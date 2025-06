Źle liczono liczbę osób żyjących na Ziemi. Jest nas kilka miliardów więcej

Nie wszyscy eksperci są jednak przekonani do tak rewolucyjnych wniosków. Stuart Gietel-Basten z Hong Kong University of Science and Technology wyraził sceptycyzm wobec idei, że Ziemia miałaby pomieścić nawet kilka miliardów ludzi więcej niż wskazują obecne szacunki, nazywając ją mało prawdopodobną.