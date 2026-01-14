Samsung ulepszy ładowanie. Czekałem na to latami

Ładowanie...

O nadchodzących smartfonach Samsunga wiemy już niemalże wszystko. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że we wszystkich tegorocznych modelach pojawi się funkcja inteligentnego filtra prywatyzującego w ekranie. Teraz dostajemy kolejne potwierdzenie, że zmian będzie więcej niż początkowo się spodziewaliśmy.

REKLAMA

Samsung ulepszy ładowanie nie tylko w Galaxy S26 Ultra

O tym, że Samsung planuje zastosować 60-watowe ładowanie w Galaxy S26 Ultra wiemy już od dłuższego czasu. Informacja została potwierdzona przez chiński urząd certyfikacyjny, w którym pojawiły się dokumenty obejmujące dane o ładowaniu przewodowym z mocą 60 W (napięcie 20 V, natężenie 3 A). To znaczące ulepszenie z mocy 45 W stosowanej od Galaxy S20 Ultra.

Teraz serwis Android Authority podaje, że podstawowy Samsung Galaxy S26 również otrzyma ulepszenie. Smartfon ma zaoferować bowiem wsparcie zasilaczy o mocy ładowania do 45 W. Dotychczasowe zwykłe Galaxy S obsługiwały wyłącznie 25-watowe przewodowe uzupełnianie energii. Mówimy zatem o niemal dwukrotnej poprawie w ładowaniu!

Będzie to pierwsze znaczące ulepszenie ładowania w smartfonach Samsunga od lat. Dzięki tej decyzji już wszystkie sztandarowe modele będą obsługiwać co najmniej 45-watowe ładowanie. Jeśli informacja faktycznie się potwierdzi to ładowanie serii Galaxy S26 będzie wyglądać tak:

Samsung Galaxy S26 - 45 W;

Samsung Galaxy S26+ - 45 W;

Samsung Galaxy S26 Ultra - 60 W.

W pośrednim Galaxy S+ wyższa 45 W jest już dostępna od wielu lat - szybsze ładowanie dodano bowiem w S22+ wydanym w 2022 r. Oznacza to, że na ulepszenia musieliśmy czekać ok. cztery lata. Pod względem zastosowanych akumulatorów producent jednak nie wykona zauważalnych zmian. Pojemności będą takie same jak w serii S25:

Galaxy S26 - 4300 mAh;

Galaxy S26+ - 4900 mAh;

Galaxy S26 Ultra - 5000 mAh.

Jeśli producent nie zwiększył jednak ogniwa, a ulepszył moc ładowania telefon powinien ładować się znacznie szybciej niż poprzednik. Trudno powiedzieć, jak bardzo czas potrzebny do pełnego uzupełnienia energii zostanie zmniejszony. Najprawdopodobniej - znacząco. Czym jeszcze pochwalą się nadchodzące urządzenia? Powróci podział na procesory, który zastosowano w Galaxy S24:

Galaxy S26 - Exynos 2600;

Galaxy S26+ - Exynos 2600;

Galaxy S26 Ultra - Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Według ostatnich przecieków smartfony mają trafić na rynek 11 marca 2026 r. Premiera i potwierdzenie wszystkich informacji - w tym specyfikacji jednak ma odbyć się 25 lutego.

Czytaj też:

REKLAMA

REKLAMA

Albert Żurek 14.01.2026 14:47

Ładowanie...