Mundial 2026 na YouTubie to genialna wiadomość. Kibice odpalą mecze za darmo

Kiedyś streaming kojarzył się wyłącznie z serialami i wieczornymi seansami filmowymi. Telewizja przez długie dekady trzymała monopol na sport i wielkie wydarzenia nadawane na żywo, wymuszając opłacanie stałych abonamentów. Sytuacja uległa jednak wyraźnej zmianie.

Platformy internetowe zaczęły systematycznie przejmować największe widowiska. Fani Formuły 1, gal sztuk walki (i tych pato-walk), a nawet ceremonii rozdania Oscarów coraz częściej szukają transmisji w aplikacjach i usługach subskrypcyjnych. Sport na żywo stał się stałym elementem strategii technologicznych korporacji.

Teraz ten proces wkracza na kolejny poziom. Najważniejsza impreza sportowa globu postanowiła dostosować się do nowych realiów. Zamiast opierać się wyłącznie na klasycznych kanałach, organizatorzy szukają widowni tam, gdzie spędza ona na co dzień najwięcej czasu.

Partnerstwo z Google i nowy model transmisji

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej oficjalnie potwierdziła współpracę z serwisem należącym do Google'a. YouTube zyskał status preferowanej platformy podczas nadchodzących mistrzostw świata w 2026 r.

Najważniejszą zmianą jest nowe podejście do samych transmisji. Nadawcy otrzymali prawo do emitowania pierwszych dziesięciu minut każdego meczu na żywo bezpośrednio na swoich kanałach YouTube. Dodatkowo umowa zakłada możliwość darmowego udostępniania wybranych pełnych spotkań, co ma skłonić internautów do regularnego śledzenia rozgrywek.

Poza relacjami z boiska kibice dostaną dostęp do wielu materiałów wideo. Partnerzy będą publikować:

rozszerzone skróty spotkań,

formaty pionowe dostosowane do smartfonów,

nagrania zza kulis,

tradycyjne treści na żądanie.

Taki model pozwala sieciom telewizyjnym na dodatkowe zarabianie na tworzonych materiałach w internecie.

Archiwa FIFA i rola internetowych twórców

FIFA udostępni również swoje zasoby historyczne. Na oficjalnym kanale federacji pojawią się archiwalne nagrania, w tym całe mecze z poprzednich dekad i znane momenty z historii futbolu. Ruch ten ma zbudować zainteresowanie turniejem na długo przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Krótka piłka (sic): cały projekt ma jasny cel wizerunkowy i biznesowy. Władze światowego futbolu zamierzają dotrzeć do młodszego pokolenia, które rzadko włącza tradycyjną telewizję. Współpraca z gigantem wideo ma również ułatwić kontrolowanie praw autorskich i zapobieganie nielegalnym transmisjom.

Nocne mecze i terminarz dla Polaków

Turniej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku wystartuje 11 czerwca 2026 r. Mecz otwarcia, w którym gospodarze z Meksyku podejmą reprezentację Republiki Południowej Afryki, zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego na Estadio Azteca.

Dalsza część kalendarza będzie jednak wymagała od europejskich kibiców zarwania niejednej nocy. Już kolejnego dnia starcie Korei Południowej z drużyną z baraży rozpocznie się o 4:00 nad ranem.

Potencjalne mecze polskiej kadry, o ile nasza reprezentacja przejdzie marcowe baraże, również wymuszą na tobie zmianę przyzwyczajeń. Terminarz grupowy prezentuje się następująco:

15 czerwca, 4:00 polskiego czasu - pierwsze starcie w grupie F przeciwko Tunezji.

20 czerwca, 19:00 polskiego czasu - spotkanie z Holandią o dość wygodnej godzinie.

26 czerwca, 1:00 w nocy - mecz z Japonią zamykający zmagania grupowe.

Finał całych mistrzostw odbędzie się 19 lipca.

Oliwier Nytko 18.03.2026 07:58

