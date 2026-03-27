Ta galaktyka ledwo wyrabia. XRISM w końcu zmierzył jej wiatr

M82, znana też jako Galaktyka Cygaro, leży około 12 mln lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. To tzw. galaktyka gwiazdotwórcza, czyli taka, w której nowe gwiazdy powstają w tempie znacznie większym niż w bardziej spokojnych układach pokroju Drogi Mlecznej. Oznacza to region pełen młodych masywnych gwiazd, gwałtownych fal uderzeniowych i częstych wybuchów supernowych.

Od dawna było wiadomo, że M82 wyrzuca materię daleko poza swoje centrum. Chłodniejszy składnik tego odpływu ciągnie się nawet na około 40 tys. lat świetlnych i niesie ze sobą gaz oraz pył. Problem polegał na tym, że astronomowie długo widzieli skutki, ale nie mieli dobrego narzędzia, by precyzyjnie zmierzyć zachowanie najgorętszego składnika w samym jądrze galaktyki. A to właśnie tam zaczyna się cały proces.

REKLAMA

XRISM wreszcie złapał ten wiatr za gardło

Tu wchodzi XRISM, czyli japońsko-amerykańska misja rentgenowska zbudowana do bardzo dokładnej spektroskopii. Mówiąc po ludzku: satelita nie tylko widzi promieniowanie X, ale potrafi rozłożyć je na bardzo szczegółowe widmo i z niego wyczytać temperaturę, skład oraz ruch obserwowanego gazu. W tym badaniu najistotniejszą rolę odegrał instrument Resolve. To właśnie on przeanalizował sygnał od silnie rozgrzanego żelaza w centrum M82.

Astronomowie wykorzystali zjawisko Dopplera, czyli ten sam efekt, który sprawia, że syrena karetki brzmi inaczej, gdy się zbliża, a inaczej, gdy oddala. W przypadku M82 nie chodziło o dźwięk, lecz o linie widmowe żelaza w promieniowaniu rentgenowskim. Im bardziej są rozciągnięte, tym szybciej porusza się gaz. Z pomiarów wyszło, że najgorętszy materiał w centrum galaktyki porusza się z oszałamiającą prędkością, przekraczającą 3 mln km/h.

To nie promienie kosmiczne rozdają tu karty

Najciekawsze w tym wyniku jest jednak nie samo tempo, lecz jego znaczenie. Od lat trwała dyskusja, co właściwie napędza wielkoskalowe wiatry w galaktykach gwiazdotwórczych. Jedna z hipotez mówiła, że sam gorący gaz rozgrzany przez supernowe powinien wystarczyć. Inna dopuszczała, że potrzebne jest dodatkowe wsparcie promieni kosmicznych, czyli wysokoenergetycznych naładowanych cząstek rozpędzanych w ekstremalnych zjawiskach astrofizycznych.

Nowe obserwacje przesuwają ciężar argumentów na stronę pierwszego scenariusza. Zespół pokazał, że gaz w jądrze M82 ma temperaturę rzędu 2 × 10⁷ K, czyli około 20-25 mln st. C, i porusza się tak szybko, że samo ciśnienie termiczne tego supergorącego ośrodka może napędzać obserwowany odpływ materii. Innymi słowy, wybuchy supernowych nie rozpraszają swojej energii byle gdzie. Duża część tej energii naprawdę zamienia się w zorganizowany, potężny wiatr.

Galaktyka wyrzuca materię w tempie, które robi wrażenie

Z publikacji wynika, że z centralnego obszaru M82 wypływa materia z tempem około 7 mas Słońca rocznie, a tempo wynoszenia energii sięga około 4 × 10⁴² ergów na sekundę. To liczby ważne nie dlatego, że brzmią kosmicznie, ale dlatego, że pokazują skalę galaktycznego sprzężenia zwrotnego.

To właśnie ten mechanizm pozwala galaktyce niejako regulować samą siebie: jeśli zbyt intensywnie produkuje gwiazdy, zaczyna jednocześnie wydmuchiwać część gazu, z którego mogłyby powstać kolejne.

Autorzy badania wskazują, że ta energia wystarcza, by zasilać także chłodniejszy, znany od dawna odpływ materii o tempie przekraczającym 30 mas Słońca rocznie. Co więcej, część gorącego gazu może nawet uciekać dalej, aż do przestrzeni międzygalaktycznej.

To szczególnie ważne, bo takie procesy nie tylko wpływają na przyszłość samej galaktyki, ale też rozrzucają cięższe pierwiastki poza nią, wzbogacając otoczenie w materiał wyprodukowany wcześniej przez gwiazdy i supernowe.

M82 pokazuje, jak galaktyki same hamują własny wzrost

W astrofizyce od dawna wiadomo, że bez mechanizmów hamujących galaktyki tworzyłyby gwiazdy zbyt szybko względem tego, co obserwujemy we Wszechświecie. Modele komputerowe potrzebują więc procesów, które usuwają gaz, podgrzewają go albo utrudniają mu dalsze zapadanie się w nowe gwiazdy. Takim procesem może być właśnie wiatr napędzany przez intensywne gwiazdotwórstwo i serię supernowych.

M82 jest tu idealnym laboratorium, bo to układ aktywny, bliski i obserwowany od lat w wielu zakresach promieniowania. XRISM dołożył do tego brakujący element, czyli bezpośredni pomiar prędkości najgorętszego gazu w miejscu, gdzie cały mechanizm się rodzi. To pozwala przejść od ogólnych przypuszczeń do twardszego testowania modeli opisujących ewolucję galaktyk.

A przy okazji pojawiła się nowa zagadka

Jak to zwykle bywa, dobre obserwacje nie tylko odpowiadają na stare pytania, lecz także generują nowe. Z danych wynika bowiem, że centrum M82 wyrzuca bardzo dużo gazu, więcej, niż da się łatwo przypisać tylko temu jednemu, dobrze widocznemu składnikowi wiatru. Część materii najwyraźniej musi znikać inną drogą albo w innej fazie, której jeszcze nie rozumiemy wystarczająco dobrze.

REKLAMA

To oznacza, że XRISM nie zamknął tematu, lecz raczej otworzył kolejny etap badań. Teraz astronomowie będą mogli lepiej porównywać centrum M82 z bardziej odległymi galaktykami gwiazdotwórczymi i sprawdzać, czy podobny mechanizm działa powszechnie w całym Wszechświecie. A jeśli tak, to odpowiedź na pytanie, jak galaktyki rosną i dlaczego w pewnym momencie zaczynają same sobie podcinać skrzydła, stanie się znacznie bardziej konkretna.

REKLAMA

Marcin Kusz 27.03.2026 15:42

