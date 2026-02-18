Reklamy w ChatGPT to fatalny pomysł. Konkurencja już sprawdziła i ucieka

Ładowanie...

OpenAI zaczyna testować reklamy w ChatGPT - i to wplatane obok generowanych odpowiedzi – a tymczasem Perplexity AI ogłasza, że całkowicie wycofuje się z tego modelu. Zero reklam, zero sponsorowanych odpowiedzi, pełne postawienie na subskrypcje i ofertę dla biznesu.

Perplexity jest relatywnie małą firmą w porównaniu do OpenAI, jest jednak bardzo dobre w robieniu wokół siebie szumu. Ogłoszenie rezygnacji z reklam, w momencie gdy potężny konkurent ChatGPT je wprowadza to żaden zbieg okoliczności - to darmowa reklama w mediach. Tyle że przy okazji podano ciekawe argumenty, a to skłoniło, że wspomnianą "reklamę" zrobi im Spider’s Web.

Perplexity zakończyło pilotażowy program reklamowy i nie zamierza go kontynuować

Firma testowała wcześniej sponsorowane treści pojawiające się pod odpowiedziami, ale uznała, że to kierunek, który podkopuje fundament jej produktu. Analiza zachowań użytkowników wykazała pewien trend: jeśli użytkownik choć przez chwilę zacznie się zastanawiać, czy odpowiedź jest "najlepsza", czy "najlepiej opłacona", to zaufanie do narzędzia znika. A bez zaufania nie ma sensu budować wyszukiwarki nowej generacji.

W klasycznej wyszukiwarce reklamy są wyraźnie oznaczone, a użytkownik wie, że musi je traktować z dystansem. W czacie z AI nawet oznaczone treści sponsorowane są kojarzone przez użytkownika bezpośrednio z odpowiedzią czatbota. Analiza zachowań użytkowników wykazała, że jeśli w takim miejscu zacznie się doklejać interesy reklamodawców to granica między informacją a reklamą staje się niebezpiecznie cienka. Z czego użytkownicy doskonale zdają sobie sprawę, zmniejszając zaangażowanie i formę pracy z narzędziem.

Na dziś Perplexity ma ponad 100 mln użytkowników i roczne przychody rzędu 200 mln dol. - to ogromna firma, ale też krasnal w porównaniu do OpenAI czy Google’a. Tym niemniej trudno ją już nazwać garażowym startupem, a wyniki przeprowadzonego eksperymentu z reklamami są zapewne pilnie studiowane przez konkurencję spod znaku ChatGPT, Gemini czy Copilota.

Subskrypcje zamiast reklam. Ależ bym chciał takiego Internetu

Perplexity stawia teraz wszystko na model subskrypcyjny. Plan Pro kosztuje 17 dol. miesięcznie, a oferta dla firm sięga nawet 271 dol. To poziomy podobne do płatnych planów ChatGPT, ale różnica jest fundamentalna: Perplexity nie chce zarabiać na reklamach nawet w wersji darmowej.

Bez wątpienia reklamy są najłatwiejszym sposobem monetyzacji ogromnej bazy użytkowników, którzy nigdy nie zapłacą za subskrypcję. Perplexity świadomie rezygnuje z tej kasy licząc na to, że w świecie pełnym sponsorowanych odpowiedzi ktoś będzie chciał zapłacić za narzędzie, które deklaruje neutralność. Dotychczas zebrane dane przez firmę sprzyjają tej hipotezie.

AI częściej podpowiada nam jaki laptop kupić, jaki monitor wybrać, jak skonfigurować sieć w domu, jak naprawić problem z telefonem. Jeśli w takich odpowiedziach zacznie pojawiać się warstwa reklamowa to zaufanie do narzędzia może stopnieć szybciej, niż komukolwiek się wydaje.

Perplexity twierdzi, że nie chce nawet ryzykować takiego scenariusza. OpenAI - przeciwnie - uznaje, że reklamy są naturalnym przedłużeniem modelu biznesowego, który znamy z wyszukiwarek. Niebawem się przekonamy, kto ma rację.

Maciej Gajewski 18.02.2026 13:39

