REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Karta graficzna - legenda powraca w nowej wersji. Kupisz drugi raz?

MSI zrobiło powrót do przeszłości i wskrzesiło kartę graficzną legendę. Seria Lightning, która dawniej zasilała najlepsze układy GeForce GTX. Teraz powraca do RTX-ów w wersji, którą sam chciałbym mieć w swoim komputerze.

Albert Żurek
MSi GeForce RTX 5090
REKLAMA

Fani sprzętu komputerowego powinni pamiętać rodzinę Lightning od MSI. Ta była dostępna już za czasów serii GTX 200. Później napędzała kolejne generacje: GTX 480, GTX 680, 780, 980 Ti, 1080 Ti. Ostatnią propozycją z tej rodziny wydano siedem lat temu i wtedy bazowała na układzie graficznym RTX 2080 Ti. Nowa wersja może pochwalić się obecnością RTX-a 5090.

REKLAMA

MSI GeForce RTX 5090 Lightning już tu jest. Legenda w nowej wersji

NVIDIA na targach CES 2026 niestety nie pokazała nowych układów graficznych. Wcześniej pojawiały się informacje jakoby firma miała wprowadzić serię GeForce RTX 50 Super z większą ilością VRAM, natomiast obecna sytuacja na rynku pamięci miała być powodem anulowania planów. Na otarcie łez MSI wprowadza nową niereferencyjną wersją GeForce’a RTX 5090 z legendarnej rodziny Lightning.

Producent powrócił do korzeni, a więc uczynił ten model najbardziej zaawansowaną kartą graficzną w historii marki. Jak twierdzi MSI, jest to propozycja stworzona o maksymalnym podkręcaniu i najwyższej wydajności. Ma to być możliwe dzięki chłodzeniu cieczą składającym się z pompy wysokiego ciśnienia, dużej chłodnicy z trzema wentylatorami, czy płytkę chłodzącą wykonaną wyłącznie z miedzi.

Czy aby to nie przerost formy nad treścią? Zdecydowanie nie. MSI GeForce RTX 5090 Lightning ma być pierwszą na rynku fabrycznie dostosowaną kartą graficzną pod pobór mocy na poziomie 1000 W. W tym celu zastosowano potężny układ chłodzący. Wymaga się też zasilacza o minimalnej mocy 1600 W wyposażonego w dwa 16-pinowe porty dostarczające po 600 W każdy. 

Więcej o nowościach z targów CES przeczytasz na Spider's Web:

W środku oczywiście drzemie GeForce RTX 5090, czyli najpotężniejszy konsumencki układ graficzny na rynku wsparty przez 32 GB pamięci wideo. Podstawowa wersja tej karty graficznej jest już potężna, ale w wydaniu MSI mówimy o istnej bestii. Aby obsłużyć moc na poziomie 1000 W, producent zastosował też potężną sekcję zasilania. Efekty? Entuzjaści mówią o najlepszej wydajności po podkręceniu. Sprzęt pobiera więcej prądu niż klasyczne wersje GeForce’a RTX 5090, ale takie są założenia.

To propozycja dla najbardziej wymagających, dla których liczą się tylko efekty i maksymalna wydajność. Nie bez powodu MSI dodało też do karty graficznej kilka ciekawych dodatków:

  • backplate stworzony z włókna węglowego - materiału wykorzystywanego w supersamochodach czy Formule 1;
  • 8-calowy wyświetlacz na systemie chłodzenia;
  • specjalny BIOS zwiększający limity poboru prądu do 2500 W - przeznaczony wyłącznie dla najbardziej zaawansowanych użytkowników, którego uruchomienie oznacza utratę gwarancji.
REKLAMA

MSI GeForce RTX 5090 Lightning jest dostępny w bardzo ograniczonych nakładach. To limitowana seria składająca się z 1300 egzemplarzy na cały świat. Jest zatem znacznie bardziej trudno dostępna niż GTX-y z serii Lightning.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Albert Żurek
07.01.2026 19:23
Tagi: CESGeForceKarty graficzneMSI
Najnowsze
20:07
Okulary od Facebooka to hit. Tak wielki, że dla Europy nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-01-07T20:07:43+01:00
19:23
Karta graficzna - legenda powraca w nowej wersji. Miałeś ją
Aktualizacja: 2026-01-07T19:23:25+01:00
18:50
Laptopy będą działać długie dni bez ładowania. Nie godziny, a dni
Aktualizacja: 2026-01-07T18:50:10+01:00
18:26
Nowy głośnik Bluetooth z Ikei tani jak barszcz. Wygląda jak zabawka
Aktualizacja: 2026-01-07T18:26:57+01:00
17:37
Prestiż w laptopach. MacBook leci do kosza
Aktualizacja: 2026-01-07T17:37:23+01:00
17:02
iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-01-07T17:02:40+01:00
16:36
Niezidentyfikowane drony krążyły nad tarczą za miliardy. Wojsko było bezradne
Aktualizacja: 2026-01-07T16:36:45+01:00
16:00
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Aktualizacja: 2026-01-07T16:00:53+01:00
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
6:30
Zrobi mi pan ksero? Tylko że to nie ksero. Ludzie, co z Wami?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:30:00+01:00
6:15
Co polska nauka może dać naszej armii? Uwaga - to nanoproszki
Aktualizacja: 2026-01-07T06:15:00+01:00
6:01
Dla ponad 40 mln ludzi ChatGPT to lekarz pierwszego kontaktu. Przerażające, czy nie?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:01:00+01:00
18:45
Waży tyle co nic i zawstydza MacBooka Air. Oto nowy ASUS Zenbook A16
Aktualizacja: 2026-01-06T18:45:00+01:00
18:30
GoPro ma własnego laptopa. Sprawdziłem i wiem, że nie lubi wody
Aktualizacja: 2026-01-06T18:30:00+01:00
17:53
InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia
Aktualizacja: 2026-01-06T17:53:27+01:00
17:01
Samsung pokazał ekran iPhone’a Fold. Tak - Samsung
Aktualizacja: 2026-01-06T17:01:48+01:00
16:30
Państwo pomoże rozwodnikom. Nadchodzi nowa e-usługa
Aktualizacja: 2026-01-06T16:30:00+01:00
16:20
Tajemniczy relikt odkryty przez teleskop Hubble'a. Coś takiego widzimy pierwszy raz
Aktualizacja: 2026-01-06T16:20:00+01:00
16:10
Pożegnanie z węglem to nowa nadzieja. Wyczekiwana utopia już tu jest 
Aktualizacja: 2026-01-06T16:10:00+01:00
16:00
Korzystanie z telefonu będzie gafą. Wracamy do lat 90.
Aktualizacja: 2026-01-06T16:00:00+01:00
13:45
Microsoft woli Chrome od własnego Edge'a. Nie dziwię się
Aktualizacja: 2026-01-06T13:45:00+01:00
13:21
W 2026 r. ludzkość wraca w kosmos na poważnie. Nowe misje zapierają dech w piersiach
Aktualizacja: 2026-01-06T13:21:00+01:00
13:01
Kim Dzong Un straszy nową zabawką. Japonia i USA w "gotowości technicznej"
Aktualizacja: 2026-01-06T13:01:00+01:00
11:11
Klocki Lego wchodzą w nową erę. To zmienia absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-01-06T11:11:08+01:00
11:05
Hej graczu, mamy twoje obiekty westchnień na 2026. ASUS ROG odkrył karty
Aktualizacja: 2026-01-06T11:05:11+01:00
6:40
Wojsko zje nam budżet samym utrzymaniem. To się nie spina, ale wyjścia brak
Aktualizacja: 2026-01-06T06:40:00+01:00
6:20
Prąd po 700 zł za MWh. Minister wskazuje winnych
Aktualizacja: 2026-01-06T06:20:00+01:00
6:00
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) nad Polską. Szykujcie się, bo nadlatuje kosmiczny hit
Aktualizacja: 2026-01-06T06:00:00+01:00
19:53
Anker ma słuchawki transformery. Zmieniają kształt w uszach
Aktualizacja: 2026-01-05T19:53:48+01:00
18:29
Mamy ustawę o ochronie dzieci w sieci. Teraz błagamy żonę prezydenta
Aktualizacja: 2026-01-05T18:29:21+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA