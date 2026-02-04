Służby zrobiły nalot na biuro Muska. "To teatr organów ścigania"

Ładowanie...

Francuska prokuratura wkroczyła we wtorek do paryskiego biura platformy X, należącej do Elona Muska. Przeszukanie prowadziła paryska jednostka ds. cyberprzestępczości przy wsparciu policji oraz Europol. Sprawa dotyczy szerokiego katalogu podejrzeń - od manipulacji algorytmami i nielegalnego pozyskiwania danych, po współudział w rozpowszechnianiu materiałów z seksualnym wykorzystaniem dzieci i generowanie deepfejków nagich dorosłych.

Francuskie służby przeszukały siedzibę X w Paryżu. X twierdzi, że padł ofiarą politycznej presji

Informację o działaniach służb potwierdziła sama platforma X, publikując na koncie Global Affairs oświadczenie, w którym określiła nalot jako "motywowany politycznie" i "teatr organów ścigania". Firma podkreśla, że kategorycznie zaprzecza wszelkim zarzutom, a działania prokuratury uznaje za naruszające zasady rzetelnego procesu i zagrażające wolności słowa.

Francuskie postępowanie rozpoczęło się w styczniu ubiegłego roku i początkowo koncentrowało się na tym, w jaki sposób algorytmy serwisu X rekomendują treści użytkownikom. Z czasem zakres dochodzenia został rozszerzony również na działanie chatbota Grok, który według prokuratury miał być wykorzystywany do tworzenia seksualizowanych wizerunków osób bez ich zgody, w tym nieletnich.

Jak podał. BBC, francuska prokuratura wezwała Muska oraz byłą dyrektor generalną X, Lindę Yaccarino, na przesłuchania zaplanowane na kwiecień. Mają one charakter "dobrowolny", choć w praktyce są obowiązkowe – ich egzekucja wobec osób przebywających poza Francją może być jednak utrudniona. W komunikacie prokuratury podkreślono, że celem postępowania jest doprowadzenie do zgodności działalności platformy z francuskim prawem. Po wtorkowym przeszukaniu śledczy badają m.in. możliwy udział X w zorganizowanym rozpowszechnianiu nielegalnych treści, naruszaniu praw do wizerunku oraz fałszowaniu działania systemów przetwarzania danych.

Rząd w Paryżu skrytykowany nie tylko przez Muska

Musk określił nalot jako "atak polityczny". W podobnym tonie spisane jest oświadczenie X na profilu Global Affairs, w którym stwierdzono wprost, że francuskie władze próbują wywierać presję na kierownictwo firmy w USA poprzez działania wobec jej europejskiego oddziału.

Krytycznie o działaniach Paryża wypowiedział się również Pawieł Durov, założyciel komunikatora Telegram. W sierpniu 2024 r. Durov został aresztowany we Francji pod zarzutem niedopełnienia obowiązków moderatorskich w swoim komunikatorze, który - według prokuratury w Paryżu - przez to stał się medium działalności przestępczej. Dlatego w reakcji na interwencję prokuratury w biurach X, Durov nazwał Francję krajem, który "karnie prześladuje wszystkie sieci społecznościowe dające ludziom odrobinę wolności".

Z drugiej strony, to właśnie europejscy politycy m.in. we Francji, Hiszpanii czy Grecji - a nie amerykańscy - coraz częściej mówią o konieczności ochrony nieletnich i ograniczenia "cyfrowego Dzikiego Zachodu". Jednym z impulsów do francuskiego śledztwa była skarga złożona przez deputowanego Érics Bothorela, który zarzucił X stronniczość algorytmów i spadek różnorodności prezentowanych treści po przejęciu platformy przez Muska.

Na razie nie postawiono nikomu formalnych zarzutów. Jednak zakres i ciężar podejrzeń sprawiają, że paryskie śledztwo może stać się jednym z najpoważniejszych testów relacji między europejskimi regulatorami a kosmiczno-satelitarno-technologiczno-medialnym imperium Elona Muska.

Malwina Kuśmierek 04.02.2026 12:53

