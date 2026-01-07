Laptopy będą działać długie dni bez ładowania. Nie godziny, a dni
Laptopy z Windowsem wespną się na szczyt czasu pracy na jednym ładowaniu. Niebawem pojawią się mobilne komputery, które będą działać długie dni.
Ma być to możliwe dzięki najnowszym procesorom Qualcomm Snapdragon X2 Plus. To czipy dedykowane laptopom stworzonym z myślą o przeciętnym użytkowniku, który nie potrzebuje najpotężniejszej maszyny. To bezpośrednia odpowiedź dla MacBooków z autorskimi procesorami Apple’a.
Snapdragon X2 Plus to szansa na laptopy o dłuższych czasach pracy na baterii
Qualcomm już w ubiegłym roku ujawnił możliwości nadchodzących procesorów Snapdragon X2 Elite. Pierwsze laptopy z tym sztandarowym czipem oferującym najwyższe możliwości i wydajność pokazano na targach CES.
Na szczęście niezbyt długo, ponieważ Qulacomm właśnie zapowiedział nadchodzącą serię Snapdragonów X2 Plus. To czipy segment niżej w porównaniu z serią Elite. Zostały stworzone z myślą o początkujących twórcach treści i zwykłych użytkowników, którym zależy na wysokiej mocy obliczeniowej i przede wszystkim długim czasie pracy na baterii. Są to oczywiście układy wykonane w architekturze ARM, którą dobrze znamy z telefonów z Androidem.
Snapdragon X2 Plus przynajmniej oferuje naprawdę niezłą specyfikację:
- technologia 3 nm;
- maksymalnie 10 rdzeni CPU Qualcomm Oryon 3. generacji o taktowaniu do 4,0 GHz;
- NPU o mocy 80 TOPS, wsparcie Copilot+ PC;
- układ graficzny wspierający trzy monitory 4K, DirectX 12.2 Ultimate;
- wsparcie do 128 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X;
- obsługa WiFi 7, sieci 5G oraz Bluetooth 5.4.
Producent mówi o 35 proc. wyższej wydajności CPU w obliczeniach jednego rdzenia przy zużyciu 43 proc. mniej energii. GPU ma być nawet 29 proc. w porównaniu z poprzednią generacją Snapdragonów X1, a NPU - 78 proc. Najciekawsza ma być przy tym wydajność energetyczna. Qualcomm nie podaje dokładnych wartości, ale podkreśla "wielodniową żywotność baterii".
Oczywiście czas pracy na jednym ładowaniu będzie zależeć od samego laptopa, w którym czip się znajdzie. Propozycje z mniejszymi akumulatorami będą działać krócej w porównaniu z konstrukcjami o bateriach z większymi pojemnościami. Na rynku już wcześniej pojawiły się laptopy ze Snapdragonami X1, które działają długimi godzinami na jednym ładowaniu - w drugiej generacji czipów Qualcomma to powinno być jeszcze bardziej udoskonalone.
Laptopy z tym nowym czipem będą bazować na systemie Windows 11 wyposażonym w dodatkowe funkcje sztucznej inteligencji Copilot+ PC. Qualcomm zapowiada, że pierwsze urządzenia pojawią się jeszcze w pierwszej połowie 2026 r.