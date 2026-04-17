Najlepszy procesor do gier wraca do żywych. Idealny moment

Ładowanie...

Mam niesamowite wieści dla osób, które wciąż korzystają z komputerów opartych na AM4. AMD podobno planuje ponownie wprowadzić na rynek procesor AMD Ryzen 7 5800X3D, wydany oryginalnie w 2022 r. Czip będzie lekarstwem na obecną sytuację. Nie trzeba będzie wydawać grubych tysięcy złotych, aby ulepszyć swój komputer.

REKLAMA

Legendarny procesor Ryzen 7 5800X3D wychodzi z grobu

Platforma wykorzystująca gniazdo AM4 zrewolucjonizowała rynek komputerów osobistych. To właśnie wraz z nią AMD odbiło się od dna, wprowadzając na rynek rewolucyjne procesory z serii Ryzen 1000 na początku 2017 r. Z czasem kolejne generacje tych układów coraz lepiej konkurowały z Intelem, będącym dotychczasowym monopolistą na rynku procesorów dla rynku PC.

Seria Ryzen 5000 szczególnie pokazała spore możliwości, czego najlepszym dowodem był Ryzen 7 5800X3D wydany w kwietniu 2022 r. Był to rewolucyjny, 8-rdzeniowy, 16-wątkowy czip wyposażony w dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache, która pozwoliła znacząco zwiększyć wydajność układu w grach. Czip okazał się najlepszym układem do gier, pokonywał nawet droższego i bardziej energochłonnego Intel Core i9-12900K.

AMD jednak pod koniec 2022 r. wprowadziło nową generację procesorów Ryzen 7000 oraz zupełnie nową podstawkę AM5 wykorzystująca pamięć DDR5. Od tego czasu wydano dwa szybsze czipy do gier: Ryzena 7 7800X3D oraz 7 9800X3D. Kryzys na rynku pamięci jednak sprawia, że wiele osób pozostało na starej platformie AM4, ponieważ przejście na AM5 jest skrajnie nieopłacalne ze względu na zaporowo drogi RAM - nawet 2000 zł za 32 GB DDR5.

Z doniesień informatora 9550pro wynika, że AMD szykuje odświeżoną wersję procesora Ryzen 7 5800X3D z okazji 10-lecia platformy AM4. Układ ma zostać wprowadzony na rynek w drugiej połowie 2026 r. Doniesienia nie wskazują konkretnej daty czy miesiąca. Dodam jednak, że platforma AM4 została zaprezentowana we wrześniu 2016 r. Dlatego jest szansa, że to właśnie wtedy jubileuszowa wersja procesora powróci na rynek.

Użytkownik twierdzi, iż będzie to tak naprawdę oryginalny Ryzen 7 5800X3D. Różnice mogą być widoczne w nazwie, ale konfiguracja rdzeni czy pamięci cache oraz przede wszystkim wydajność w grach ma być identyczna. Oznacza to, że AMD po prostu przywróci do produkcji ten czip. Producent zakończył produkcję układu pod koniec 2024 r.

Kryzys na rynku pamięci wymaga nietypowych kroków

Platforma AM4, mająca na karku niemal 10 lat, wciąż żyje i szczególnie przez kryzys na rynku pamięci otrzymała nowe życie. W tańszych i średniopółkowych komputerach do ok. 6000 zł wciąż poleca się wykorzystanie procesorów AMD Ryzen 5 5600 czy 7 5700X.

REKLAMA

Z kolei Ryzen 7 5800X3D jest znacznie szybszym procesorem, który wciąż może powalczyć z nowoczesnymi Ryzenami 5 9600X czy 7 9700X.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 17.04.2026 16:42

Ładowanie...