Nie używaj takich haseł. Sam wchodzisz na minę

Ładowanie...

Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem postanowiła wykonać ciekawy test sprawdzający możliwości sztucznej inteligencji w zakresie tworzenia haseł. Zweryfikowano kilka najpopularniejszych czatbotów, takich jak ChatGPT, Gemini czy Claude. Proszenie AI o wygenerowanie silnego hasła to jak dobrowalne wejście na minę.

REKLAMA

Sztuczna inteligencja nie radzi sobie z hasłami. Wypluwa przewidywalne wyniki

Ogólna zasada tworzenia hasła jest taka, że im dłuższe, tym lepsze. Microsoft sugeruje, aby składało się z co najmniej 12 znaków obejmujących kombinację wielkich i małych liter, cyfr oraz symboli. Dla zachowania największego poziomu bezpieczeństwa zaleca się nie korzystać z tego samego hasła na wielu kontach i witrynach oraz regularnie je zmieniać.

Lepiej jednak zastanowić się dwa razy, zanim poprosi się czatbota o wygenerowanie silnego hasła. W raporcie Irregular przeanalizowane dane wyjściowe popularnych modeli, które zostały poproszone o wygenerowanie bezpiecznego hasła składającego się z sześciu znaków: liter, cyfr i znaków specjalnych.

Bezpieczne hasło składające się z sześciu znaków samo w sobie jest zaprzeczeniem, lecz kolejny problem stanowiły wyniki wypluwane przez sztuczną inteligencją. Czatboty generowały powtarzające się wzorce, a czasami nawet wypluwały identyczne wyniki.

W przypadku Claude Opus 4.6 po wygenerowaniu 50 haseł tylko 30 z nich było w pełni unikalnych. Pozostałe wyników 20 to duplikaty, z czego 18 obejmowały dokładnie ten sam ciąg znaków. Duży problem stanowi również ogromna przewidywalność haseł generowanych przez sztuczną inteligencję.

Claude często zaczynał od wielkiej litery G. W większości wyników drugim znakiem prawie zawsze była cyfra 7. Każde z wygenerowanych hasło obejmowało też znaki takie jak: L, 9, m, 2, $ oraz #. W większości przypadków brakowało pozostałych znaków z alfabetu.

ChatGPT ma natomiast tendencję do generowania hasła zaczynającego się od litery v, a w prawie połowie wyników drugim znakiem było Q. Gemini również zaczynał od małej lub wielkiej litery k i zawierał #, P lub 9 w drugim znaku.

Czytaj też:

Problem stanowi zasada działania modeli sztucznej inteligencji

To, że czatboty generują proste i przewidywalne kombinacje haseł, wynika z zasady działania dużych modeli językowych. Sztuczna inteligencja działa na zasadzie prawdopodobieństwa statystycznego, a nie rzeczywistej losowości. Modele nie widzą znaków takich jak litery czy cyfry, a zamiast tego wykorzystują tokeny. Problemem jest też wykorzystanie określonej puli kombinacji danych treningowych.

REKLAMA

Dlatego w celu generowania haseł lepiej wykorzystać dedykowane algorytmy. Menedżery haseł dobrze sobie radzą z tworzeniem indywidualnych i silnych haseł.

REKLAMA

Albert Żurek 20.02.2026 18:39

Ładowanie...