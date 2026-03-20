Mapy Google wreszcie to naprawiły. Kluczowa funkcja ląduje na wierzchu

Do Map Google dodano przydatną nowość, dzięki której łatwiej pokażesz innym, gdzie jesteś. Udostępnianie lokalizacji jeszcze nigdy nie było takie proste.

Albert Żurek
Mapy Google udostępnianie lokalizacji
Smartfony znacząco ułatwiły kwestię udostępnienia dokładnej lokalizacji drugiej osoby. W tym celu można skorzystać m.in. z komunikatorów internetowych, takich jak Messenger czy WhatsApp. Mapy Google również na to pozwalają, ale funkcja jest mocno ukryta. Teraz nie będzie trzeba szukać.

Mapy Google ułatwiają udostępnianie lokalizacji drugiej osobie

Google obecnie testuje nową wersję aplikacji, w której znacząco ułatwiono kwestię udostępniania lokalizacji. Obecnie należy kliknąć niebieską ikonkę wskazującą nasze położenie - wtedy wyświetla się wysuwane menu, które pozwala udostępnić konkretny punkt na mapie lub położenie w czasie rzeczywistym.

Oczywiste i proste? Trudno to tak nazwać. Sam do niedawna o tym nawet nie wiedziałem. Natomiast w nowej wersji Map Google producent testuje znacznie lepsze i prostsze podejście. Mianowicie jest to nowy pływający przycisk w interfejsie położony w prawym boku ekranu tuż nad dotychczasową ikoną kompasu pozwalającą ustawić inny widok w nawigacji.

Stare i nowe podejście (fot. Android Authority)

Ikona pineski i udostępniania ma działać jak wcześniej - pozwalać udostępniać aktualne położenie innym osobom. Wciąż będzie można skopiować link i wysłać go np. w komunikatorze internetowym albo skorzystać z numeru telefonu.

Przycisk na szczęście nie będzie stałym elementem interfejsu. Ten ma się chować podczas przewijania map i eksplorowania okolicy. Podejście zakładające dobrze wyeksponowany guzik jest znacznie łatwiejsze w użytku. Więcej osób natrafi na to rozwiązanie. Mało kto wie, że Mapy Google pozwalają udostępniać lokalizację.

Mapy Google się zmieniają

W nowej testowej wersji Map Google zauważono inną przydatną, również pomniejszą zmianę w interfejsie. Mianowicie jeśli korzystamy z uruchomionej nawigacji mamy do dyspozycji wysuwane menu od dołu, w którym m.in. dodamy zgłoszenia dotyczące wydarzeń na drodze czy zmienimy ustawienia.

W ustawieniach przeniesiono dwie funkcje - pokaż natężenie ruchu na mapie i pokaż mapę satelitarną w niższą część tej sekcji. Może to wynikać z faktu, że użytkownicy nie zmieniają tych opcji zbyt często. Są to raczej udogodnienia, które uruchamiamy i o nich zapominamy. 

Obrazek główny: Tada Images / Shutterstock.com

20.03.2026 11:33
Tagi: AplikacjeGoogleGoogle MapsNawigacja
