Kule ognia i dziury w dachach. Mały meteoryt, wielka lekcja fizyki

Nad zachodnimi Niemcami ludzie najpierw zobaczyli oślepiająco jasną kulę na wieczornym niebie, a chwilę później usłyszeli huk. W kilku miejscach spadły odłamki, uszkadzając dachy domów. Za tym widowiskiem nie stało jednak nic nadprzyrodzonego, tylko całkiem zwyczajny z punktu widzenia kosmosu kamień.

Marcin Kusz
Odłamki z kosmosu spadły na domy w Niemczech
To był zwykły marcowy wieczór w zachodnich landach Niemiec, kiedy około 18:50 niebo nagle dosłownie rozbłysło. Nad regionami Hunsruck, Eifel, Koblencją i dalej w kierunku północnym ludzie zaczęli widzieć jasną, zielonkawo-żółtą kulę ognia z długim, świetlistym ogonem.

W mediach społecznościowych w kilkanaście minut pojawiły się dziesiątki relacji: potężna kula ognia, bardzo nisko nad horyzontem, pomyślałem, że to spadający samolot, najpierw błysk, potem głośny huk – pisali świadkowie z Nadrenii, Saary i Nadrenii Północnej-Westfalii.

Na policję w Osnabruck zadzwoniło naraz kilka osób z informacją, że coś spadło między Georgsmarienhutte a miastem. Pierwszym skojarzeniem była katastrofa lotnicza. Służby sprawdziły teren, ale żadnego samolotu oczywiście nie znalazły.

Kilka minut później zgłoszenia pojawiły się też w powiecie Stade na zachód od Hamburga. Straż pożarna i policja ruszyły w pole kukurydzy, gdzie według zgłoszeń miały spaść fragmenty obiektu. Intensywne poszukiwania nie przyniosły jednak efektu.

Najbardziej spektakularne konsekwencje odnotowano w Koblencji, w dzielnicy Hulz. Tam na dach jednego z domów spadły twarde, ciemne odłamki, uszkadzając pokrycie. Nikt nie został ranny, ale mieszkańcy mieli bardzo konkretny dowód na to, że ognista kula nie była tylko zjawiskiem świetlnym w atmosferze. Część materiału faktycznie dotarła do ziemi.

Krajowy Urząd ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Katastrof Nadrenii-Palatynatu potwierdził później, że przez region przeleciał meteor, który wszedł w atmosferę z dużą prędkością i eksplodował w jej wyższych warstwach. Fragmenty dotarły do ziemi około 19:15.

Z punktu widzenia mieszkańców był to najdziwniejszy zachód słońca od lat. Z punktu widzenia nauki to klasyczny, choć stosunkowo rzadki przypadek większego meteoroidu, który częściowo przetrwał lot przez atmosferę.

Spadająca gwiazda, meteor, meteoryt – o co w tym chodzi?

W języku potocznym wszystko, co rozbłyska na niebie i pędzi z ognistym śladem, nazywamy spadającą gwiazdą. W rzeczywistości gwiazdy ze spadającymi gwiazdami mają tyle wspólnego, co samolot pasażerski z autobusem.

Dopóki skała pędzi w przestrzeni kosmicznej wokół Słońca, astronomowie mówią o meteoroidzie. Jest to fragment większego ciała, np. asteroidy albo komety. Gdy ten fragment wchodzi w ziemską atmosferę i zaczyna świecić, widzimy meteor – jasny ślad, który miga przez kilka sekund. Jeśli kawałek skały wyhamuje na tyle, by nie spalić się do końca, i uderzy w grunt, wtedy mówimy o meteorycie.

W tym przypadku mieliśmy najprawdopodobniej do czynienia z całym tym łańcuchem zdarzeń: od kosmicznego okrucha, przez efektowny meteor (a właściwie bolid, czyli wyjątkowo jasny meteor), aż po niewielkie meteoryty, które spadły na osiedla i uszkodziły dachy.

Co dzieje się z kosmiczną skałą, gdy ta wpada w atmosferę?

Wyobraź sobie kamień wielkości piłki do piłki nożnej, który leci z prędkością kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. Właśnie z takimi prędkościami typowy meteoroid wpada w górne warstwy atmosfery.

Powietrze staje się dla niego dosłownie jak ściana. Przed ciałem niebieskim spręża się gaz, gwałtownie rośnie temperatura, zaczyna się proces zwany ablacją: wierzchnia warstwa skały topi się i odparowuje, a świecący plazmowy kokon wokół obiektu tworzy to, co widzimy jako jasny ogon.

Jeśli meteoroid jest większy, nieregularny albo ma wewnętrzne spękania, naprężenia rosną i skała zaczyna się rozpadać. Każdy fragment z kolei doświadcza osobnego hamowania i nagrzewania. W pewnym momencie cała struktura wybucha – nie jak bomba chemiczna, ale jak rozrywany gwałtownie, przegrzany kawałek skały.

Takie zjawisko, nazywane rozbłyskiem powietrznym (airburst), miało miejsce choćby w Czelabińsku w 2013 r., kiedy obiekt o średnicy około 20 m eksplodował na wysokości mniej więcej 30 km, uwalniając energię setek kiloton trotylu i wybijał szyby w promieniu dziesiątek kilometrów. Niemiecki meteor był prawdopodobnie znacznie mniejszy. Tu energia wystarczyła na głośny huk, jasny błysk i kilka odłamków, ale nie na falę uderzeniową, która zmiata całe osiedla.

Dlaczego skończyło się na dziurach w dachach, a nie na kraterze?

Oglądając animacje uderzeń asteroid, przyzwyczailiśmy się, że z kosmosu lecą przede wszystkim gigantyczne skały, które robią kratery wielkości miast. Tymczasem statystyka jest bezlitosna: duże uderzenia są rzadkie, a małe stosunkowo częste.

Szacunki oparte na obserwacjach satelitarnych, sieciach kamer i czujnikach infradźwiękowych wskazują, że obiekty wielkości kilku metrów wchodzą w atmosferę Ziemi średnio raz na rok, ale zdecydowana większość ich masy rozpada się wysoko w powietrzu. Mniejszych okruchów (od ziaren piasku po kamienie wielkości pięści) spada na Ziemię tak dużo, że całkowita masa kosmicznego pyłu i drobnych meteorów dochodzi do dziesiątek, a według niektórych analiz nawet setek ton dziennie.

Nasza atmosfera działa więc trochę jak gigantyczna poduszka powietrzna. Zamiast jednego potężnego uderzenia w grunt, dostajemy zazwyczaj grad rozpryskujących się odłamków, które w większości wyhamowują na tyle, że po dotarciu do ziemi są po prostu kamieniami z kosmosu. Tutaj energia obiektu wystarczyła, by w końcowej fazie lotu część fragmentów zachowała prędkość pozwalającą przebić dachówki i uszkodzić konstrukcję domów, ale każdy z nich był już stosunkowo niewielki, stąd brak dużego krateru.

To podobny scenariusz do wielu udokumentowanych deszczy meteorytów: od słynnego spadku w Park Forest pod Chicago w 2003 r. po mniej medialne przypadki, kiedy skały przebijają dachy garaży czy wpadają do kuchni. Z perspektywy mieszkańca to sytuacja ekstremalnie rzadka, ale z perspektywy planety rutynowa.

Marcin Kusz
14.03.2026 07:00
Tagi: AstronomiameteoroidyMeteoryMeteorytyNiemcy
