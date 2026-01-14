REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung ulepszy ładowanie. Czekałem na to latami

Wygląda na to, że seria Samsung Galaxy S26 przyniesie wyczekiwane ulepszenia w ładowaniu dla dwóch najważniejszych modeli. Warto było czekać.

Albert Żurek
Samsung Galaxy S24
REKLAMA

O nadchodzących smartfonach Samsunga wiemy już niemalże wszystko. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że we wszystkich tegorocznych modelach pojawi się funkcja inteligentnego filtra prywatyzującego w ekranie. Teraz dostajemy kolejne potwierdzenie, że zmian będzie więcej niż początkowo się spodziewaliśmy.

REKLAMA

Samsung ulepszy ładowanie nie tylko w Galaxy S26 Ultra

O tym, że Samsung planuje zastosować 60-watowe ładowanie w Galaxy S26 Ultra wiemy już od dłuższego czasu. Informacja została potwierdzona przez chiński urząd certyfikacyjny, w którym pojawiły się dokumenty obejmujące dane o ładowaniu przewodowym z mocą 60 W (napięcie 20 V, natężenie 3 A). To znaczące ulepszenie z mocy 45 W stosowanej od Galaxy S20 Ultra.

Teraz serwis Android Authority podaje, że podstawowy Samsung Galaxy S26 również otrzyma ulepszenie. Smartfon ma zaoferować bowiem wsparcie zasilaczy o mocy ładowania do 45 W. Dotychczasowe zwykłe Galaxy S obsługiwały wyłącznie 25-watowe przewodowe uzupełnianie energii. Mówimy zatem o niemal dwukrotnej poprawie w ładowaniu!

Będzie to pierwsze znaczące ulepszenie ładowania w smartfonach Samsunga od lat. Dzięki tej decyzji już wszystkie sztandarowe modele będą obsługiwać co najmniej 45-watowe ładowanie. Jeśli informacja faktycznie się potwierdzi to ładowanie serii Galaxy S26 będzie wyglądać tak:

  • Samsung Galaxy S26 - 45 W;
  • Samsung Galaxy S26+ - 45 W;
  • Samsung Galaxy S26 Ultra - 60 W.

W pośrednim Galaxy S+ wyższa 45 W jest już dostępna od wielu lat - szybsze ładowanie dodano bowiem w S22+ wydanym w 2022 r. Oznacza to, że na ulepszenia musieliśmy czekać ok. cztery lata. Pod względem zastosowanych akumulatorów producent jednak nie wykona zauważalnych zmian. Pojemności będą takie same jak w serii S25:

  • Galaxy S26 - 4300 mAh;
  • Galaxy S26+ - 4900 mAh;
  • Galaxy S26 Ultra - 5000 mAh.

Jeśli producent nie zwiększył jednak ogniwa, a ulepszył moc ładowania telefon powinien ładować się znacznie szybciej niż poprzednik. Trudno powiedzieć, jak bardzo czas potrzebny do pełnego uzupełnienia energii zostanie zmniejszony. Najprawdopodobniej - znacząco. Czym jeszcze pochwalą się nadchodzące urządzenia? Powróci podział na procesory, który zastosowano w Galaxy S24:

  • Galaxy S26 - Exynos 2600;
  • Galaxy S26+ - Exynos 2600;
  • Galaxy S26 Ultra - Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Według ostatnich przecieków smartfony mają trafić na rynek 11 marca 2026 r. Premiera i potwierdzenie wszystkich informacji - w tym specyfikacji jednak ma odbyć się 25 lutego.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
14.01.2026 14:47
Tagi:
Najnowsze
14:30
Postawią reaktor jądrowy na Księżycu. I to dosłownie za chwilę
Aktualizacja: 2026-01-14T14:30:11+01:00
13:40
Bank Millennium padł. Klienci nie mogą się zalogować
Aktualizacja: 2026-01-14T13:40:29+01:00
13:28
iPhone'y 18 zmieniają front. Apple wraca do starej zagrywki
Aktualizacja: 2026-01-14T13:28:31+01:00
12:34
"Byliśmy krok od wielkiego blackoutu w Polsce" - mówi minister Gawkowski. A my nie wiemy, czy cieszyć się, czy płakać
Aktualizacja: 2026-01-14T12:34:28+01:00
12:07
Chcą szybszych pociągów w Polsce. Tylko co z cenami biletów?
Aktualizacja: 2026-01-14T12:07:43+01:00
11:43
Internet huczy o tajnej broni USA. Relacje mrożą krew
Aktualizacja: 2026-01-14T11:43:44+01:00
11:11
Amazon podniósł ceny Prime w Polsce. Zostajesz, czy odchodzisz do Allegro?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:11:18+01:00
10:22
Instagram z wyczekiwaną zmianą. Koniec wyświetlania "co popadnie"
Aktualizacja: 2026-01-14T10:22:07+01:00
9:56
Wizz Air da zasmakować luksusu. "To będą prestiżowe miejsca"
Aktualizacja: 2026-01-14T09:56:35+01:00
9:16
Kometa 3I/Atlas w końcu zdradzi tajemnice. Przed nami kluczowy moment
Aktualizacja: 2026-01-14T09:16:20+01:00
8:22
Samsung ma coś dla fanów Stranger Things. I to za darmo
Aktualizacja: 2026-01-14T08:22:22+01:00
7:58
Telefony z klawiaturą wracają do łask. Nostalgia uderza mocno
Aktualizacja: 2026-01-14T07:58:29+01:00
6:51
Rosja wyciąga z szafy złom. Nowy silnik ma przykryć luki
Aktualizacja: 2026-01-14T06:51:00+01:00
6:41
Aplikacje miały pomagać, a ogłupiają. W sklepach tracimy rozsądek
Aktualizacja: 2026-01-14T06:41:00+01:00
6:31
Drony dopadły kluczowy rosyjski radar. Spektakularny cios
Aktualizacja: 2026-01-14T06:31:00+01:00
6:21
STALKER 2 na PS5 Pro to cudny gwóźdź do trumny Xboksa - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T06:21:00+01:00
6:11
Bezcenne próbki z Marsa zagrożone. "Potężny cios w naukę"
Aktualizacja: 2026-01-14T06:11:00+01:00
21:45
Samsung odchudza popularny model. Tego brakowało składakom
Aktualizacja: 2026-01-13T21:45:46+01:00
21:07
Polacy jedyni mądrzy: "AI to zagrożenie, nie pomoc"
Aktualizacja: 2026-01-13T21:07:13+01:00
20:59
Battlefield 6 mnie wścieka. EA wciska grę-usługę i wywala się na twarz
Aktualizacja: 2026-01-13T20:59:06+01:00
19:40
"Tanie komputery to już były". Nadciąga tragedia
Aktualizacja: 2026-01-13T19:40:41+01:00
19:02
Play chwali się zasięgiem. Wreszcie internet działa jak należy
Aktualizacja: 2026-01-13T19:02:23+01:00
18:33
Szykują All Inclusive na Księżycu. Wiadomo, cena zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-13T18:33:53+01:00
18:03
NASA rusza po obcych. Sprzęt, który zawstydza Webba
Aktualizacja: 2026-01-13T18:03:36+01:00
17:35
Samsung pokazał najtańszy telefon z 5G. Będzie hitem w Polsce?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:35:00+01:00
17:01
Gigabyte pokazał laptopa, który miażdży konsole. "To bestia w plecaku"
Aktualizacja: 2026-01-13T17:01:12+01:00
16:31
Polski satelita przesyła pierwsze zdjęcia. "To przełomowa chwila"
Aktualizacja: 2026-01-13T16:31:04+01:00
16:07
Apple łączy 6 apek w jeden pakiet. Policzyliśmy, czy się opłaca
Aktualizacja: 2026-01-13T16:07:19+01:00
15:25
Samsung napędzi nie swoje telefony. To dobrze czy źle?
Aktualizacja: 2026-01-13T15:25:42+01:00
14:55
Lotniska szykują się na zawieruchę. Ważna prośba do podróżnych
Aktualizacja: 2026-01-13T14:55:12+01:00
13:55
Aktywował Windowsa kluczem z plików Epsteina. Chore, ale zadziałało
Aktualizacja: 2026-01-13T13:55:53+01:00
13:32
Atak na polską energetykę. Takiej próby jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-13T13:32:32+01:00
12:48
Plaga znikających wózków. Sklepy odpowiadają magnetyczną barierą
Aktualizacja: 2026-01-13T12:48:30+01:00
11:58
Mars to cichy reżyser ziemskiego klimatu. "Bez niego mieszkalibyśmy na drzewach"
Aktualizacja: 2026-01-13T11:58:28+01:00
11:26
Obiecali głosowanie online milionom Polaków. Polegli w głosowaniu dla 800 członków
Aktualizacja: 2026-01-13T11:26:57+01:00
11:09
Spigen ma nowe etui dla iPhone'a. Aż chce się przesiąść z Androida
Aktualizacja: 2026-01-13T11:09:01+01:00
10:16
Mieści się w plecaku i niszczy mózgi. Amerykanie kupili tajemniczą broń
Aktualizacja: 2026-01-13T10:16:30+01:00
9:31
Nowe przystanki PKP Intercity są dziwne. Wysiądziesz, ale nie wsiądziesz
Aktualizacja: 2026-01-13T09:31:52+01:00
8:44
Odkurzacze pokonują progi i schody. Nowa gama robotów wjeżdża tam, gdzie inni nie mogą
Aktualizacja: 2026-01-13T08:44:33+01:00
7:56
Galaxy S26 później niż zwykle. Portfel schowasz aż do wiosny
Aktualizacja: 2026-01-13T07:56:34+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA