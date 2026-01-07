Laptopy będą działać długie dni bez ładowania. Nie godziny, a dni

Ładowanie...

Ma być to możliwe dzięki najnowszym procesorom Qualcomm Snapdragon X2 Plus. To czipy dedykowane laptopom stworzonym z myślą o przeciętnym użytkowniku, który nie potrzebuje najpotężniejszej maszyny. To bezpośrednia odpowiedź dla MacBooków z autorskimi procesorami Apple’a.

Snapdragon X2 Plus to szansa na laptopy o dłuższych czasach pracy na baterii

Qualcomm już w ubiegłym roku ujawnił możliwości nadchodzących procesorów Snapdragon X2 Elite. Pierwsze laptopy z tym sztandarowym czipem oferującym najwyższe możliwości i wydajność pokazano na targach CES.

Na szczęście niezbyt długo, ponieważ Qulacomm właśnie zapowiedział nadchodzącą serię Snapdragonów X2 Plus. To czipy segment niżej w porównaniu z serią Elite. Zostały stworzone z myślą o początkujących twórcach treści i zwykłych użytkowników, którym zależy na wysokiej mocy obliczeniowej i przede wszystkim długim czasie pracy na baterii. Są to oczywiście układy wykonane w architekturze ARM, którą dobrze znamy z telefonów z Androidem.

Snapdragon X2 Plus przynajmniej oferuje naprawdę niezłą specyfikację:

technologia 3 nm;

maksymalnie 10 rdzeni CPU Qualcomm Oryon 3. generacji o taktowaniu do 4,0 GHz;

NPU o mocy 80 TOPS, wsparcie Copilot+ PC;

układ graficzny wspierający trzy monitory 4K, DirectX 12.2 Ultimate;

wsparcie do 128 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X;

obsługa WiFi 7, sieci 5G oraz Bluetooth 5.4.

Producent mówi o 35 proc. wyższej wydajności CPU w obliczeniach jednego rdzenia przy zużyciu 43 proc. mniej energii. GPU ma być nawet 29 proc. w porównaniu z poprzednią generacją Snapdragonów X1, a NPU - 78 proc. Najciekawsza ma być przy tym wydajność energetyczna. Qualcomm nie podaje dokładnych wartości, ale podkreśla "wielodniową żywotność baterii".

Oczywiście czas pracy na jednym ładowaniu będzie zależeć od samego laptopa, w którym czip się znajdzie. Propozycje z mniejszymi akumulatorami będą działać krócej w porównaniu z konstrukcjami o bateriach z większymi pojemnościami. Na rynku już wcześniej pojawiły się laptopy ze Snapdragonami X1, które działają długimi godzinami na jednym ładowaniu - w drugiej generacji czipów Qualcomma to powinno być jeszcze bardziej udoskonalone.

Laptopy z tym nowym czipem będą bazować na systemie Windows 11 wyposażonym w dodatkowe funkcje sztucznej inteligencji Copilot+ PC. Qualcomm zapowiada, że pierwsze urządzenia pojawią się jeszcze w pierwszej połowie 2026 r.

Albert Żurek 07.01.2026 18:50

