REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Google ulepszył iPhone'y. Staniesz się mistrzem języków obcych

Google postanowił ulepszyć smartfony swojego największego konkurenta - Apple’a. Użytkownicy iPhone’ów ze słuchawkami mogą skorzystać z tłumaczenia na żywo. Wystarczy Tłumacz Google.

Albert Żurek
iPhone tłumaczenie na żywo Google
REKLAMA

Tłumaczenie na żywo to jedna z najlepszych funkcji smartfonów ostatnich lat. Rozwiązanie obala bariery językowe i ułatwia komunikowanie się w obcych językach. Problemem była jednak dostępność narzędzia - do obsługi były wymagane odpowiednie telefony i słuchawki - m.in. Samsungi Galaxy S25 i nowe Budsy czy iPhone z Apple Intelligence i AirPodsy. Teraz narzędzie działa niezależnie od sprzętu.

REKLAMA

Google odpala tłumaczenie na żywo na iPhone’ach. Wystarczą słuchawki i aplikacja

Apple w ramach pakietu sztucznej inteligencji Apple Intelligence udostępnił tłumaczenie na żywo. Do obsługi rozwiązania potrzebny był jednak odpowiednio nowy telefon: iPhone 15 Pro (Max) lub nowszy oraz AirPods Pro 2, Pro 3 lub AirPods 4. Rozwiązanie nie działało w j. polskim, a więc z naszej perspektywy było średnio użyteczne.

Natomiast Google ogłosił, że w Tłumaczu Google stworzonym dla wersji na iOS dodał usługę tłumaczeń na żywo przy użyciu słuchawek. Rozwiązanie w odróżnieniu od funkcji stworzonej przez Apple’a nie wiąże się z ograniczeniami sprzętowymi. Do jej obsługi wystarczy iPhone oraz dowolne słuchawki. Tłumaczenie na żywo działa w chmurze na serwerach Google’a i obsługuje ponad 70 języków.

Na liście znalazł się j. polski - Google oraz jego asystent lubi się z naszym językiem - oraz mnóstwo innych kluczowych języków. Dzięki tłumaczeniu na żywo w Tłumaczu Google dogadamy się po angielsku, hiszpańsku, niemiecku, chińsku, portugalsku, arabsku, grecku, włosku, francusku i w wielu innych językach. Całą listę znajdziecie na stronie Google

Do działania usługi wymaga się dostęp do internetu. Skorzystanie z niej jest wyjątkowo proste - kluczowym elementem będzie pobranie samej aplikacji Tłumacza Google na nasz telefon z systemem iOS. Jeśli rozwiązanie jest dostępne dla nas, w dolnym menu znajdziemy trzy przyciski - w tym Tłumaczenie na żywo w lewym dolnym rogu. 

Czytaj też:

Następnie trzeba wybrać jedną z trzech opcji: słuchanie, rozmowa lub tekst. Jeśli tylko chcemy zrozumieć, co mówi osoba w obcym języku, wybieramy pierwszą - aplikacja zajmie się automatycznym tłumaczeniem, a słuchawki odtworzą nam przetłumaczony tekst w naszym języku. Z kolei tryb konwersacji działa nieco inaczej - słowa wypowiedziane przez obcokrajowców zostaną przetłumaczone na naszych słuchawkach (tak, abyśmy mogli się skupić, nie słuchając dwóch głosów jednocześnie), a rozmówca usłyszy to, co mamy do powiedzenia, przez głośnik telefonu.

REKLAMA

Funkcja dotychczas była dostępna na telefonach z Androidem. Teraz trafia do użytkowników iPhone’ów. Dodam, że sam jeszcze nie widzę tej opcji u siebie. Google najczęściej dodaje takie opcje stopniowo, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
27.03.2026 17:00
Tagi: AndroidGoogleiOSiPhoneTłumacz google
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA