Znowu założysz zegarek Apple'a. WatchOS 26 z kapitalną nowością

Zgodnie z przeciekiem, deweloperzy otrzymaliby narzędzia pozwalające tworzyć własne skróty i widżety, które użytkownicy mogliby umieszczać obok standardowych przełączników Wi-Fi, trybu cichego czy latarki. Wyobraźcie sobie przycisk do szybkiego zapisania wypitej szklanki wody w aplikacji do nawadniania, skrót do zamknięcia drzwi w systemie inteligentnego domu czy błyskawiczne uruchomienie ulubionego treningu jednym dotknięciem – wszystko to dostępne po jednym machnięciu palcem od dołu ekranu.