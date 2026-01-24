Twój telewizor powiedział prawdę. Nie ukryjesz, ile oglądasz

Ładowanie...

Od lat internet naśmiewa się z boomerów, którzy najpierw utyskują na młodych, że ci ciągle tylko się gapią w te swoje ekrany (a nie daj Boże - grają w piekielne gry komputerowe!), by potem usiąść na kanapie i skakać po kanałach. To jednak nie jest tak, że wraz z wymianą pokoleń czas spędzany przed telewizorami jakoś specjalnie spada i że telewizję linearną wypiera VOD. Co to, to nie.

Nadal w skali kraju korzystamy z telewizorów namiętnie. Informacją o tym, ile czasu spędzamy przed telewizorem, podzielił się Samsung, hegemon rynku RTV. Firma podaje, że w Polsce obecnych jest aż 4,1 mln Smart TV tej firmy podłączonych do sieci (to wzrost o 600 tys. i 15 proc. względem końcówki 2023 r. i sporo więcej niż w 2024 r.). A skoro są podłączone do internetu, to zbierają na nasz temat dane.

REKLAMA

Samsung: Polacy korzystają z naszych Smart TV średnio ponad 6 godzin dziennie.

Aż przypomina się ten stary demotywator z serii „Co?” „Co?” o tym, iż naukowcy policzyli, że gracze spędzają 6,3 godz. na graniu tygodniowo, na co gracz odpowiada, że „chyba dziennie”. Tyle że żarty żartami, ale posiadacze telewizorów wcale nie są lepsi. Mówimy tutaj w dodatku o średniej, więc pewnie jest masa domów, w których telewizory chodzą całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Oczywiście mowa tu o telewizorach jednej marki, podczas gdy szacuje się, że w skali całego kraju na oglądanie linearnej TV poświęcamy w Polsce ok. 4 godz. dziennie (scrollując przy okazji pewnie TikToka, z czym Netflix teraz walczy). A to oznaczałoby, że jeśli posiadacze Samsunga nie odbiegają od normy w kwestii telewizji, to przez 2 godz. dziennie używają aplikacji, w tym VOD, lub grają.

Wynik użytkowników Samsunga jest imponujący - oczywiście z perspektywy twórców i dystrybutorów treści (zarówno filmów i seriali ze streamingów, i telewizji linearnej, jak i gier wideo), którzy od lat walczą o naszą uwagę i tym samym portfele. Doba w końcu z gumy nie jest, a jeśli odliczymy te 8 godz. na pracę i 8 godz. na sen, to zostaje nam ich tylko 8, z czego telewizor pracuje przez 6.

A co jeszcze mówią o nas nasze Smart TV?

Producent chwali się, że na jego platformie Smart TV opartej na systemie Tizen OS dostępnych jest ok. 1 tys. aplikacji, z czego 200 ma interfejs w języku polskim. Najczęściej odpalaną przez posiadaczy Samsunga w Polsce jest Netflix. W pierwszej dziesiątce mamy też apki takie jak YouTube, Prime Video, HBO Max, Canal+, Disney+, SkyShowtime, Spotify, SmartThings i Sweet.TV.

Nie jest zaskoczeniem, że VOD dominuje, ale widać, że telewizory stały się dla ich posiadaczy również szafą grającą (streaming muzyki vide Spotify) oraz centrum zarządzania światem (tj. Smart Home poprzez SmartThings). Do tego możemy grać na nich bez konsoli dzięki chmurze, bo wystarczy nam np. aplikacja Xbox, subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate i podłączony do ekranu kontroler.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone telewizji:

REKLAMA

Samsung przypomina przy tym, że jego Smart TV sprzedawane w Polsce od 2025 r. objęte są 7-letnimi aktualizacjami oprogramowania i to świetna wiadomość. Wiele starszych modeli i to niezależnie od producenta nie tylko nie dostawały aktualizacji, ale też z czasem traciły dostęp do aplikacji, które wcześniej działały (na sprzętach mobilnych to okienko dostępności od zawsze było dłuższe).

REKLAMA

Piotr Grabiec 24.01.2026 10:34

Ładowanie...