Najlepszy Samsung Galaxy ostatnich lat umiera. Spij słodko, byłeś fenomenalny

Samsung opublikował ostatnią aktualizację oprogramowania dla najlepszych modeli Galaxy S ostatnich lat. Wydane pięć lat temu smartfony z serii S21 odchodzą w zapomnienie. Posiadasz takiego? Powoli należy myśleć o wymianie.

Albert Żurek
Koniec S21
Styczniowe poprawki bezpieczeństwa to już ostatnie. Wynika to z dawnej polityki aktualizacji producenta. Dziś nawet tanie telefony są wspierane przez dłuższy czas.

Samsung Galaxy S21 z ostateczną aktualizacją bezpieczeństwa. Więcej nie będzie

W przypadku serii Galaxy S21 producent obiecał 4-letnie wsparcie systemu operacyjnego i nakładki systemowej oraz 5 lat uaktualnień bezpieczeństwa. Smartfon startował z Androidem 11 i One UI 3.1 i już w maju ubiegłego roku otrzymał ostatnią wersję systemu operacyjnego One UI 7.0 bazującego na Androidzie 15.

Brak aktualizacji systemu nie oznaczało zupełnego końca wsparcia, ponieważ Galaxy S21, S21+ oraz S21 Ultra mogły liczyć na kwartalne poprawki bezpieczeństwa. Jednak wraz z końcem stycznia 2026 pięcioletni okres aktualizacji dobiega ku końcowi. Wobec czego spodziewamy się, że wydane w tym miesiącu uaktualnienie bezpieczeństwa jest tym ostatnim. 

Na stronie internetowej poświęconej poprawkom zabezpieczeń seria Galaxy S21 wciąż widnieje tuż obok urządzeń kwalifikujących się do kwartalnych aktualizacji takich jak Galaxy A35 czy Galaxy A36. Pamiętajmy, że Samsung wydaje uaktualnienia w zależności od regionu. Obecnie udostępnia wersję G99xNKSSCHZA5 w Korei Południowej, ale z czasem ta powinna zostać udostępniona dla innych regionów. 

Samsung najprawdopodobniej wycofa serię S21 z listy w następnym miesiącu.

Czytaj też:

Co teraz? Czy mój Galaxy S21 Ultra już nadaje się do kosza?

W zasadzie to nie. Smartfony z serii nie przestaną działać. Będą funkcjonować tak jak dotychczas, z jedną zasadniczą różnicą. Posiadacze tych modeli nie mają co liczyć na dalsze aktualizacje. W ustawieniach telefonu nie pojawi się już powiadomienie o nowych kwartalnych poprawkach zabezpieczeń.

Nie oznacza to jednak, że smartfony od razu staną się niebezpieczne i wszyscy hakerzy będą chcieli się do nich włamać. Z czasem telefon stanie się jednak bardziej podatny na ataki i Samsung nie będzie miał obowiązku łatać luk w zabezpieczeniach. 

Już teraz wymień S21
Dla największego bezpieczeństwa zaleca się korzystać z aktualizowanych telefonów. Dzisiejsze najlepsze smartfony Samsunga z serii S mogą liczyć na nawet siedem lat uaktualnień, a tańsze modele z rodziny A - sześć lat. Czyli jeśli kupicie nadchodzącego Galaxy S26, który pojawi się w następnym miesiącu będziecie mieć spokój aż do 2033 r. 

Albert Żurek
26.01.2026 20:13
Tagi: aktualizacjaSamsungSmartfony
