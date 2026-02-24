WhatsApp wreszcie zmądrzał. Te funkcje powinny być tu od początku

Ładowanie...

Choć aplikacja Mety zmienia się ostatnio dynamicznie - wprowadzając choćby obsługę połączeń głosowych i wideo w przeglądarce - dopiero teraz przychodzi czas na opcje, które u konkurencji są standardem: planowanie wiadomości oraz logowanie tradycyjnym hasłem.

Logowanie na WhatsApp wreszcie stanie się bezpieczniejsze

W przeciwieństwie do Messengera, WhatsApp nie bazuje na koncie na Facebooku, lecz na numerze telefonu. Logowanie jest naprawdę proste: wpisujesz swój numer i czekasz na 6-cyfrowy kod SMS. Dla większego bezpieczeństwa można opcjonalnie skonfigurować weryfikację dwuetapową z pinem. To rozwiązanie, choć wygodne, ma swoje luki, dlatego twórcy postanowili wdrożyć klasyczne hasła w najnowszej wersji testowej aplikacji (2.26.7.8).

fot. WABetaInfo

Nie oznacza to jednak, że kody SMS zostaną wycofane. Hasła mają być formą opcjonalnego zabezpieczenia dwuskładnikowego. Nie ma obecne informacji, aby WhatsApp wymagał od użytkowników konfiguracji ciągu liter, liczb i znaków w celu logowania się. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą się dodatkowo zabezpieczyć przed możliwymi oszustwami.

Wcześniej stwierdziłem, że logowanie polegające na kodzie OTP wysyłanym na numer telefonu jest bezpieczne. Zdarzają się jednak przypadki kradzieży smartfonów oraz kart SIM, które mogą zostać wykorzystane do przejęcia jednorazowego kodu do logowania WhatsAppa. Jeśli ktoś przejmie twój kod, a nie masz skonfigurowanego dodatkowego uwierzytelniania, twoje dane stają się łatwym łupem.

Wprowadzenie haseł, które znamy wszyscy, powinno znacząco podnieść poprzeczkę dla cyberprzestępców.

WhatsApp pozwoli też w końcu planować wiadomości

Kolejną funkcją, której z niewiadomych powodów brakuje w WhatsAppie jest możliwość planowania wysłania wiadomości na określoną godzinę. To podstawowe rozwiązanie znajduje się w wielu innych popularnych komunikatorach, a nawet w poczcie internetowej.

Wersja testowa zdradza jednak, że opcja "Zaplanowane wiadomości" pojawiła się już w ustawieniach czatów grupowych. Rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne dla użytkowników, ale gdy już zostanie wprowadzona korzystający wreszcie nie będą zapominali o wysłaniu wiadomości o określonej godzinie.

Będzie trzeba napisać zwykłą wiadomość, ustawić datę i godzinę i to właściwie wszystko. Użytkownik może o tym zapomnieć i nie podejmować dodatkowych działań. Zaplanowane wiadomości mają wyświetlać się w dedykowanej sekcji. Rozwiązanie początkowo powinno być dostępne w czatach grupowych, ale z czasem może zostać udostępnione do rozmów indywidualnych.

Albert Żurek 24.02.2026 21:27

