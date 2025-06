To zdecydowanie najlepszy odkurzacz pionowy, jakiego używałem. I kropka

Zacznijmy od tego, co w odkurzaczach najważniejsze - od mocy ssania. Samsung deklaruje 400W mocy ssącej, co czyni Bespoke AI Jet Ultra prawdopodobnie najmocniejszym odkurzaczem bezprzewodowym dostępnym obecnie na rynku. To rezultat pracy silnika HexaJet o mocy 1050W, który rozpędza się do imponujących 148 tys. obrotów na minutę. Dla porównania - dotychczasowy lider, Dyson Gen5detect, oferuje zaledwie 280 W.