Pamięć RAM to nowa dubajska czekolada. Producent musiał zmienić pudełka

Jeden z kluczowych producentów pamięci operacyjnej postanowił ulepszyć opakowania, aby zapobiec oszustwom. DDR5 jest teraz sprzedawany w przezroczystych pudełkach, co ma ułatwić szybkie dostrzeżenie jakichkolwiek nieprawidłowości.

Albert Żurek
Pamięć RAM droga
Trudna sytuacja na rynku pamięci komputerowej, napędzana ogromnym zainteresowaniem sztuczną inteligencją, przyciągnęła oszustów chcących wykorzystać rynkowe zamieszanie. Już wcześniej informowaliśmy o przypadkach kradzieży nowoczesnych modułów DDR5 i podmienianiu ich na stare moduły, które miały jedynie udawać nowe. Aby zapobiec takim sytuacjom, Corsair zmienił opakowania na bardziej przejrzyste.

Corsair zmienia opakowania. Bo droga pamięć prowadzi do kradzieży

Trudno nie mieć wrażenia, że tam, gdzie pojawia się ogromna popularność, natychmiast znajdują się osoby o niekoniecznie uczciwych zamiarach. Wystarczy wspomnieć ubiegły rok i słynną dubajską czekoladę, która przez plagę kradzieży musiała być przechowywana w opakowaniach antykradzieżowych.

Małe komponenty, takie jak moduły pamięci operacyjnej, już wcześniej otrzymywały w sklepach stacjonarnych specjalne zabezpieczenia, jednak większym problemem okazała się sprzedaż wysyłkowa. W związku z ogromnym zainteresowaniem i wysokie ceny modułów dochodziło do sytuacji, gdzie sprzęt był kradziony, zanim jeszcze trafił do klienta. Oszuści próbowali się maskować, wypełniając oryginalne pudełka pamięciami starego typu.

W opakowaniach z kartonu, które wszystko zasłaniają trudniej jest dostrzec nieprawidłowość. Dotyczy to nie tylko klienta, ale też np. sklepu, który weryfikuje zwrot. Nowe opakowania firmy Corsair są zatem rozwiązaniem, które ma stanowić "ochronę autentyczności produktów". 

Zaktualizowaliśmy nasze opakowania pamięci DRAM, koncentrując się na bezpieczeństwie i przejrzystości, jednocześnie dbając o środowisko - pisze producent.

Pomijając kwestię ekologii nowe opakowanie ma zapobiegać ładunkom elektrostatycznym. Ważnym elementem jest też plomba zabezpieczająca, która po otwarciu zostaje zerwana. Próba ponownego zamknięcia opakowania będzie widoczna. 

Biorąc pod uwagę obecną wartość zestawów DRAM, ta dodatkowa warstwa zabezpieczeń pomaga chronić klientów i sprzedawców detalicznych przed oszustwami przy zwrotach - Corsair.

Czytaj też:

Dożyliśmy absurdalnych czasów

Dożyliśmy absurdalnych czasów. Zmiana pudełka może wydawać się drobnostką, ale to rozwiązanie pokazuje, w jak trudnym punkcie znalazł się rynek. Pamięci, które do niedawna były jednymi z najtańszych komponentów komputera, dziś stają się towarem deficytowym i luksusowym.

Zestaw DDR5 32 GB, który wcześniej kosztował ok. 400 zł dziś wiąże się z wydatkiem na poziomie 2000 zł.

Albert Żurek
18.02.2026 13:16
