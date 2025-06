Jak pobrać muzykę z YouTube? Przedstawiamy najlepsze sposoby

YouTube przygotował własne narzędzie do pobierania muzyki z YouTube'a. Rozwiązanie jest dostępne opłaceniu subskrypcji YouTube Premium kosztującej 29,99 zł/mies. w planie indywidualnym. Ta metoda jednak nie pozwala na pobranie pliku MP3 do własnego odczytu, a co najwyżej daje dostęp do utworu w trybie offline.