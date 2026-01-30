REKLAMA
Flagowiec lubianej marki nie powstanie. Literalnie nie będzie Niczego

Nowy flagowy Nothing nie powstanie w tym roku. Zamiast Phone’a 4 producent utrzyma Phone’a 3 i mocniej zainwestuje w średnią półkę.

Malwina Kuśmierek
Nie będzie Nothing Phone 4 w 2026
Nothing Phone 3 to umiarkowanie udany smartfon. Pomimo załadowania do niego topowego procesora i charakterystycznego dla marki wyglądu, cena skutecznie odstraszyła nawet entuzjastów Nothing. Prawdopodobnie dlatego zamiast wypuszczać na rynek nowy smartfon, firma będzie w tym roku odgrzewać kotlet.

Carl Pei oficjalnie potwierdził brak planów na Nothing Phone 4

Prezes Nothing, Carl Pei, oficjalnie potwierdził, że w 2026 roku firma nie wprowadzi na rynek nowego flagowego modelu. Oznacza to, że Nothing Phone 4 nie powstanie, a rolę najwyżej pozycjonowanego urządzenia w portfolio marki przez cały rok będzie pełnić zeszłoroczny Nothing Phone 3.

Informacja została przekazana w nowym materiale wideo opublikowanym na oficjalnym kanale Nothing w serwisie YouTube. Zapytany wprost o plany smartfonowe na 2026 rok, Pei odpowiedział jednoznacznie: "Nie będzie nowego flagowca w tym roku". Jednocześnie podkreślił, że firma nie zamierza działać według kalendarza narzuconego przez konkurencję. Według dyrektora generalnego Nothing, coroczne odświeżanie topowych modeli prowadzi do kosmetycznych zmian, które trudno uznać za istotne dla użytkowników.

Strategia Nothing na 2026 rok zakłada wyraźne przesunięcie ciężaru w stronę średniej półki. Kluczową nowością mają być smartfony z serii Nothing Phone 4a, które - jak zapowiada Pei - przejdą "kompletną ewolucję" względem poprzedników. Producent obiecuje wyraźne ulepszenia w obszarze wyświetlacza, aparatów oraz ogólnej wydajności, a także zastosowanie materiałów bliższych temu, co do tej pory było zarezerwowane dla droższych modeli.

Szef Nothing nie zdradził wielu szczegółów technicznych, ale zaznaczył, że seria 4a ma oferować doświadczenie zbliżone do flagowców, co może oznaczać dalsze zacieranie granicy między średnią a wyższą półką cenową. W kuluarach mówi się również o wzroście cen, spowodowanym drożejącymi komponentami, choć firma nie podała jeszcze oficjalnego cennika.

W dalszej części filmu poruszono temat cen pamięci RAM. Pei mówił o zmienności rynku i cenach, powtarzając, że produkty Nothing podrożeją w 2026 r. z powodu niedoborów. Dodaje, że w tym roku nastąpi "aktualizacja do UFS 3.1", czyli przejście z UFS 2.2, który był używany w Phone 3a.

Brak nowego flagowca Nothing w 2026 roku to decyzja ryzykowna. Nothing najwyraźniej liczy jednak na to, że dopracowana i ambitna seria 4a przyciągnie użytkowników zmęczonych drożejącymi flagowcami i coraz mniejszymi różnicami między kolejnymi generacjami topowych smartfonów. Nothing może i ma unikalny w skali całego rynku design, ale nie ma wyrobionej marki, która ciągnęłaby sprzedaż firmy także u "zwykłych" użytkowników. A to problem gdy chce się spocząć na laurach.

Malwina Kuśmierek
30.01.2026 08:21
Tagi: nothingSmartfony
