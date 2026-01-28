REKLAMA
WhatsApp wbija w fotel nowym ulepszeniem. Musisz je włączyć

WhatsApp otrzymał istotne ulepszenie w zakresie bezpieczeństwa. Aby być w pełni bezpiecznym, musisz zajrzeć do ustawień konta i uruchomić nową funkcję.

Albert Żurek
WhatsApp bezpieczeństwo
Firma Meta odpowiadająca za zielony komunikator ogłosiła tzw. rygorystyczne ustawienia kont, które ma zapewniać dodatkową warstwę ochrony przed atakami. Nawet zwykły użytkownik ją włączy.

WhatsApp zwiększa prywatność. Zablokuje potencjalne oszustwa

WhatsAppa domyślnie gwarantuje szyfrowanie wiadomości i połączeń dla wszystkich czatów. Firma cały czas dodaje nowe warstwy zabezpieczeń, a najnowsza jest szczególnie przydatna. Nazwano ją rygorystyczne ustawienia konta - to opcja, która automatycznie blokuje określone dane.

Użytkownik po jej uruchomieniu nie zobaczy załączników, linków i multimediów od nieznanych nadawców im może liczyć na wyciszanie połączeń od osób, których nie zna. Ograniczy też inne ustawienia, które mogą potencjalnie prowadzić do oszustwa. WhatsApp w komunikacie podkreśla, że nowość została stworzona z myślą o dziennikarzach czy osobach publicznych, które mogą "paść ofiarą wyrafinowanych i rzadkich cyberataków".

fot. WhatsApp

Prawda jest jednak taka, że zabezpieczenia mogą chronić też zwykłego użytkownika. Jeśli aktywnie korzystacie z WhatsAppa z pewnością znacie sytuację, gdzie nieznany numer - najczęściej z innego kraju - wysyła do was wiadomość z podejrzaną treścią, linkami i załącznikami. 

Rygorystyczne ustawienia konta mogą chronić nas przed takimi prostymi atakami. Rozwiązanie wymaga włączenia weryfikacji dwuetapowej, pozwala dodawać nas do grup tylko przez kontakty i znane osoby. Ukrywa też informacje z profilu: status aktywności, zdjęcie profilowe oraz inne dane są dostępne tylko dla kontaktów. 

Czytaj też:

Opcja pojawi się w "nadchodzących tygodniach". Aby z niej skorzystać, będziemy musieli przejść do Ustawień > Prywatność > Zaawansowane. Użytkownik przed uruchomieniem musi przejść przez krótki proces konfiguracji. Włącznie rozwiązanie mimo wszystko trochę ograniczy funkcje komunikatora. 

28.01.2026 14:52
