Microsoft mówi, kiedy naprawi Windowsa 11. Ktoś poszedł po rozum do głowy

Firma ostatnimi czasy zapowiedziała, że do jedenastki zmierzają ogromne zmiany realizowane od podstaw. Gigant przestał być głuchy na opinie użytkowników i zacznie stawiać na bazowe kwestie. Ograniczy sztuczną inteligencję, przyspieszy działania systemu i doda funkcje, o które korzystający prosili przez długie lata.

Microsoft ujawnia, kiedy nadejdzie poprawa dla systemu Windows 11

Plan naprawczy zakłada, że w 2026 r. firma podejmie szereg prac, aby poprawić jakość Windowsa. W oficjalnym komunikacie ujawniono, że pierwsze zmiany mają pojawić się w marcu i w kwietniu, ale tylko dla korzystających z testowych wersji systemu w fazie beta.

Natomiast jeden z pracowników Microsoftu, który ostatnio ujawnił, że do Windowsa 11 wróci opcja korzystania z systemu bez logowania się również podkreśla, że aktualizacje poprawiające stan systemu będą pojawiać się co miesiąc. Uaktualnienia mają być wydawane "w tym i w każdym miesiącu tego roku".

Co to właściwie oznacza? W praktyce nie powinniśmy oczekiwać jednej dużej aktualizacji, tak jak to jest w przypadku np. uaktualnień dla telefonu. Zamiast tego spodziewamy się pomniejszych aktualizacji wydawanych każdego miesiąca. Microsoft przyzwyczaił nas do comiesięcznego cyklu Patch Tuesday przynoszącego nowe zabezpieczenia w drugi wtorek każdego miesiąca.

Microsoft ma w zanadrzu inną technologię nazwaną Control Feature Rollout, która pozwala aktualizować komputery i wdrażać nowe funkcje falami, aby zminimalizować problemy związane z uaktualnieniami. Jest zatem duża szansa, że program naprawczy skorzysta z tego rozwiązania.

Czytaj też:

Jak Microsoft chce naprawić Windowsa 11? Ulepszeniami od podstaw

W celu poprawy jakości oprogramowania gigant musi wykonać mnóstwo prac, które niekoniecznie wymagają nowych funkcji. Zamiast tego będzie skupiał się na szlifowaniu obecnych oraz usprawnianiu ogólnego działania systemu Windows 11. Są to:

możliwość zmiany pozycji paska zadań na górę lub boki - dotychczas był zablokowany na dole, opcja wykorzystania mniejszego paska zadań;

ograniczenie Copilota w podstawowych aplikacjach systemowych: Zdjęciach, Notatniku, Paincie czy Narzędziu Wycinanie;

większa kontrola nad aktualizacjami i zmniejszenie liczby wymuszeń ponownego uruchomienia;

lepsze działania eksploratora plików;

zmniejszenie użycia pamięci operacyjnej przez system;

mniej awarii wynikających z systemu operacyjnego oraz sterowników.

Lista w rzeczywistości jest znacznie dłuższa i obejmuje inne pomniejsze czynności, które muszą zostać zastosowane, aby Windows 11 działał lepiej. Obecnie są to tylko obietnice. Przyszłe aktualizacje pokażą, czy Microsoft nie rzucił słów na wiatr.

Albert Żurek 25.03.2026 21:24

