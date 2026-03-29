Kosztowna strata Amerykanów. Iran trafił w ich czuły punkt

Nie wszystkie samoloty wojskowe mają tę samą wagę. Jedne po prostu wykonują zadanie, inne sprawiają, że cała reszta w ogóle ma sens. Boeing E-3 Sentry należy właśnie do tej drugiej grupy. Po irańskim ataku na bazę Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej pojawiły się informacje, że ucierpiała jedna z tych maszyn. Jeżeli ten trop się oficjalnie potwierdzi, dla Amerykanów nie będzie to zwykła strata sprzętowa, ale cios w zdolność wykrywania zagrożeń, śledzenia sytuacji w powietrzu i kierowania własnym lotnictwem. A to problem tym większy, że flota E-3 już dziś jest mała, stara i coraz trudniejsza w utrzymaniu.

To byłby cios nie w kadłub, ale w jeden z najważniejszych elementów systemu

E-3 Sentry to samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia, znany szerzej jako AWACS. Jest to latające centrum obserwacji i koordynacji walki w powietrzu. Taka maszyna potrafi wykrywać, identyfikować i śledzić cele powietrzne z dużej odległości, a następnie przekazywać dane dalej i wspierać kierowanie działaniami innych statków powietrznych.

To właśnie dlatego E-3 nie jest traktowany jak zwykły samolot wsparcia. W nowoczesnym konflikcie, gdzie zagrożenia nadchodzą z różnych kierunków i pojawiają się bardzo szybko, tego typu platformy pomagają uporządkować obraz sytuacji i dać dowództwu czas na reakcję. Bez nich całe lotnictwo działa po prostu mniej sprawnie, bo traci część świadomości sytuacyjnej, która dziś jest równie cenna jak same pociski czy samoloty bojowe.

Właśnie dlatego doniesienia z Arabii Saudyjskiej są dla USA tak niewygodne. Sam atak na Prince Sultan Air Base nie budzi już większych wątpliwości. Potwierdzone są obrażenia wśród amerykańskich żołnierzy, a także uszkodzenia kilku samolotów. W kolejnych relacjach pojawiła się również informacja, że wśród trafionych maszyn znalazł się właśnie E-3 Sentry.

To jeszcze nie oznacza automatycznie, że samolot został całkowicie zniszczony, chociaż zdjęcia sugerują, że ciężko byłoby go wprowadzić do ponownego użytku. Widzimy na nich dosłownie rozerwaną w pół maszynę, która prędzej nadawałaby się na odstawienie na złom, niż do ponownego wdrożenia do służby. Skala zniszczeń dosłownie szokuje.

Tych samolotów prawie już nie ma

Cała historia robi się naprawdę poważna dopiero wtedy, gdy spojrzy się na konkretne liczby. Stany Zjednoczone mają dziś już tylko 16 E-3. Jest to więc zasób bardzo ograniczony, zwłaszcza jeśli uwzględnić globalne zaangażowanie USA i to, że nie każda maszyna jest stale gotowa do lotu. Wszystkie te samoloty są bardzo stare. Średni wiek floty sięga około 45 lat, a to oznacza rosnące problemy z utrzymaniem, częściami, remontami i dostępnością.

Nawet bez działań wojennych E-3 są dla amerykańskiego lotnictwa coraz trudniejszym aktywem. Jeśli więc jedna z tych maszyn wypada z gry, nie da się tego po prostu zamaskować przesunięciem kolejnego egzemplarza z zaplecza, bo to zaplecze jest dziś znacznie skromniejsze, niż mogłoby się nam wydawać.

Dane o gotowości operacyjnej pokazują też, że nie cała flota E-3 nadaje się w każdej chwili do użycia. Wskaźnik mission capable rate określa, jaki odsetek samolotów jest zdolny do wykonywania zadań. W przypadku tych maszyn wynosi on około 56 proc. Oznacza to, że sprawnych i dostępnych maszyn jest wyraźnie mniej, niż sugerowałaby sama liczba egzemplarzy wpisanych do stanu.

Taki samolot można bardzo łatwo trafić na ziemi

Nowoczesne lotnictwo wojskowe jest bardzo skuteczne w powietrzu, ale bywa zaskakująco kruche wtedy, gdy stoi na płycie lotniska. Jeśli baza jest w zasięgu pocisków balistycznych, dronów uderzeniowych czy innych środków rażenia dalekiego zasięgu, nawet najbardziej wartościowa maszyna może zostać uszkodzona, zanim zdąży oderwać się od pasa.

Teoretycznie utrudniać przeciwnikowi zadanie może rozśrodkowanie samolotów na lotnisku, ale tak naprawdę nie rozwiązuje wszystkiego. Dzisiejsze pole walki jest nasycone rozpoznaniem, a namierzenie cennego celu na ziemi jest często bardzo proste. Jeżeli więc Iran rzeczywiście zdołał skutecznie dosięgnąć E-3, to byłby to nie tylko problem konkretnej straty sprzętowej, lecz także znak, że ochrona amerykańskiego zaplecza lotniczego nie nadąża za skalą współczesnych zagrożeń.

Trzymanie kluczowych maszyn na odsłoniętej płycie to dosłownie proszenie się o kłopoty. Zniszczenie latającej cysterny to poważny problem, ale utrata maszyny wczesnego ostrzegania to już prawdziwa katastrofa. Przeciwnik nie tylko uszczupla naszą flotę, ale przede wszystkim oślepia dowództwo, odbierając mu kontrolę nad chaosem bitwy.

Następca już istnieje, ale wdrożenie go do służby nie jest takie łatwe

Teoretycznie odpowiedzią na problemy starzejącej się floty E-3 ma być nowy E-7 Wedgetail. Jest to również samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia, ale zaprojektowany od podstaw z myślą o realiach współczesnego, nasyconego elektroniką pola walki. Jako znacznie nowocześniejsza platforma ma stanowić bezpośrednie rozwiązanie dla przyszłych, coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń w powietrzu. Problem jednak w tym, że w realiach lotnictwa wojskowego tak potężna zmiana technologiczna i przesiadka z jednego systemu na drugi to skomplikowana operacja, która nie odbywa się z dnia na dzień.

Tego rodzaju programy modernizacyjne to zazwyczaj długa droga przez mękę: są astronomicznie drogie, rozciągnięte na lata i niezwykle podatne na polityczne turbulencje przy zatwierdzaniu budżetów. W przypadku USA sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że poszukiwania następcy dla E-3 już wcześniej budziły ostre spory polityczne.

Trudno się temu dziwić, skoro sam koszt zakupu Wedgetaila robi kolosalne wrażenie – mówimy tu o kwocie przekraczającej 700 milionów dolarów za zaledwie jedną sztukę. Dlatego nawet jeśli Pentagon ma jasno wytyczony kierunek wymiany floty, fizyczne wycofanie starych maszyn, wprowadzenie nowych i ostateczne domknięcie tej sprzętowej luki zajmie Amerykanom jeszcze długie lata.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: OSINTtechnical, X

Marcin Kusz 29.03.2026 16:00

