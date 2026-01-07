REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Prestiż w laptopach. MacBook leci do kosza

MacBooki od Apple’a mają konkurencję. MSI stworzyło nową serię laptopów Prestige, która jest smukła, ładna i porządnie wykonana.

Albert Żurek
MSI prestige 2026
REKLAMA

Mowa o nowej generacji obejmującej trzy propozycje: MSI Prestige 13, 14 i 16, które konkurują z MacBookami Air oraz Pro w dwóch wersjach z ekranami 14 i 16 cali. Jak twierdzi producent są to luksusowe laptopy do pracy i zastosowań biznesowych stworzone z myślą o profesjonalistach. Czyli podobnie jak MacBooki od Apple’a. 

REKLAMA

MSI Prestige - laptopy, w których czuć pieniądz

Nowe wydanie serii MSI Prestige ma być przede wszystkim smuklejsze niż poprzednia generacja. Producent zastosował w nich też bardziej zaokrągloną, nowocześniejszą sylwetkę. Całość obudowy jest wykonana z aluminium, podobnie jak w innych laptopach z segmentu premium. Poszczególne wersje charakteryzują się masą na poziomie:

  • MSI Prestige 13 AI+: 899 g - najlżejszy 13-calowy laptop wykonany ze stopu magnezu i aluminium, 13-calowy MacBook waży 1,24 kg;
  • MSI Prestige 14: 1,32 kg, 22 proc. mniej niż poprzednia generacja - MacBook Pro 14 to 1,55 - 1,62 kg;
  • MSI Prestige 16: 1,59 kg - MacBook Pro 16 - 2,15 kg.

Nowe propozycje z serii Prestige zostały wyposażone w nowe procesory Intel Core Ultra 3. generacji z potężniejszymi CPU, GPU oraz NPU do zadań sztucznej inteligencji. W 14- i 16-calowych wersjach zastosowano akumulator o pojemności 81 Wh, który zapewnia ponad 30 godz. odtwarzania wideo w rozdzielczości 1080p. W procesorach znajdują się też ulepszone układy graficzen - maksymalnie Intel Arc B390, który powinien poradzić sobie z bardziej wymagającymi aplikacjami, a nawet uruchomi nowocześniejsze gry. 

Układ chłodzenia w laptopie z komorą parową i dwoma wentylatorami ma zapewnić cichą pracę poniżej 30 dBA. Wszystkie laptopy z serii Prestige mogą pochwalić się też ekranami OLED - w 16-calowych wersje są to panele z 120-hercowym odświeżaniem.

Oprócz klasycznych wersji laptopów MSI Prestige 14 i 16 MSI wprowadził ulepszone warianty oznaczone dopiskiem Flip. To urządzenia w formie 2 w 1 wyposażone w zawias umożliwiający korzystanie ze sprzętów w trybie tabletu lub namiotu. Zastosowano w nich dotykowe ekrany OLED i wsparcie rysika MSI Nano Pen. Ten stanowi element wyposażenia zestawu laptopów - jest nawet dedykowany slot na rysik, który ładuje się podczas przechowania - pełne naładowanie ma trwać tylko 30 sekund.

Seria MSI Prestige to laptopy Copilot PC wspierające funkcje sztucznej inteligencji z systemu Windows 11. Oraz sterowanie głosowe Copilot.

Więcej o MSI przeczytasz na Spider's Web:

Są też inne laptopy - biurowe oraz do gier 

MSI oprócz propozycji z serii Prestige pokazał też szereg innych laptopowych nowości. W nowości wchodzą komputery takie jak:

  • MSI Modern S wyposażona w nowe procesory Intel Core Ultra 3. generacji - laptopy o możliwości rozbudowy dzięki wymiennej pamięci operacyjnej. Oferują też pełny zestaw złącz: USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, microSD, niską masę 1,3 kg, grubość 11,1 mm czy ekrany OLED;
  • MSI Raider 16 Max HX i Raider 16 HX - gamingowe potwory z procesorami Intel Core Ultra 200 HX, kartami graficznymi GeForce RTX 5090 lub RTX 5080 - w wersji Max komponenty pobierają do 300 W. Laptopy oferują też ekrany OLED;
  • MSI Crosshair 16 Max HX i CrossHair 16 HX - laptopy do gier z kartami graficznymi GeForce RTX 50 i procesorami Intel Core Ultra 200HX o mocy do 200 W ze wsparciem ekranów OLED 165 Hz.
REKLAMA

Wszystkie nowe mobilne komputery powinny trafiać do sprzedaży w przyszłych miesiącach.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Albert Żurek
07.01.2026 17:37
Tagi: CESLaptop gamingowyLaptopyMSI
Najnowsze
17:02
iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-01-07T17:02:40+01:00
16:36
Niezidentyfikowane drony krążyły nad tarczą za miliardy. Wojsko było bezradne
Aktualizacja: 2026-01-07T16:36:45+01:00
16:00
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Aktualizacja: 2026-01-07T16:00:53+01:00
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
6:30
Zrobi mi pan ksero? Tylko że to nie ksero. Ludzie, co z Wami?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:30:00+01:00
6:15
Co polska nauka może dać naszej armii? Uwaga - to nanoproszki
Aktualizacja: 2026-01-07T06:15:00+01:00
6:01
Dla ponad 40 mln ludzi ChatGPT to lekarz pierwszego kontaktu. Przerażające, czy nie?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:01:00+01:00
18:45
Waży tyle co nic i zawstydza MacBooka Air. Oto nowy ASUS Zenbook A16
Aktualizacja: 2026-01-06T18:45:00+01:00
18:30
GoPro ma własnego laptopa. Sprawdziłem i wiem, że nie lubi wody
Aktualizacja: 2026-01-06T18:30:00+01:00
17:53
InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia
Aktualizacja: 2026-01-06T17:53:27+01:00
17:01
Samsung pokazał ekran iPhone’a Fold. Tak - Samsung
Aktualizacja: 2026-01-06T17:01:48+01:00
16:30
Państwo pomoże rozwodnikom. Nadchodzi nowa e-usługa
Aktualizacja: 2026-01-06T16:30:00+01:00
16:20
Tajemniczy relikt odkryty przez teleskop Hubble'a. Coś takiego widzimy pierwszy raz
Aktualizacja: 2026-01-06T16:20:00+01:00
16:10
Pożegnanie z węglem to nowa nadzieja. Wyczekiwana utopia już tu jest 
Aktualizacja: 2026-01-06T16:10:00+01:00
16:00
Korzystanie z telefonu będzie gafą. Wracamy do lat 90.
Aktualizacja: 2026-01-06T16:00:00+01:00
13:45
Microsoft woli Chrome od własnego Edge'a. Nie dziwię się
Aktualizacja: 2026-01-06T13:45:00+01:00
13:21
W 2026 r. ludzkość wraca w kosmos na poważnie. Nowe misje zapierają dech w piersiach
Aktualizacja: 2026-01-06T13:21:00+01:00
13:01
Kim Dzong Un straszy nową zabawką. Japonia i USA w "gotowości technicznej"
Aktualizacja: 2026-01-06T13:01:00+01:00
11:11
Klocki Lego wchodzą w nową erę. To zmienia absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-01-06T11:11:08+01:00
11:05
Hej graczu, mamy twoje obiekty westchnień na 2026. ASUS ROG odkrył karty
Aktualizacja: 2026-01-06T11:05:11+01:00
6:40
Wojsko zje nam budżet samym utrzymaniem. To się nie spina, ale wyjścia brak
Aktualizacja: 2026-01-06T06:40:00+01:00
6:20
Prąd po 700 zł za MWh. Minister wskazuje winnych
Aktualizacja: 2026-01-06T06:20:00+01:00
6:00
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) nad Polską. Szykujcie się, bo nadlatuje kosmiczny hit
Aktualizacja: 2026-01-06T06:00:00+01:00
19:53
Anker ma słuchawki transformery. Zmieniają kształt w uszach
Aktualizacja: 2026-01-05T19:53:48+01:00
18:29
Mamy ustawę o ochronie dzieci w sieci. Teraz błagamy żonę prezydenta
Aktualizacja: 2026-01-05T18:29:21+01:00
18:15
Robot LG składa pranie i robi śniadanie. No i to jest przełom
Aktualizacja: 2026-01-05T18:15:32+01:00
17:58
Obraz z laptopa trafia na TV bez kabli, WiFi i Bluetooth. Ale praktyczny gadżet
Aktualizacja: 2026-01-05T17:58:48+01:00
17:33
Koniec reklam śmieciowego jedzenia. Ban w sieci, w TV godzina policyjna
Aktualizacja: 2026-01-05T17:33:44+01:00
16:43
Ile ludzi ucieka z Warszawy na święta? Operator policzył "zbiegów"
Aktualizacja: 2026-01-05T16:43:18+01:00
16:26
Dzięki Lex Doda nie trafisz do paki za obrazę uczuć religijnych. Będzie szambo
Aktualizacja: 2026-01-05T16:26:29+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA