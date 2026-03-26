Windows 11 wraca do czasów Windowsa 10. Czekałem na to latami

Microsoft chce naprawić stan Windowsa 11. W tym celu ogłosił, że wiele funkcji z Windowsa 10 powróci do najnowszego wydania systemu operacyjnego. Na jedną z nich czekam w szczególności.

Albert Żurek
Windows 11 26H1 kiedy dla kogo
Plan naprawczy zakłada ulepszenia w systemie realizowane od podstaw. Gigant zapowiedział, że chce skupić się na zwiększeniu wydajności, poprawieniu stabilności nowych aktualizacji czy dodaniu funkcji, o które użytkownicy proszą od lat. Jedną z nich ma być możliwość przesunięcia paska zadań z dołu na dowolną krawędź ekranu. Ważniak z Microsoftu ujawnił, że funkcja związana z dostosowaniem paska z dziesiątki może trafić do jedenastki.

Windows 11 wreszcie pozwoli zmniejszyć rozmiar paska zadań 

Windows 11 od premiery pod koniec 2021 r. nie wprowadził żadnych znaczących zmian do paska zadań. W kwestii personalizacji od początku użytkownik miał do dyspozycji możliwość ustawienia elementów paska na środek (domyślna opcja) oraz przesunięcia ich na lewą stronę tak jak to było za czasów Windowsa 10.

Wcześniejsza wersja systemu pozwalała jednak na znacznie więcej - np. przypiąć pasek na bok czy górę. Według Microsoftu ta funkcja nie cieszyła się zbyt dużą popularnością, ale firma i tak przywróci ją do Windowsa 11 w 2026 r. 

W Windowsie 10 była dostępna jedna inna kluczowa funkcja - zmniejszenie rozmiaru pasku zadań. W domyślnej wersji element ten zajmował całkiem dużo miejsca na ekranie, a ikony czy foldery znajdujące się na pasku były dość duże. Użytkownik mógł jednak zmniejszyć wysokość tej części interfejsu systemu, przełączając się na kompaktowy rozmiar. Sam byłem ogromnym fanem tego rozwiązania i każda konfiguracja komputera oznaczała dla mnie zmianę rozmiaru paska na kompaktowy.

Prezes Windowsa Pavan Davuluri w odpowiedzi na komentarz dotyczący prośby o przywrócenie mniejszego rozmiaru paska w Windowsie 11 stwierdził, że "rozważamy wdrożenie czegoś takiego". Jeśli osoba, która jest odpowiedzialna za rozwój systemu twierdzi, że jest możliwość wprowadzenia takiej funkcji, jest ogromna szansa, że faktycznie ją zobaczymy.

Zmniejszenie rozmiaru paska Windowsa 10 automatycznie też ograniczało wielkość ikon znajdujących się w tym miejscu. Co prawda w Windows 11 mamy opcję wyświetlenia mniejszych ikon, lecz funkcja ta nie wpływa na rozmiar samego paska zadań. 

Jeśli firma "rozważa wdrożenie" podobnego rozwiązania, powinniśmy oczekiwać, że funkcja w jedenastce powinna działać podobnie lub identycznie jak we wcześniejszym wydaniu systemu.

Kiedy możemy oczekiwać realnych zmian w Windowsie 11?

Pracownik Microsoftu ujawnił, że nowości wynikające z planu naprawczego systemu operacyjnego będą udostępniane w ramach aktualizacji wydawanych każdego miesiąca. Powinniśmy zatem oczekiwać stopniowych zmian, a nie ogromnej rewolucji  w ramach jednego uaktualnienia. W planach oprócz funkcji związanych z paskiem zadań jest możliwość wstrzymywania aktualizacji, zwiększenie wydajności czy ograniczenie użycia pamięci operacyjnej.

26.03.2026 20:01
Aktualizacja: 2026-03-26T20:01:15+01:00
