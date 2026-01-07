Karta graficzna - legenda powraca w nowej wersji. Kupisz drugi raz?

Ładowanie...

Fani sprzętu komputerowego powinni pamiętać rodzinę Lightning od MSI. Ta była dostępna już za czasów serii GTX 200. Później napędzała kolejne generacje: GTX 480, GTX 680, 780, 980 Ti, 1080 Ti. Ostatnią propozycją z tej rodziny wydano siedem lat temu i wtedy bazowała na układzie graficznym RTX 2080 Ti. Nowa wersja może pochwalić się obecnością RTX-a 5090.

MSI GeForce RTX 5090 Lightning już tu jest. Legenda w nowej wersji

NVIDIA na targach CES 2026 niestety nie pokazała nowych układów graficznych. Wcześniej pojawiały się informacje jakoby firma miała wprowadzić serię GeForce RTX 50 Super z większą ilością VRAM, natomiast obecna sytuacja na rynku pamięci miała być powodem anulowania planów. Na otarcie łez MSI wprowadza nową niereferencyjną wersją GeForce’a RTX 5090 z legendarnej rodziny Lightning.

Producent powrócił do korzeni, a więc uczynił ten model najbardziej zaawansowaną kartą graficzną w historii marki. Jak twierdzi MSI, jest to propozycja stworzona o maksymalnym podkręcaniu i najwyższej wydajności. Ma to być możliwe dzięki chłodzeniu cieczą składającym się z pompy wysokiego ciśnienia, dużej chłodnicy z trzema wentylatorami, czy płytkę chłodzącą wykonaną wyłącznie z miedzi.

Czy aby to nie przerost formy nad treścią? Zdecydowanie nie. MSI GeForce RTX 5090 Lightning ma być pierwszą na rynku fabrycznie dostosowaną kartą graficzną pod pobór mocy na poziomie 1000 W. W tym celu zastosowano potężny układ chłodzący. Wymaga się też zasilacza o minimalnej mocy 1600 W wyposażonego w dwa 16-pinowe porty dostarczające po 600 W każdy.

W środku oczywiście drzemie GeForce RTX 5090, czyli najpotężniejszy konsumencki układ graficzny na rynku wsparty przez 32 GB pamięci wideo. Podstawowa wersja tej karty graficznej jest już potężna, ale w wydaniu MSI mówimy o istnej bestii. Aby obsłużyć moc na poziomie 1000 W, producent zastosował też potężną sekcję zasilania. Efekty? Entuzjaści mówią o najlepszej wydajności po podkręceniu. Sprzęt pobiera więcej prądu niż klasyczne wersje GeForce’a RTX 5090, ale takie są założenia.

To propozycja dla najbardziej wymagających, dla których liczą się tylko efekty i maksymalna wydajność. Nie bez powodu MSI dodało też do karty graficznej kilka ciekawych dodatków:

backplate stworzony z włókna węglowego - materiału wykorzystywanego w supersamochodach czy Formule 1;

8-calowy wyświetlacz na systemie chłodzenia;

specjalny BIOS zwiększający limity poboru prądu do 2500 W - przeznaczony wyłącznie dla najbardziej zaawansowanych użytkowników, którego uruchomienie oznacza utratę gwarancji.

MSI GeForce RTX 5090 Lightning jest dostępny w bardzo ograniczonych nakładach. To limitowana seria składająca się z 1300 egzemplarzy na cały świat. Jest zatem znacznie bardziej trudno dostępna niż GTX-y z serii Lightning.

Jest tego więcej

Albert Żurek 07.01.2026 19:23

