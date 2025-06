Dziś święto Nintendo. Ma to, czego Xbox i PlayStation nie będą mieć jeszcze przez lata

Największą siłą Switcha nie jest jednak sam sprzęt, ale gry zaprojektowane specjalnie z myślą o jego możliwościach i ograniczeniach. Tytuły takie jak The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe czy Animal Crossing: New Horizons to nie tylko najlepiej sprzedające się pozycje na platformie, ale także wzorce tego, jak powinna wyglądać nowoczesna gra mobilna.