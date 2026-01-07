Prestiż w laptopach. MacBook leci do kosza

Ładowanie...

Mowa o nowej generacji obejmującej trzy propozycje: MSI Prestige 13, 14 i 16, które konkurują z MacBookami Air oraz Pro w dwóch wersjach z ekranami 14 i 16 cali. Jak twierdzi producent są to luksusowe laptopy do pracy i zastosowań biznesowych stworzone z myślą o profesjonalistach. Czyli podobnie jak MacBooki od Apple’a.

MSI Prestige - laptopy, w których czuć pieniądz

Nowe wydanie serii MSI Prestige ma być przede wszystkim smuklejsze niż poprzednia generacja. Producent zastosował w nich też bardziej zaokrągloną, nowocześniejszą sylwetkę. Całość obudowy jest wykonana z aluminium, podobnie jak w innych laptopach z segmentu premium. Poszczególne wersje charakteryzują się masą na poziomie:

MSI Prestige 13 AI+: 899 g - najlżejszy 13-calowy laptop wykonany ze stopu magnezu i aluminium, 13-calowy MacBook waży 1,24 kg;

MSI Prestige 14: 1,32 kg, 22 proc. mniej niż poprzednia generacja - MacBook Pro 14 to 1,55 - 1,62 kg;

MSI Prestige 16: 1,59 kg - MacBook Pro 16 - 2,15 kg.

Nowe propozycje z serii Prestige zostały wyposażone w nowe procesory Intel Core Ultra 3. generacji z potężniejszymi CPU, GPU oraz NPU do zadań sztucznej inteligencji. W 14- i 16-calowych wersjach zastosowano akumulator o pojemności 81 Wh, który zapewnia ponad 30 godz. odtwarzania wideo w rozdzielczości 1080p. W procesorach znajdują się też ulepszone układy graficzen - maksymalnie Intel Arc B390, który powinien poradzić sobie z bardziej wymagającymi aplikacjami, a nawet uruchomi nowocześniejsze gry.

Układ chłodzenia w laptopie z komorą parową i dwoma wentylatorami ma zapewnić cichą pracę poniżej 30 dBA. Wszystkie laptopy z serii Prestige mogą pochwalić się też ekranami OLED - w 16-calowych wersje są to panele z 120-hercowym odświeżaniem.

Oprócz klasycznych wersji laptopów MSI Prestige 14 i 16 MSI wprowadził ulepszone warianty oznaczone dopiskiem Flip. To urządzenia w formie 2 w 1 wyposażone w zawias umożliwiający korzystanie ze sprzętów w trybie tabletu lub namiotu. Zastosowano w nich dotykowe ekrany OLED i wsparcie rysika MSI Nano Pen. Ten stanowi element wyposażenia zestawu laptopów - jest nawet dedykowany slot na rysik, który ładuje się podczas przechowania - pełne naładowanie ma trwać tylko 30 sekund.

Seria MSI Prestige to laptopy Copilot PC wspierające funkcje sztucznej inteligencji z systemu Windows 11. Oraz sterowanie głosowe Copilot.

Są też inne laptopy - biurowe oraz do gier

MSI oprócz propozycji z serii Prestige pokazał też szereg innych laptopowych nowości. W nowości wchodzą komputery takie jak:

MSI Modern S wyposażona w nowe procesory Intel Core Ultra 3. generacji - laptopy o możliwości rozbudowy dzięki wymiennej pamięci operacyjnej. Oferują też pełny zestaw złącz: USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, microSD, niską masę 1,3 kg, grubość 11,1 mm czy ekrany OLED;

MSI Raider 16 Max HX i Raider 16 HX - gamingowe potwory z procesorami Intel Core Ultra 200 HX, kartami graficznymi GeForce RTX 5090 lub RTX 5080 - w wersji Max komponenty pobierają do 300 W. Laptopy oferują też ekrany OLED;

MSI Crosshair 16 Max HX i CrossHair 16 HX - laptopy do gier z kartami graficznymi GeForce RTX 50 i procesorami Intel Core Ultra 200HX o mocy do 200 W ze wsparciem ekranów OLED 165 Hz.

Wszystkie nowe mobilne komputery powinny trafiać do sprzedaży w przyszłych miesiącach.

Albert Żurek 07.01.2026 17:37

