zeszłym roku gigant zaprezentował Cosmic Orange w linii 17 Pro, rynek zareagował błyskawicznie. W zaledwie kilka miesięcy popularne marki takie jak Honor czy Infinix wypuściły swoje urządzenia w niemal identycznych, pomarańczowych barwach.

Dlaczego to wszystko jest całkowicie normalne?

Kiedy czytamy o prototypach flagowych Androidów w kolorze głębokiej czerwieni na wiele miesięcy przed oficjalną zapowiedzią Apple, u wielu konsumentów budzi to spore zdziwienie. W rzeczywistości jest to jednak stały i powtarzalny mechanizm branży. Nie tylko tej.

Apple wytycza ścieżkę, a cała reszta pilnie obserwuje i przygotowuje grunt pod własne produkty. Posiadanie takich prototypów w laboratoriach świadczy o wybitnie sprawnym wywiadzie gospodarczym konkurencji i chęci szybkiego dopasowania się do tego, co dosłownie za chwilę stanie się nowym, globalnym standardem.

Trudno wierzyć w przypadkowe zbiegi okoliczności przy tak astronomicznej stawce, o jaką toczy się gra. Konkurencyjne marki nie zaczęły nagle, z dnia na dzień produkować pomarańczowych urządzeń z powodu niespodziewanego zbiegu myśli swoich projektantów.

Apple wydał pomarańczowy telefon, a rynek natychmiast, bez mrugnięcia okiem odpowiedział na ten ruch, nie chcąc stracić klientów podążających za modą. Jeśli teraz w tajnych laboratoriach w Cupertino testowana jest czerwień, całkowicie naturalnym krokiem lojalnych naśladowców jest szybka weryfikacja własnych linii produkcyjnych, by zareagować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Tak właśnie funkcjonuje obecny ekosystem sprzętu mobilnego. Lider bierze na swoje barki całe ryzyko wprowadzenia nowej, kontrowersyjnej estetyki, podczas gdy inni, mniejsi gracze po prostu minimalizują własne ryzyko finansowe, błyskawicznie wdrażając sprawdzone lub nadchodzące na 100 proc. rozwiązania.

Nie ma żadnego sensu doszukiwać się w tym wielkich, ukrytych teorii spiskowych. To chłodne, pragmatyczne podejście do biznesu, w którym odpowiedni, modny kolor obudowy sprzedaje dziś sprzęt równie skutecznie, co niesamowite, ukryte w środku parametry techniczne.

Oliwier Nytko 14.04.2026 07:00

