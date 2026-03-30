To koniec internetu jaki znamy. "Ludzie przestali się liczyć"

Boty w internecie istnieją niemal tak samo długo jak sam internet. Na początku generowany przez nie ruch stanowił marginalną część całej aktywności w sieci, jednak nieco ponad 20 lat wystarczyło by zautomatyzowane systemy wypchnęły ludzi z sieci

Obecnie ponad połowa ruchu w sieci generowane jest przez boty

Do takiego wniosku doszła firma Human Security, która w najnowszym raporcie "State of AI Traffic" pokazuje wyraźny punkt zwrotny w historii internetu. Według analizy opartej na danych z Human Defense Platform, obejmującej ponad jeden kwadrylion interakcji rocznie, ruch generowany przez systemy automatyczne rośnie wielokrotnie szybciej niż aktywność użytkowników. W samym 2025 roku automatyzacja przyspieszyła na tyle, że jej dynamika była niemal ośmiokrotnie wyższa niż ruchu ludzkiego, a segment AI zwiększył się o 187 proc. rok do roku

Za tę zmianę odpowiada przede wszystkim szybkie upowszechnienie narzędzi opartych na dużych modelach językowych, takich jak ChatGPT, Claude czy Gemini. Jak zauważają autorzy raport, nie są to już wyłącznie czatboty do rozmów i zadawania pytań - coraz częściej pełnią one rolę pośredników między użytkownikiem a internetem, generując zapytania do wyszukiwarek, analizując treści na stronach internetowych i wykonują konkretne działania na polecenie użytkownika.

Istotna zmiana dotyczy także charakteru samego ruchu. Jeszcze do niedawna szeroko pojęte "boty" były przede wszystkim biernymi obserwatorami - indeksowały strony i zbierały dane. Dziś coraz większe znaczenie mają tzw. systemy agentowe, które działają autonomicznie i podejmują decyzje w imieniu użytkownika. Zgodnie z raportem, ruch generowany przez agentów AI wzrósł o blisko 8 000 proc. rok do roku.

"W ciągu 2025 roku miesięczny wolumen ruchu generowanego przez sztuczną inteligencję wzrósł niemal trzykrotnie. Większość tego ruchu, bo aż 67,5 proc., stanowią roboty szkoleniowe, jednak ich udział gwałtownie spadł w ciągu roku, podczas gdy ruch generowany przez skrobaki AI wzrósł o 597 proc., a ruch generowany przez agentową sztuczną inteligencję - aż o 7851 proc." - czytamy w raporcie.

Boty odwiedzają już nie tylko strony informacyjne, ale też produktowe, korzystają z wyszukiwarek, przechodzą procesy logowania, a nawet finalizują transakcje. Aż 69 proc. tego typu ruchu ma pochodzić wyłącznie od OpenAI, na drugim miejscu uplasowała się Meta z udziałem 16 proc., na trzecim Anthropic z udziałem 11 proc., a reszta firm z branży AI wspólnie miała niecałe 5 proc. udziału.

Boty są dobre czy złe? Granica jest cienka

Human Security wskazuje, że ogromny wzrost popularności agentów AI stworzył ogromny problem dla wszystkich jednostek monitorujących ruch w sieci - problemy w odróżnieniu "dobrego" ruchu od "złośliwego". Jak wyjaśniają eksperci firmy, agent oparty na sztucznej inteligencji, który błyskawicznie przegląda produkty i finalizuje transakcję, może być równie dobrze asystentem zakupowym konsumenta, jak i zautomatyzowanym narzędziem służącym do oszustw. Zachowanie obu programów z perspektywy witryny jest takie samo, ale intencja już nie. Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Human Defense Platform, różnica pomiędzy dobrym a złym ruchem wynosi zaledwie 0,5 proc. Innymi słowy, bez wnikliwej analizy nie da się stwierdzić czy jest się ofiarą cyberataku, czy ktoś po prostu próbuje użyć ChatGPT agent do zrobienia zakupów.

Wraz ze wzrostem aktywności botów rośnie również skala zagrożeń, które coraz częściej mają charakter zautomatyzowany i trudny do wykrycia. Jednym z najpowszechniejszych zjawisk jest scraping, czyli masowe, automatyczne pobieranie danych ze stron internetowych. Najczęściej dotyczy ono artykułów i publikacji, jednak ofiarami scrapingu są także sklepy internetowe czy witryny usługodawców, z których AI "kradnie" opisy produktów, cenniki i katalogi produktowe. Według raportu niemal 20 proc. całego ruchu w sieci to właśnie tego typu aktywność

Równolegle rośnie liczba bardziej bezpośrednich nadużyć. Jednym z nich jest carding, czyli wykorzystywanie skradzionych danych kart płatniczych do przeprowadzania nieautoryzowanych transakcji, najczęściej w sklepach internetowych. To zjawisko jest ściśle powiązane z automatyzacją - boty potrafią w krótkim czasie testować tysiące numerów kart i dokonywać zakupów, zanim systemy zabezpieczeń zdążą zareagować. Skala tego typu ataków wzrosła o 250 proc. od 2022 roku.

Wyzwanie dla funkcjonowania internetu

Nieprzypadkowo największa aktywność botów koncentruje się w kilku konkretnych sektorach gospodarki. E-commerce, media i turystyka odpowiadają łącznie za ponad 95 proc. ruchu generowanego przez systemy AI, ponieważ to właśnie tam znajdują się dane o największej wartości - aktualne ceny, oferty produktów, treści informacyjne czy dostępność usług. W przypadku handlu internetowego boty intensywnie analizują katalogi produktów i ceny, co może służyć zarówno porównywarkom, jak i nieuczciwej konkurencji. Z kolei serwisy medialne są regularnie "eksploatowane" przez systemy AI w poszukiwaniu świeżych informacji, które mogą zostać wykorzystane do trenowania modeli lub generowania odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

O ile często potrafiłam się śmiać z osób, które wierzą w teorię martwego internetu, o tyle teraz teoria ta staje się prawdą. Zwłaszcza, że Human Security zajęło się tylko policzalną warstwą problemu. Ta niepoliczalna i trudna do jednoznacznej interpretacji to aktywność ludzka generowana przez boty - komentarze, których treść generowana jest przez czatboty czy posty w mediach społecznościowych, których autorzy zamiast udostępnić własne treści, generują je z pomocą AI. Gdyby ująć tego typu zdarzenia w raporcie Human Security, prawdopodobnie dominacja AI w sieci wystrzeliłaby daleko poza "ponad 50 proc.".

Niezależnie jak byśmy podchodzili do problemu, jedno jest pewne: internet przestał być środowiskiem, w którym dominującą rolę odgrywają ludzie, i coraz bardziej przypomina ekosystem maszyn komunikujących się między sobą.

Malwina Kuśmierek 30.03.2026 09:54

